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Samsung Galaxy A38'in SM-A386B model numaralı global sürümü Geekbench veri tabanında MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle görüldü.

Telefon tek çekirdek testinde 928, çok çekirdek testinde 2.687 puan aldı, Galaxy A37'de ise Exynos 1480 kullanılıyordu.

Sızıntılara göre A38'in ana kamera sensörü küçülecek, pil kapasitesi ise 5.000 mAh'ten 6.000 mAh'e çıkacak.

Samsung’un Türkiye’de de çok satan orta segment serisinin yeni üyesi Galaxy A38, tanıtımından aylar önce Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. SM-A386B model numaralı global sürüm, testte MediaTek Dimensity 7500 işlemciyle görüldü. Bu, Samsung’un A3x serisinde kendi Exynos yongasından MediaTek’e geçeceği anlamına geliyor.

Galaxy A37, Mart’ta tanıtılmış ve Nisan’da satışa çıkmıştı. Aynı takvimin sürmesi halinde Galaxy A38’in 2027’nin ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Samsung henüz model hakkında bir açıklama yapmadı, bu nedenle aşağıdaki bilgiler sızıntı ve test kayıtlarına dayanıyor.

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Galaxy A38’in Geekbench sonuçları

Kaydı ilk fark eden Tarun Vats’ın 26 Kasım’da paylaştığı ekran görüntüsüne göre Galaxy A38, Geekbench’in tek çekirdek testinde 928, çok çekirdek testinde ise 2.687 puan aldı. Test edilen prototipte 6 GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 17 çalıştırıyor.

Great news! The Galaxy A38 international model (SM-A386B) has been spotted on Geekbench with a MediaTek Dimensity 7500 processor. Single-Core: 928 Multi-Core: 2687 — Tarun Vats (@tarunvats33) November 26, 2026

GSMArena’nın haberine göre Galaxy A37’nin 6 GB’tan 12 GB’a kadar farklı RAM seçenekleriyle satıldığı düşünüldüğünde A38’in de birden fazla bellek seçeneğiyle gelmesi olası. Prototipte görülen 6 GB, bu nedenle serinin giriş seçeneğine işaret ediyor olabilir.

Exynos’tan MediaTek’e geçiş

Galaxy A37’de Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 1480 işlemci kullanılıyordu. Geekbench kaydı doğru çıkarsa Samsung, A38’de kendi işlemcisi yerine MediaTek’in yongasını tercih etmiş olacak. Dimensity 7500 ile alınan puanların önceki modele göre nasıl bir fark yarattığı ise ancak son kullanıcı sürümüyle yapılacak testlerde netleşecek.

GSMArena, A38’deki değişiklikleri bellek yongası fiyatlarındaki artışla ilişkilendiriyor. Yükselen bellek maliyetleri uygun fiyatlı telefonlarda üreticilerin kar marjını daraltıyor, bu da şirketleri işlemci ve kamera gibi parçalarda daha ucuz seçeneklere yöneltiyor.

Kamera küçülüyor, pil büyüyor

Geekbench kaydından önce ortaya çıkan bir sızıntı da aynı tabloyu destekliyor. SammyGuru’nun haberine göre Galaxy A38’in ana kamerası kağıt üzerinde yine 50 megapiksel olacak, ancak sensör küçülecek. A37’deki 1/1.56 inçlik Sony IMX906 sensörün yerini 1/1.95 inçlik Sony IMX882 alacak. Daha küçük sensör, özellikle düşük ışıkta daha az ışık toplanması anlamına geliyor.

Pil tarafında ise bir yükseltme bekleniyor. Galaxy A38’in 6.000 mAh pille gelmesi ve A37’nin 5.000 mAh’lik pilini yüzde 20 geride bırakması bekleniyor. İki modelin bugüne kadar bilinen farkları şöyle.

Özellik Galaxy A37 Galaxy A38 (sızıntı) İşlemci Exynos 1480 Dimensity 7500 Ana kamera sensörü 50 MP, 1/1.56 inç Sony IMX906 50 MP, 1/1.95 inç Sony IMX882 Pil 5.000 mAh 6.000 mAh Android sürümü Android 16 (çıkışta) Android 17

Galaxy A38 Türkiye’ye gelecek mi?

Samsung, A3x serisini her yıl Türkiye’de de satışa sunuyor. Galaxy A37, global tanıtımın ardından 8 Nisan’da Türkiye’de raflara çıkmış ve 8 GB RAM ile 256 GB depolamalı sürümü 27.499 TL fiyatla satışa sunulmuştu.

Galaxy A38 için Türkiye fiyatı ya da çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Sızıntılardaki sensör ve işlemci değişiklikleri, Samsung’un modeli fiyatını korumak için hangi parçalardan tasarruf ettiğine dair ilk ipuçlarını veriyor. Kesin özellikler ise ancak resmi tanıtımla netleşecek.