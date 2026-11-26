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X, 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcılara yönelik ilk ebeveyn denetimi araçlarını 25 Kasım 2026 Çarşamba günü kullanıma sundu.

Ebeveynler gencin X'te geçirdiği süreyi görüp günlük sınır koyabilecek, yeni takipçileri onaylayabilecek ve kimlerin mesaj gönderebileceğini belirleyebilecek.

Denetimin başlaması için iki tarafın da onay vermesi gerekiyor ve ebeveynler özel mesajları, aramaları ya da izleme geçmişini göremiyor.

X, genç kullanıcıların hesapları için ilk kez ebeveyn denetimi araçları sundu. Platformun güvenlik ekibi 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yaptığı duyuruda, 13 ile 17 yaş arasında çocuğu olan ailelere yönelik yeni araçların kullanıma açıldığını bildirdi.

Ebeveyn denetimi Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda uzun süredir bulunuyor, X ise bu araçları sunmayan büyük sosyal ağlar arasında kalmıştı. Yeni sistemde hesabın sahibi genç kullanıcı olmaya devam ediyor. Ebeveynin yaptığı her değişiklik kaydediliyor ve gence de gösteriliyor.

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X ebeveyn denetimiyle neler yapılabiliyor?

X’in duyurusuna göre ebeveyn ya da vasi, kendi hesabına bağlanan gencin hesabında şu ayarları yönetebiliyor:

Gencin son bir haftada X’te geçirdiği süreyi görmek ve günlük kullanım sınırı koymak

Yeni takipçileri onaya bağlamak (bu ayar açıldığında hesap gizli hale geliyor)

Sana özel akışındaki önerileri ve videoları gencin zaten takip ettiği hesaplarla sınırlamak

Belirli kelimeleri filtrelemek ve hassas medya içeriğini kapatmak

Gence kimlerin özel mesaj gönderebileceğini belirlemek

Gencin birebir yazıştığı hesapları, mesajların içeriğini görmeden listelemek

Bir ebeveyn en fazla beş gencin hesabını denetleyebiliyor. Bir genç ise aynı anda yalnızca bir ebeveyn ya da vasi hesabına bağlanabiliyor.

Ebeveynler mesajları okuyabilecek mi?

X, araçların gencin özel alanına girmediğini özellikle vurguluyor. Ebeveynler özel mesajları okuyamıyor, gencin aramalarını ya da izleme geçmişini göremiyor, onun adına paylaşım yapamıyor ve hesaba giriş yapamıyor. Mesajlaşma tarafında ebeveyn yalnızca gencin hangi hesaplarla birebir yazıştığını görebiliyor.

Denetimin başlaması için de iki tarafın onayı gerekiyor. Bağlantı süreci ebeveynin hesabından başlıyor ve gencin onayıyla tamamlanıyor, genç 18 yaşına girdiğinde ise denetim kendiliğinden sona eriyor. X’in Güvenlik Başkanı Michael O’Herlihy, yeni araçlarla ailelerin kendi evlerine uygun sınırları belirleyebileceğini, gençlerin ise hesaplarının sahibi olmaya ve her değişikliği görmeye devam edeceğini söyledi.

Grok tartışmalarının ardından geldi

X, platformun çocuklar için tasarlanmadığını ve kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerektiğini hatırlatıyor. Şirketin açıklamasına göre gençlerin hesapları zaten varsayılan olarak korumalı modda açılıyor, hassas medya kısıtlanıyor ve bu hesaplara hedefli reklam gösterilmiyor. Ebeveyn denetimi bu varsayılan ayarların üzerine ek bir katman olarak sunuluyor.

The Verge’ün haberine göre bu adım, X’in yapay zeka aracı Grok’un ürettiği sahte görüntüler nedeniyle aylardır süren eleştirilerin ardından geldi.

Türkiye’deki yaş doğrulama kurallarıyla bağlantısı

X’in duyurusunda araçların belirli ülkelerle sınırlı olduğuna dair bir bilgi yer almıyor. Türkiye’de ise 1 Kasım 2026’da yürürlüğe giren yönetmelik, sosyal ağlara 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılar için ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirmişti. Yönetmeliğe göre bu araçlarla kullanım süresinin izlenip sınırlandırılabilmesi, satın alma ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanabilmesi ve konum paylaşımının yönetilebilmesi gerekiyor.

X’in yeni araçları süre sınırı gibi başlıkları karşılasa da satın alma onayı ve konum yönetimi duyuruda yer almıyor. Aynı düzenleme 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasını yasakladığı için 13 ve 14 yaşındaki kullanıcılar Türkiye’de zaten bu platformları kullanamıyor. Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027’ye kadar e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasından geçmesi gerekiyor.