WhatsApp sohbetlerinde gizlilik artırılıyor

WhatsApp yeni özelliklerle güçlendirilmeye devam ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbet gizliliğini üst seviyeye çıkaracak yeni bir fonksiyon üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ın Beta uygulamasında medya kaydetmeyi devre dışı bırakan ve geçmiş aktarımını engelleyen yeni bir işlev yer alıyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sohbetlerde daha fazla gizlilik sunmak için yeni araçlar ortaya koyuyor. Bireysel görüşmelerin gizliliğini daha iyi yönetebilmek için ek araçlarla tedbirler sıkılaştırılıyor.

iOS için yakın zamanda TestFlight kanalı üzerinden dağıtılan 25.10.10.70 numaralı yeni Beta sürümü şu anda test aşamasında olan gelişmiş bir sohbet gizliliği özelliğinin varlığını gözler önüne seriyor. Böylelikle kullanıcılar için daha fazla kontrol imkanı ve güvenlik seçeneği sağlanıyor.

WhatsApp daha güvenli bir sohbet deneyimi sunacak

WABetaInfo’nun ortaya çıkardığı detaylara göre WhatsApp’a gelen gizlilik odaklı yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, fotoğraf ve videoların doğrudan akıllı telefonlarının fotoğraf galerisine otomatik olarak kaydedilmesini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacak.

Öte yandan gelecekte belirli bir konuşmanın tüm geçmişinin uygulama dışına aktarılmasını engelleme yeteneği de kullanıcılara sunulacak. Merakla beklenen bu özellik, fotoğraf ve videoları sohbetin içine dahil ederek bu öğelerin katılımcıların telefon hafızasına kaydedilmesini engellemeye yardımcı olacak.

Bu ek korumanın aktivasyonu doğrudan sohbet bilgilerinin bulunduğu ekrandan gerçekleşecek. İlk görsel önizlemelere göre bu ayarı yönetmek için özel bir anahtar bulunacak. Her kullanıcı o anki ihtiyaçlarına göre bu güvenlik önlemini bireysel veya grup sohbetleri için aktif veya devre dışı bırakmayı özgürce seçebilecek.

Bu özellik etkinleştirildiği zaman görüşmedeki tüm katılımcıların alınan resim ve videoları otomatik olarak cihazlarına kaydetmesi önlenecek. Aynı zamanda bir süredir mevcut olan geçici mesajlarla ilgili bilinen bir davranış tekrarlanacak. Bu nedenle yönetim her bir sohbet için isteğe bağlı ve özel olacak.

Tam sohbet geçmişinin dışa aktarılmasına izin verilmeyecek

Kullanıcılara sunulan yeni özellik medya yönetiminin yanı sıra tam sohbet geçmişinizin dışa aktarılmasını da engelleyecek. Bu kısıtlama, konuşmaların uygulamadan hemen taşınmasını engelleyen bir bariyer görevi görecek.

Hassas mesajların diğer platformlarda ya da güvenli olmayan ortamlarda uygunsuz şekilde paylaşılması veya yanlışlıkla kaydedilmesi olasılığını azaltacak.

Analizden ortaya çıkan bir diğer detay ise gelişmiş gizlilik aktif olduğunda belirli sohbet içerisinde Meta AI ile etkileşimlerin otomatik olarak devre dışı bırakılmasıyla ilgili oluyor.

Konuşmaya katılan her katılımcı, kişisel tercihlerine göre seçeneği etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağına sahip olacak. Bu da kullanıcılara daha fazla esneklik kazandıracak.