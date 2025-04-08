ChatGPT yapay zeka görüntülerine filigran getiriyor

ChatGPT'nin yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği kısa sürede hızla yaygınlaştı.

Ücretsiz kullanıcıların günde yalnızca iki adet görüntü oluşturmalarına izin veriliyor.

Çok yakında OpenAI, ücretsiz kullanıcıların oluşturduğu görsellere filigran eklemeyi planlıyor.

OpenAI yakın zaman önce doğrudan ChatGPT arayüzüne bir görüntü oluşturma aracı getirdi. Daha önce bu özellik yalnızca Midjourney gibi özel araçlar tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Fakat artık OpenAI’nin GPT-4o modeli de dahil olmak üzere sohbet robotları, metin açıklamalarından görseller oluşturma yeteneğine ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılara sunulan bu önemli yenilik, Meta AI ve Google Gemini gibi yapay zekalarda görülen eğilimi takip ederek metin tabanlı sohbet robotları ile görüntü oluşturucular arasındaki çizgiyi belirsizleştiriyor. Gelen son raporlara göre ise OpenAI sistemi tarafından üretilen görüntüler için özel bir filigran sunmayı planlıyor.

GPT-4o ile ücretsiz yapay zeka görüntüsü oluşturmak mümkün

GPT-4o yapay zeka modeli başlangıçta ücretli abonelere ayrılmış bir aşamanın ardından kısa süre önce ücretsiz kullanımına da sunulmaya başladı. Bu yeni sürüm pek çok iyileştirme getiriyor ve belki de en önemlisi herkesin AI aracılığıyla resim üretebilmesine olanak sağlıyor.

Kullanıcılar detaylı bir metin açıklaması girerek ChatPGT ile görüntü oluşturma imkanından yararlanabiliyor. Aynı zamanda mevcut bir görseli kullanıp sistemden yeniden işlenmesini isteyebiliyor.

Son zamanlarda sosyal medya dünyasında, ChatGPT’nin Studio Ghibli tarzı sanatsal görüntüler üretmesi viral haline geldi. Bu konuda bir başka trend ise aksiyon figürü tarzı resimler oluşturma akımı oldu.

Bedava kullanımla birlikte gelen kaçınılmaz talep artışını karşılamak için şirket, ücretsiz kullanıcıların günlük üretilen görsel limitinin iki adet olarak belirlendiği görülüyor.

ChatGPT’de ücretsiz kullanıcılar görsellerde filigranla karşılaşacak

X platformunda @btibor91 adlı yapay zeka araştırmacısı Tibor Blaho yakın zamanda ilginç bir detaya dikkat çekti. ChatGPT Android uygulamasının 1.2025.0912509108 sürüm kodunu analiz eden isim, ImageGen adı verilen yeni bir filigrana dair referansları fark etti. ImageGen’in, GPT-4o’nun sunduğu multimodal deneyime entegre edilmiş görüntüleme yeteneklerinin arkasındaki model olduğunu belirtmekte yarar var.

Aktarılan bilgilere göre ChatGPT ücretsiz görsel oluşturmak isteyen kullanıcılara çok yakında filigran göstermeye başlayacak. Fakat kullanıcılar ücretsiz paketten ücretli bir seçeneğe geçiş yaptıklarında bu filigranlar ortadan kaybolacak. Yani şirket kullanıcıların hesaplarını yükseltmeleri için bir teşvikte bulunmak istiyor gibi görünüyor.