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BİM, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü başlayacak aktüel kampanyasında PlayStation 5 Dijital Sürüm'ü satışa sunuyor.

Konsolun BİM fiyatı 49.000 TL ve bu rakam Turkcell Pasaj'daki Bilkom garantili fiyatın 7.999 TL altında kalıyor.

Ürün mağazadaki kasada sipariş veriliyor ve 10 iş günü içinde ücretsiz olarak adrese teslim ediliyor.

BİM, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü başlayacak aktüel ürün kampanyasında Sony’nin PlayStation 5 Dijital Sürüm konsolunu satışa sunuyor. Disk sürücüsü bulunmayan konsolun BİM fiyatı 49.000 TL olarak belirlendi.

Kampanya, GTA 6’nın 19 Kasım’daki çıkışıyla konsola olan ilginin arttığı bir döneme denk geliyor. Oyun yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S için yayınlandı ve Türkiye’de oyun konsolu satışlarını belirgin biçimde artırdı. BİM’in fiyatı, konsolun distribütör garantili satış fiyatının da altında kalıyor.

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BİM’de PS5 Dijital Sürüm nasıl satın alınır?

Konsol, BİM’in 2 Aralık Çarşamba aktüel kataloğunda “PlayStation 5 Dijital Oyun Konsolu” adıyla yer alıyor. Ürün görselindeki bilgilere göre konsol mağaza raflarından alınmıyor. Müşteriler mağazadaki kasada sipariş veriyor, ürün ise 10 iş günü içinde ücretsiz olarak adrese teslim ediliyor. Katalogda ürün için 6 taksit seçeneği de gösteriliyor.

BİM’in aktüel ürünleri stoklarla sınırlı satılıyor. Aynı katalogda TCL’nin 75 inçlik 4K Google TV modeli de 53.500 TL fiyatla yer alıyor.

BİM’deki PS5 fiyatı diğer mağazalardan ne kadar ucuz?

Sony, PS5 için Türkiye’de resmi bir TL fiyatı yayınlamıyor, konsolun fiyatını satıcılar belirliyor. Örneğin Turkcell Pasaj’da Sony’nin Türkiye distribütörü Bilkom garantili PS5 Slim Dijital Sürüm, 24 Kasım itibarıyla 56.999 TL’den listeleniyor. BİM’in fiyatı bu rakamın 7.999 TL altında kalıyor.

BİM’in ürün sayfasında ise garanti türüne dair bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle iki fiyatın aynı garanti koşullarına karşılık gelip gelmediği henüz netleşmiş değil.

PS5 Dijital Sürüm’ün özellikleri neler?

Katalogdaki kutu görseli, konsolun ince kasalı Slim modeline ait olduğunu gösteriyor. Sony’nin Türkiye sitesinde Dijital Sürüm 825 GB depolama alanıyla listeleniyor, BİM ise depolama kapasitesini ayrıca belirtmiyor. Konsolda disk sürücüsü yer almadığı için oyunlar yalnızca PlayStation Store üzerinden dijital olarak satın alınıp indirilebiliyor.

Disk sürücüsü daha sonra ayrıca satın alınıp konsola takılabiliyor, bu sayede kutulu oyunlar da oynanabiliyor. 825 GB’lık alan büyük oyunlarla kısa sürede dolabiliyor, bu durumda konsola ek SSD takılarak depolama alanı artırılabiliyor.