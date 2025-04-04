Samsung Galaxy S25 Edge’in tüm özellikleri sızdırıldı

Samsung'un ultra ince telefonundan yeni detaylar geldi.

Merakla beklenen Galaxy S25 Edge'in tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Mayıs-Haziran aylarında piyasaya çıkacağı konuşulan cihazla alakalı tüm detaylar netlik kazandı.

Samsung’un şirket içi tanıtım materyalleri sayesinde Galaxy S25 Edge’in detaylı teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın resmi duyurusunun öncesinde donanım ayrıntılarına dair kapsamlı bir genel bakış sağlandı.

İlk ertelemenin ardından kesin lansman tarihi hala tartışma konusu olan ultra ince tasarımlı akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Mayıs-Haziran aylarında piyasaya çıkması beklenen cihazla alakalı ortaya çıkan son bilgiler, daha yüksek performanslı, fakat daha rafine bir tasarıma sahip bir cihazın ana hatlarını çizerek daha önce dolaşan söylentilerin çoğunu doğruluyor.

Galaxy S25 Edge özellikleri belli oldu

Cihazın iç tanıtım materyalleri, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite yonga setinin varlığını doğruluyor. Kullanıcılar çoklu görev ve zorlu uygulamaları idare etmek için 12 GB RAM kapasitesinden yararlanabilecek. Aynı zamanda 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri sunulacak.

Ortaya çıkan raporlara göre ön panelde 6.6 inç diyagonal AMOLED teknolojisi kullanılacak. Bu boyut, tutuş ve görsel sürükleyiciliği dengeleyecek. Çözünürlüğün 2K olduğu belirtilirken, yenileme hızı dinamik olarak 120 Hz’e kadar ulaşabilecek.

İdeal olmayan ışık koşullarında daha sabit çekimler ve daha az bulanık videolar için optik görüntü sabitleme (OIS) ile donatılmış 200 MP’lik ana sensör sayesinde mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir deneyime kapı aralanacak.

12 MP’lik ultra geniş açılı bir sensörle desteklenecek olan cihazın ön tarafında ise selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 10 MP’lik bir sensör yer alacak. Merakla beklenen ultra ince telefon, iyi yapısal dayanıklılığı korurken ağırlığı düşük tutmaya yardımcı olan bir seçim olan titanyum alaşımı kullanılarak üretilecek.

Merakla beklenen modelin IP68 sertifikası ile sıvı ve toza karşı dayanıklılık sağlayacağı ifade ediliyor. Cihazın fiziksel boyutları sadece 5,84 mm kalınlık ve 162 gram ağırlıkla karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S25 Edge pil özellikleri ile de öne çıkacak. Cihaz 3.900 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Şarj konusunda ise telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak yeni Samsung telefonu One UI 7.0 kullanıcı arayüzüyle özelleştirilmiş bir deneyim sunacak. Galaxy S25 serisindeki diğer modellere benzer şekilde Edge modeli de Samsung’un işletim sistemi ve uygulamalarına yerleştirilmiş yapay zeka özelliklerinden faydalanacak.

Ayrıca cihaz uzun güncelleme garantisiyle de öne çıkacak. Heyecan uyandıran cihazın yedi yıl Android ve güvenlik güncellemeleri vaadi ile uzun ömürlü bir yapıya sahip olacağı ifade ediliyor.