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WhatsApp topluluk özelliği, birbiriyle ilgili birden fazla grubu tek bir çatı altında topluyor. Bir okul, apartman, spor kulübü ya da iş yeri için ayrı ayrı açılan gruplar bir toplulukta bir araya getirilebiliyor, yöneticiler de tek bir duyuru grubu üzerinden bütün üyelere aynı anda ulaşabiliyor.

Bir toplulukta 100 gruba ve toplam 2.000 üyeye kadar yer bulunuyor. Normal bir WhatsApp grubunun üye sınırı ise kurucu dahil 1.025 kişide kalıyor. Aşağıda topluluğun gruptan farkını, Android ve iPhone’da topluluk kurma adımlarını, topluluğa grup ve üye eklemeyi ve topluluktan çıkmayı bulabilirsiniz.

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WhatsApp topluluk nedir?

WhatsApp’ın yardım sayfasına göre topluluklar, üyelerin konuya göre oluşturulan gruplarda bir araya gelmesini sağlıyor. İsteyen herkes topluluk oluşturabiliyor. Topluluğa sıfırdan yeni gruplar açılabildiği gibi var olan WhatsApp grupları da eklenebiliyor.

Her topluluğun otomatik olarak oluşturulan bir Duyurular grubu bulunuyor. Bu gruba yalnızca topluluk yöneticileri mesaj gönderebiliyor, üyeler ise duyurulara ifade bırakabiliyor, cevap verebiliyor ve anketlere oy verebiliyor. Topluluğa katılan herkes Duyurular grubuna da ekleniyor ve topluluktan çıkmadan bu gruptan ayrılmak mümkün olmuyor.

Topluluk içindeki gruplarda etkinlik oluşturma, anket paylaşma, dosya gönderme, mesaj sabitleme ve mesajlara ifade bırakma gibi grup özellikleri kullanılabiliyor. Kişisel mesajlar ve aramalar da topluluklarda uçtan uca şifreli kalıyor.

WhatsApp topluluk ile grup arasındaki fark nedir?

Grup, herkesin mesaj yazabildiği klasik WhatsApp sohbetini ifade ediyor. Topluluk ise bu grupları bir araya getiren üst yapı olarak çalışıyor. İki özellik arasındaki en belirgin farklar üye sınırında, gizlilikte ve iletişimin yönünde ortaya çıkıyor.

Özellik Topluluk Grup En fazla üye 100 gruba kadar, toplam 2.000 üye Kurucu dahil 1.025 üye Kim mesaj gönderebilir? Duyurular grubunda yalnızca yöneticiler, alt gruplarda ayara göre herkes Ayara göre herkes ya da yalnızca yöneticiler Telefon numaraları Üyeler yalnızca aynı alt gruptaki kişileri görür Bütün üyeler birbirini görür Nasıl katılınır? Davet bağlantısı ya da yönetici daveti Davet bağlantısı ya da doğrudan ekleme En uygun kullanım Okul, apartman, kulüp, iş yeri gibi birden fazla grubu olan yapılar Aile, arkadaş ya da proje ekibi sohbetleri

Gizlilik tarafındaki fark özellikle büyük topluluklarda önem taşıyor. Toplulukta üyeler yalnızca ortak bir alt grupta bulundukları kişilerin telefon numarasını görebiliyor, topluluk yöneticileri ise bütün üyeleri görebiliyor. Topluluklar herkese açık olarak aranamıyor, yalnızca davetle katılınabiliyor.

Grup üye sınırında yakında bir değişiklik bekleniyor. MacRumors’ın haberine göre WhatsApp, Kasım 2026’da grup sınırını 1.500 üyeye çıkaran değişikliği bazı Android ve iPhone kullanıcılarına açmaya başladı. Ancak şirket bunu henüz resmi olarak duyurmadı ve yardım sayfası hala eski sınırı gösteriyor.

WhatsApp’ta topluluk nasıl kurulur?

Topluluk oluşturmak için WhatsApp’ın güncel sürümünün yüklü olması yeterli. Android telefonlarda WhatsApp’ın topluluk oluşturma rehberinde yer alan şu adımları izleyin:

WhatsApp’ı açın ve Sohbetler sekmesine gidin. Sağ alttaki Yeni sohbet simgesine dokunun. Yeni topluluk’a, ardından Başlayın’a dokunun. Topluluk adını girin. Dilerseniz bir açıklama yazın ve Fotoğraf ekle’ye dokunarak topluluk simgesi ekleyin. Onay işaretine dokunun.

iPhone’da adımlar küçük farklarla aynı şekilde ilerliyor:

Sohbetler sekmesine gidin ve sağ üstteki artı simgesine dokunun. Yeni Topluluk’a, ardından Kullanmaya Başla’ya dokunun. Topluluk adını ve isterseniz açıklamayı girin. Simge eklemek için Düzenle’ye dokunun. Oluştur’a dokunun.

Topluluk adı en fazla 100 karakter olabiliyor. Açıklamanın da üyelere topluluğun amacını anlatacak şekilde yazılması öneriliyor. WhatsApp Business uygulamasında ise şu anda topluluk oluşturulamıyor, ancak başka bir kullanıcı sahipliği devrederse işletme hesabı da topluluk sahibi olabiliyor.

Topluluğa grup ve üye nasıl eklenir?

Topluluk kurulduktan sonra içine yeni gruplar açılabiliyor ya da yöneticisi olduğunuz mevcut gruplar eklenebiliyor. Varsayılan ayarlarda bütün üyeler topluluğa yeni grup ekleyebiliyor, mevcut grupları ise yalnızca yöneticiler ekleyebiliyor. Üyeler mevcut bir grubu yöneticinin onayına önerebiliyor. Mevcut bir grubu eklemek için şu adımları izleyin:

Topluluğu açın ve Grup ekle’ye dokunun. Yeni grup açmak için Yeni grup oluştur’u, var olan bir grubu eklemek için Mevcut grupları ekle’yi seçin. Yöneticisi olduğunuz grubu seçin ve ok simgesine dokunun. Grup izinlerini ve görünürlük ayarını kontrol edip Topluluğa ekle’ye dokunun.

Aynı işlem grup sohbetinin içinden de yapılabiliyor. Bunun için grubu açıp grup adına dokunun, ardından Topluluğa grup ekle’yi seçin. Bekleyen üyelik istekleri olan gruplar topluluğa eklenemiyor, spam şikayeti alan ya da yeni üye eklenen gruplarda ise ekleme birkaç saatten 24 saate kadar geçici olarak engellenebiliyor.

Topluluğa kişi davet etmek için topluluğu açın, üç nokta simgesine dokunun ve Üyeleri davet et’i seçin. Buradan davet bağlantısını WhatsApp’taki kişilere gönderebilir, kopyalayabilir ya da QR kod olarak paylaşabilirsiniz. Bağlantıya sahip olan herkes yönetici onayı olmadan topluluğa katılabildiği için bağlantı istenmeyen kişilerin eline geçerse Topluluk bilgisi ekranındaki Davet et bölümünden Bağlantıyı sıfırla seçeneğiyle iptal edilebiliyor.

WhatsApp topluluktan nasıl çıkılır?

Bir topluluktan çıkıldığında o topluluğa bağlı ve üyesi olunan bütün gruplardan da çıkılmış oluyor. Topluluktan çıkmak için şu adımları izleyin:

Çıkmak istediğiniz topluluğu açın. Üç nokta simgesine, ardından Topluluk bilgisi’ne dokunun. Topluluktan çık’a dokunun. Sohbet geçmişini korumak için Topluluktan çık’ı, topluluğu sohbet listesinden de silmek için Çık ve benden sil’i seçin.

Bu ekranda topluluğu WhatsApp’a şikayet etme seçeneği de bulunuyor. Şikayet edilirse sohbetteki son beş mesaj WhatsApp’a gönderiliyor. Topluluğu tamamen kapatmadan yalnızca sohbet listesinden gizlemek isteyenler ise grupları arşivleyebiliyor.

Topluluğu kuran kişi topluluktan doğrudan çıkamıyor, bunun için topluluğu devre dışı bırakması gerekiyor. Topluluk bilgisi ekranının en altındaki Topluluğu devre dışı bırak seçeneği kullanıldığında bütün grupların toplulukla bağlantısı kesiliyor. Gruplar Sohbetler sekmesinde normal grup olarak kalmaya devam ediyor, ancak Duyurular ve Genel gruplarına artık mesaj gönderilemiyor. Devre dışı bırakılan bir topluluk tekrar etkinleştirilemiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

WhatsApp topluluk ne işe yarar? WhatsApp topluluk, birbiriyle ilgili birden fazla grubu tek bir yerde toplamaya yarar. Yöneticiler Duyurular grubu üzerinden bütün üyelere aynı anda mesaj gönderebilir, üyeler de kendileriyle ilgili alt gruplara katılabilir. WhatsApp topluluğuna kaç kişi eklenebilir? Bir WhatsApp topluluğunda alt gruplar ve Duyurular grubu dahil toplam 2.000 üye bulunabilir. Topluluk dolduğunda yeni üye eklemek için başka bir üyenin ayrılması gerekir. WhatsApp topluluğunda telefon numarası görünür mü? Topluluk üyeleri yalnızca aynı alt grupta bulundukları kişilerin telefon numarasını görebilir. Topluluk yöneticileri ise bütün üyeleri görebilir. Topluluktan çıkınca gruplardan da çıkılır mı? Bir topluluktan çıkan kişi, o topluluğa bağlı olan ve üyesi olduğu bütün gruplardan da çıkarılır. Topluluğu yalnızca sohbet listesinden gizlemek isteyenler grupları arşivleyebilir. WhatsApp Business’ta topluluk kurulabilir mi? WhatsApp Business uygulamasında şu anda topluluk oluşturulamaz. Ancak normal WhatsApp’ta kurulan bir topluluğun sahipliği işletme hesabına devredilebilir.