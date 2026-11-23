Reklam

Honor, arka yüzünde ikinci bir ekran bulunan Honor 700S, Honor 700 ve Honor 700 Pro modellerini Çin'de tanıttı.

Üç model de 9.000 mAh pil, 200 megapiksel ana kamera ve 6,57 inçlik 120 Hz AMOLED ekran taşıyor.

Fiyatlar 3.599 yuandan başlıyor, telefonlar Çin'de 27 Kasım'da satışa çıkacak.

Honor, yeni orta segment telefon ailesi Honor 700 serisini Çin’de tanıttı. Seride Honor 700S, Honor 700 ve Honor 700 Pro olmak üzere üç model yer alıyor ve üçünün de arka yüzünde kameraların yanına yerleştirilmiş küçük bir ikinci ekran bulunuyor.

Telefonlarda ayrıca 9.000 mAh kapasiteli silikon karbon pil ve 200 megapiksel ana kamera bulunuyor. Fiyatlar Honor 700S için 3.599 yuandan başlıyor, telefonlar Çin’de 27 Kasım’da satışa çıkacak.

Reklam

Honor 700 serisinin arka ekranı ne işe yarıyor?

GSMArena’nın haberine göre arka yüzdeki 1,59 inçlik kare AMOLED panel, akıllı saat ekranını andırıyor. Ekran saati ve bildirimleri gösterebiliyor, duvar kağıtları ve sanal evcil hayvan temalarıyla kişiselleştirilebiliyor. Honor ayrıca tek cümlelik bir komutla arka ekran için hareketli çıkartma üreten bir yapay zeka aracı ekledi, uçuş bilgisi gibi bağlama göre değişen uyarılar da burada görünebiliyor.

Arka ekranın en pratik kullanımı ise selfie çekiminde ortaya çıkıyor. Kullanıcılar bu ekranı vizör olarak kullanıp ön kamera yerine 200 megapiksel ana kamerayla kendi fotoğraflarını çekebiliyor. Seride bunun yanında nabız ve kandaki oksijen seviyesini ölçen optik bir PPG sensörü de bulunuyor. Pro modelde bu sensör kalp atış hızı değişkenliğini de takip ediyor.

Honor 700, 700S ve 700 Pro arasındaki farklar

Üç model aynı tasarımı ve 6,57 inçlik 120 Hz AMOLED ekranı paylaşıyor, aralarındaki temel fark işlemci ve kamera donanımından kaynaklanıyor. Honor 700S’te Snapdragon 7 Gen 4, Honor 700’de Snapdragon 8s Gen 4, Honor 700 Pro’da ise Snapdragon 8 Gen 5 kullanılıyor. 700S yalnızca ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla geliyor, diğer iki modele 50 megapiksel periskop telefoto kamera ekleniyor.

Model İşlemci Telefoto Kablosuz şarj Başlangıç fiyatı Honor 700S Snapdragon 7 Gen 4 Yok Yok 3.599 yuan Honor 700 Snapdragon 8s Gen 4 50 MP periskop Yok 3.999 yuan Honor 700 Pro Snapdragon 8 Gen 5 50 MP periskop (OIS) 50W 4.599 yuan

Pro model, FoneArena’nın paylaştığı ayrıntılara göre 8.000 nite ulaşan 1.5K çözünürlüklü ekranıyla da öne çıkıyor. Bütün modellerde 80W kablolu şarj, 50 megapiksel ön kamera, ekran içi parmak izi okuyucu ve IP68, IP69 ile IP69K dayanıklılık sertifikaları bulunuyor. Telefonlar kutudan Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile çıkıyor. Honor 700 ve 700 Pro için 899 yuanlık bir telekonvertör lens aksesuarı da satışa sunuluyor.

Honor 700 serisinin fiyatı ne kadar?

Honor’un Çin’deki resmi mağazasına göre 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı Honor 700S 3.599 yuan, Honor 700 3.999 yuan, Honor 700 Pro ise 4.599 yuandan satılıyor. Lansman indirimleriyle 700S’in fiyatı 3.399 yuana, Honor 700’ün fiyatı ise 3.699 yuana iniyor. Ön siparişler başladı, cihazlar 27 Kasım’da satışa çıkacak.

Honor, serinin Çin dışına ne zaman geleceğini henüz açıklamadı. Önceki nesil Honor 600 ve Honor 600 Pro ise Mayıs ayında Türkiye’de satışa çıkmış, fiyatlar 39.999 TL ve 64.999 TL olarak belirlenmişti. Türkiye’de satılan Honor 600 modellerinde 7.000 mAh pil bulunuyordu, yani yeni seri Çin sürümünde pil kapasitesini 2.000 mAh artırıyor. Honor 700 serisinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ve fiyatı ise henüz belli değil.