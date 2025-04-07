Apple, iPhone’un 20. yaşını cesur bir iPhone 19 Pro ile onurlandıracak

Apple, iPhone'un 20. yıl dönümüne özel cesur bir tasarım değişikliğine gidecek.

İddialara göre şirket, iPhone 19 Pro modelinde radikal bazı estetik hamlelerde bulunacak.

Bu yıl gelecek iPhone 17 Air, ultra ince yapısıyla Apple'ın yeni telefonlarına ilham kaynağı olacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone serisi akıllı telefon modellerinin 20. yaşını sürpriz bir ürünle kutlamayı planlıyor. Bilindiği gibi şirket, 10. yıl dönümüne özel olarak tanıttığı iPhone X ile tüm ön yüzeyi kaplayan ekranı ve üzerindeki belirgin çentiği sayesinde akıllı telefonlarda yeni bir estetik standart belirledi.

Bir on yılın daha sonuna yaklaşırken şirketin yine büyük bir estetik yeniliğe hazırlandığı yönünde işaretler karşımıza çıkıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple’ın iPhone’un 20. yıldönümü öncesinde büyük bir değişiklik planladığını öne sürüyor. iPhone 19 Pro modelinin cesur bir tasarıma ev sahipliği yapacağı iddia ediliyor.

Bu sürpriz model “katlanabilir iPhone” olmayacak

Uzun süredir Apple’ın katlanabilir bir iPhone modeli geliştirildiğine dair söylentiler internette geziniyor. Şirketin 20. yıla özel sürprizinin de bu model olabileceği akıllara geliyor. Fakat Mark Gurman, söz konusu cihazın bu olmayacağını, “cesur yeni bir Pro modelinin” yapım aşamasında olduğunu ifade ediyor.

Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre yakın gelecekte çok konuşulan “tek bir cam levha gibi görünen” iPhone modelinin lansmanına şahit olacağız.

Apple kademeli bir tasarım iyileştirmesine hazırlanıyor

Bilindiği üzere Apple, seleflerinden kökten farklı bir cihaz olan ve sonraki yıllarda birçok üreticinin tasarımını etkileyebilecek iPhone X ile piyasayı daha önce şaşırtmıştı. Şimdi markanın benzer bir hamlede bulunacağı düşünülüyor.

Teknoloji devi Apple küçük değişiklikleri adım adım tanıtmak yerine, iPhone 7’nin geniş çerçeveli tasarımından iPhone X’in neredeyse çerçevesiz tasarımına geçişte yaptığı gibi dramatik değişiklikler hedefliyor gibi görünüyor.

Geçen yılın sonlarında piyasaya çıkan iPhone 16 serisi, iPhone X ile tanıtılan tasarım dilini hala koruyor. Bu da yakın gelecekte tasarım konusunda önemli bir atılım gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

Son yıllarda estetik değişimler sınırlı kalsa da Gurman’ın tahminleri, minimalist ve özlü formlara olan arayışıyla bilinen eski tasarım şefi Jony Ive’nin vizyonuna gelecekte de sadık kalınabileceğine işaret ediyor.

iPhone 17 Air ince tasarımıyla iPhone 19 Pro’nun temellerini oluşturacak

“Plus” modelinin yerini alarak seriye yeni bir tazelik getirecek iPhone 17 Air cihazı kalınlığı azaltılmış yapısıyla iPhone’un 20. yılı için planlanan tasarıma doğru atılmış bir ara adımı temsil edebilir. İnceltilmiş iPhone tasarımı, gelecekteki estetiğin önünü açacak ve ürünün 20. yıl dönümüne doğru evriminde bir dönüm noktası oluşturacak gibi görünüyor.

Daha da ince ve hafif bir cihaz fikri pek çok kişinin hayalini süslüyor. Dolayısıyla da bu yönelim, Apple’ın tasarım felsefesinin doğal bir evrimi olarak karşımıza çıkıyor.

Cihazı düşmelere veya darbelere karşı daha dayanıklı hale getirmenin potansiyel zorluklarına rağmen Apple’ın tam ekranlı bir iPhone’u hedeflemesi mantıklı görünüyor. Eğer dedikodular doğruysa, 20. yıla özel olarak piyasaya çıkacak sürpriz model iPhone 19 Pro olacak.

Şu anda iPhone 19 Pro’da bizleri ne gibi sürprizler beklediği merak konusu. Ancak ilerleyen aylarda konuya ilişkin daha net ve sağlıklı raporlar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.