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PlayStation Store’dan aldığınız bir oyundan vazgeçtiyseniz parayı geri almanız mümkün, ancak bunun için iki şartın aynı anda sağlanması gerekiyor. Satın alma üzerinden 14 gün geçmemiş olmalı ve oyunu hiç indirmemiş ya da akış olarak başlatmamış olmalısınız. İndirme bir kez başladıysa içerik hatalı olmadığı sürece iade yapılmıyor.

Kampanya dönemlerinde ve büyük oyunların ön siparişlerinde bu kurallar daha da önem kazanıyor. Aşağıda Sony’nin Türkiye için yayımladığı iptal politikasına göre hangi alışverişlerin iade edilebildiğini, iade talebinin PS5, PlayStation App ve tarayıcıdan nasıl yapıldığını ve paranın ne zaman, nereye döndüğünü bulabilirsiniz.

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PS Store’da hangi alışverişler iade edilebilir?

PlayStation Store İptal İlkesi, iade hakkını satın alınan ürünün türüne göre ayırıyor. Oyunlarda, eklentilerde (DLC) ve sezon biletlerinde aynı kural geçerli, öyle ki talep satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde ve içerik indirilmeden yapılırsa para iade ediliyor. Sezon biletinde, bilete dahil eklentilerden birini indirmiş olmanız da iadeyi engelliyor. Promosyon paketlerinde ise paketin herhangi bir parçasını indirmek yeterli.

Oyun içi para birimleri ve sarf malzemeleri (EA FC Jetonları, Fortnite’taki V-Papel, GTA V’teki Köpekbalığı Kartları gibi) için belirleyici olan indirme değil, oyunun açılıp açılmadığı oluyor. Bu içerikleri oyun dışından PS Store’da aldıysanız ve satın aldıktan sonra oyunu hiç başlatmadıysanız 14 gün içinde iade isteyebilirsiniz. Oyun içinden yapılan alışverişler ise anında teslim edildiği için iptal edilemiyor.

Bazı alışverişler hiçbir koşulda iade edilmiyor:

PlayStation cüzdanına yüklenen para

Çevrimiçi kimlik (PSN adı) değişikliği ücreti

Marketlerden ya da başka satıcılardan alınan PlayStation para puan kodları ve hediye kartları

Para puan kodlarında iade politikası için kodu aldığınız satıcıya başvurmanız gerekiyor, çünkü bu kodlar PlayStation Store dışında satılıyor.

PS Store iade talebi nasıl yapılır?

İade isteğinin en kısa yolu, ilgili alışverişi işlem geçmişinden bulup Para İadesi İste seçeneğini kullanmak. Sony bu seçeneğin her alışverişte görünmeyebileceğini belirtiyor, bu durumda talep PlayStation Destek üzerinden iletiliyor.

Tarayıcıdan iade istemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

PlayStation hesabınızla Hesap Yönetimi sayfasına giriş yapın. İşlem Geçmişi bölümünü seçin. Alışverişin yapıldığı tarih aralığını seçin. Varsayılan olarak son iki yılın işlemleri gösteriliyor. İade etmek istediğiniz işlemi açın ve Para İadesi İste‘yi seçin. Ekrandaki talimatları izleyerek talebi tamamlayın.

PS5’te işlem geçmişine şu adımlarla ulaşabilirsiniz:

Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar bölümüne gidin. Hesap > Ödeme ve Abonelikler > İşlem Geçmişi‘ni seçin. Hesabı ve tarih aralığını seçip Devam‘a basın. İlgili işlemi açarak ayrıntılarını görüntüleyin.

PlayStation App’te ise ekranın altındaki PlayStation Store simgesine dokunun, sağ üstteki menü simgesinden İşlem Geçmişi‘ni açın ve işlemi seçin. Sadece aile yöneticisinin aile üyelerinin işlem geçmişini görebildiğini de hatırlatalım.

İşlem geçmişinde iade seçeneğini göremiyorsanız PlayStation’ın para iadesi destek sayfası üzerinden destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu sırada çevrimiçi kimliğinizi, hesabınızın giriş e-posta adresini ve iade istediğiniz ürünün adını hazır bulundurmanız gerekiyor.

Ön sipariş iptali ve iadesi nasıl işliyor?

Dijital ön siparişlerde süre, ödemeyi ne zaman yaptığınıza bağlı. Oyunun çıkış tarihinden 14 günden daha önce ödeme yaptıysanız ön siparişinizi çıkış gününe kadar istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ödemeyi çıkışa 14 gün ya da daha az kala yaptıysanız iptal için ödemeden sonraki 14 gün geçerli oluyor.

Her iki durumda da oyunun ana kısmını indirmeye başlamamış olmanız gerekiyor ve buna çıkıştan önceki ön yükleme de dahil. PS5’te otomatik indirmeler açıksa ön sipariş verdiğiniz oyun ön yükleme tarihinde kendiliğinden inmeye başlayabileceği için iade hakkını kaybedebilirsiniz. Ön siparişle birlikte hemen açılan bonus içerikler de sipariş iptal edildiğinde çalışmayı bırakıyor. Örneğin GTA 6’nın Standart ve Ultimate sürümlerinden birini ön siparişle aldıysanız ve oyun ön yüklemeyle konsolunuza indiyse bu sipariş artık iade kapsamında değil.

PS Plus iptal edilince para geri gelir mi?

PlayStation Plus gibi aboneliklerde iade yalnızca ilk ödeme için ve kayıt tarihinden itibaren 14 gün içinde isteniyor, otomatik yenilenen ödemeler bu kapsama girmiyor. Aboneliği kullanmaya başladıysanız (çevrimiçi oyun oynadıysanız, aylık oyun indirdiyseniz ya da bulut depolamayı kullandıysanız) Sony kullandığınız süreye karşılık gelen tutarı iadeden düşebiliyor. Ücretsiz deneme süresi de 14 günün içine sayılıyor, yani 7 günlük denemeyle başladıysanız ilk ücretin alınmasından sonra iptal için 7 gününüz kalıyor.

Yenileme ödemelerini durdurmak içinse aboneliği iptal etmeniz yeterli. Bunun için PS5’te Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Hesap > Ödeme ve Abonelikler > Abonelikler > PlayStation Plus yolunu izleyip Aboneliği İptal Et‘i seçebilirsiniz. İptalden sonra abonelik ödenmiş dönemin sonuna kadar devam ediyor, ancak bu dönem için para iade edilmiyor. Abonelik bittiğinde PS Plus ile ücretsiz indirdiğiniz aylık oyunlar da kullanılamaz hale geliyor.

İade edilen para ne zaman ve nereye yatar?

Sony, iadenin 10 gün içinde yapıldığını belirtiyor. Para mümkün olduğunda alışverişte kullanılan ödeme yöntemine, yani kredi ya da banka kartınıza geri gönderiliyor. Cüzdan bakiyesiyle yapılan alışverişlerde ya da para kartınıza iade edilemediğinde tutar PlayStation cüzdanınıza yatırılıyor.

İade onayı aldığınız halde para kartınıza geçmediyse önce PlayStation cüzdan bakiyenizi kontrol etmeniz, ardından bankanızla görüşmeniz öneriliyor. İadenin cüzdana yapılacağı bildirildiği halde bakiye değişmediyse PlayStation Destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

PS Store’da indirilen oyun iade edilir mi? İndirmesine ya da akışına başlanan oyunlar, içerik hatalı olmadığı sürece iade edilmiyor. İndirme yarıda kalsa bile iade hakkı sona eriyor. PS Store iade süresi kaç gün? Oyun, eklenti, sezon bileti ve abonelikler için iade süresi satın alma tarihinden itibaren 14 gündür. Ön siparişlerde ödeme çıkıştan 14 günden önce yapıldıysa sipariş çıkış gününe kadar iptal edilebiliyor. PS Store iadesi kaç günde gelir? Sony, onaylanan iadelerin 10 gün içinde yapıldığını belirtiyor. Para mümkünse alışverişte kullanılan karta, mümkün değilse PlayStation cüzdanına yatırılıyor. PlayStation cüzdanına yüklenen para iade edilir mi? Cüzdana yüklenen para iptal ya da iade edilmiyor. Marketlerden alınan para puan kodları için de iade talebi kodu satan satıcıya yapılıyor. PS Plus iptal edilince oyunlar gider mi? Abonelik sona erdiğinde PS Plus kapsamında ücretsiz indirilen aylık oyunlar kullanılamaz hale geliyor. PS Plus indirimiyle satın alınan oyunlar ise hesapta kalıyor. Oyun içinde alınan jeton ve paralar iade edilir mi? Oyun içinden yapılan alışverişler anında teslim edildiği için iade edilmiyor. PS Store’dan oyun dışında alınan jetonlar ise oyun başlatılmadan 14 gün içinde iade edilebiliyor.