Ortalık kızıştı: OpenAI, Elon Musk’a dava açtı

OpenAI ile Elon Musk arasındaki gerilim tırmanıyor.

ChatGPT'nin yaratıcısı olan yapay zeka devi OpenAI, Musk'ın suçlamalarına yanıt verdi.

Şirket, Elon Musk'a karşı dava açtıklarını duyurdu.

Yapay zeka şirketi OpenAI, milyarder iş insanı Elon Musk’a karşı yapay zekanın gelişimini yavaşlatmayı ve kişisel çıkarı için yeniliklerin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan “kötü niyetli” eylemlerde bulunmakla suçlayarak karşı dava açtı.

OpenAI avukatları, Musk’ın “saçma” bir devralma girişimiyle sonuçlanan devam eden saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti. Musk’ın bundan sonra yasa dışı eylemlerde bulunmasının engellenmesini ve verdiği zarardan dolayı hesap vermesini talep etti.

“Onu durdurmak için dava açtık”

Elon Musk’ı durdurmak için ona karşı dava açtıklarını açıklayan OpenAI, X hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Elon’un bize karşı durmaksızın yaptığı eylemler, OpenAI’yi yavaşlatmak ve kişisel çıkarı için önde gelen AI yeniliklerinin kontrolünü ele geçirmek için kötü niyetli taktiklerdir. Bugün, onu durdurmak için karşı dava açtık. Bizim hakkımızda yanlış bilgiler yayıyor. Aslında dünyanın gördüğü en donanımlı kar amacı gütmeyen kuruluşu kurmaya hazırlanıyoruz. Onu dönüştürmüyoruz. Elon hiçbir zaman misyonla ilgili olmadı. Her zaman kendi gündemi oldu. OpenAI’nin kontrolünü ele geçirmeye ve onu kâr amacı güden bir şirket olarak Tesla ile birleştirmeye çalıştı. Kendi e-postaları bunu kanıtlıyor. İstediğini elde edemeyince de çekip gitti. Elon şüphesiz zamanımızın en büyük girişimcilerinden biri. Ancak bu maskaralıklar sadece tekrar eden bir tarih. E-postalarını burada görebilirsiniz.”

Ne olmuştu?

OpenAI’nin kurucularından biri olan Elon Musk, şirketin insanlığın yararına AGI (yapay genel zeka) geliştirme misyonundan uzaklaştığını ve bunun yerine kazancı ön planda tuttuğunu öne sürerek geçen baharda bir dava açmıştı.

Musk, Haziran ayında açtığı ilk davayı geri çektikten sonra Ağustos ayında yeni bir dava daha açtı. Aralık ayında OpenAI, “Elon Musk Kâr Amacı Güden Bir OpenAI İstiyordu” başlıklı bir blog yazısı ve kanıtlarını yayınladı. Duruşmanın 2026 baharında yapılması planlanıyor.

Milyader iş insanı Elon Musk bu yılın başlarında OpenAI’yi satın almak için 97,4 milyar dolar teklif etmişti. Şirketin açık kaynaklı, güvenliğe odaklı yapısına geri dönmesinin zamanının geldiğini dile getirmişti.

OpenAI yönetim kurulu yaptığı başvuruda teklifi oy birliğiyle reddederek bunu “sahte girişim” olarak nitelendirdi. Şimdi iki taraf arasındaki hukuki durumun gelişimini bekliyoruz.