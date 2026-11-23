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GTA 6, 19 Kasım'daki çıkışından sonraki ilk güncellemesi olan 01.002.002 sürümünü PS5 ve Xbox Series X|S'te almaya başladı.

Yama PS5'te 603,8 MB, Xbox'ta 1,6 GB boyutunda ve oyunculara kademeli olarak dağıtılıyor.

Rockstar Games yama notu paylaşmadığı için güncellemenin PS5'teki CE-108255-1 çökmelerini giderip gidermediği bilinmiyor.

GTA 6, 19 Kasım’daki çıkışından sonraki ilk güncellemesini aldı. Oyunu 01.002.002 sürümüne taşıyan yama, 22 Kasım Pazar akşamından itibaren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına dağıtılmaya başlandı. Rockstar Games ise güncellemeyi duyurmadı ve yama notu da paylaşmadı.

Bu sırada bazı PS5 sahipleri oyunun çıkışından bu yana CE-108255-1 hatasıyla karşılaşıyor ve oyunun kendiliğinden kapanmasından şikayet ediyor. Yeni sürümün bu sorunu giderip gidermediği henüz bilinmiyor.

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GTA 6 01.002.002 güncellemesi kaç GB?

Push Square’in haberine göre yama PS5’te 603,8 MB, Xbox Series X|S’te ise 1,6 GB yer tutuyor. Oyun çıkmadan önce yayınlanan 01.002.000 ve 01.002.001 sürümleriyle birlikte bu, GTA 6’nın aldığı üçüncü güncelleme oluyor, ancak oyuncuların oyunu oynamaya başladığı 19 Kasım’dan sonra gelen ilk yama bu.

Güncelleme herkese aynı anda ulaşmıyor. Rockstar oyunlarının dosyalarını inceleyen Tex2’nin paylaşımına göre yama PS5’te önce oyuncuların yüzde 33’üne açıldı. Üç saat sonra yüzde 66’ya, altı saat sonra ise bütün oyunculara ulaşması bekleniyordu. Kademeli dağıtımın sunuculardaki yükü azaltmak için yapıldığı düşünülüyor.

On PS5, it’s now distributed to 33% of the players. It will be distributed to 66% of the players in three hours, and 100% of the players in six hours. — Tex2 (@TexFunz2) November 23, 2026

Rockstar yama notlarını paylaşmadı

Rockstar, oyunun çıkış öncesindeki iki güncellemesinde de yama notu yayınlamamıştı ve aynı tutumu bu sürümde de sürdürüyor. IGN, şirketin güncellemeyi resmi olarak duyurmadığını bile hatırlatıyor. Oyun dosyalarını karşılaştıran kullanıcılar ise yamanın harita, ses, animasyon ya da hikaye içeriğine dokunmadığını, değişikliklerin oyunun çalıştırılabilir dosyası, betikleri ve gölgelendiricileriyle sınırlı kaldığını söylüyor.

IGN’e göre modlama topluluğunda yamanın güvenlikle ilgili olabileceği, oyunun kırılarak bilgisayarda çalıştırılmasına yönelik girişimlere karşı hazırlandığı konuşuluyor. Ancak bu yalnızca bir tahmin ve Rockstar’dan doğrulanmış değil. Xbox’ta oyunun bazı durumlarda iki kat hızlı oynanmasına yol açan hatanın ya da PS5’teki çökmelerin bu sürümle düzeltilip düzeltilmediği de netlik kazanmadı.

GTA 6 güncellemesi nasıl indirilir?

Konsol internete bağlıysa ve otomatik güncellemeler açıksa yama kendiliğinden iniyor. PS5’te güncellemeyi elle başlatmak için ana ekranda GTA 6 seçiliyken Options tuşuna basıp güncelleme kontrolü yapmak yeterli. Xbox’ta ise oyun Oyunlarım ve uygulamalarım bölümünde seçilip Yönet menüsünün Güncellemeler sekmesinden indirilebiliyor.

Kademeli dağıtım nedeniyle güncelleme kontrolünde yama hemen görünmeyebilir. Türkiye’de de oyunun sürüm numarası 01.002.002 görünmüyorsa birkaç saat sonra yeniden denemek gerekiyor. CE-108255-1 hatasıyla oyunu açamayan PS5 sahipleri ise Rockstar yama notlarını paylaşana kadar yeni sürümün kendi konsollarında fark yaratıp yaratmadığını ancak deneyerek görebilecek.