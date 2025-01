Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

2025 yılında satın alınabilecek en iyi akıllı telefon hangisi? Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max modelleri bu konuda en çok öne çıkan iki seçenek olarak dikkat topluyor. Android ve iOS arasındaki kıyasıya rekabeti de temsil eden bu cihazlar, yeni bir amiral gemisi cihaz satın almayı düşünen tüketiciler için iki mükemmel opsiyon oluyor.

Galaxy S25 Ultra şu anda pek çok kişiye göre tartışmasız bir şekilde hem Samsung hem de Android dünyasının en iyi telefonu olarak kabul ediliyor. iPhone 16 Pro Max ise Apple tarafından şimdiye kadar geliştirilen en iyi iPhone olarak öne çıkıyor. Peki ya bu iki modeli tüm yönleriyle karşılaştırdığımız zaman hangi cihaz daha ağır basıyor?

Apple ve Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modellerini sizler için tüm hatlarıyla detaylı bir şekilde inceledik. Ekran, tasarım, kamera, donanım, performans, pil ve diğer tüm yönleriyle hangi modelin daha başarılı olduğu, hangisinin geride kaldığını sizler için analiz ettik. Siz de hazırsanız, “2025’in en iyi telefonu” hangisi, hadi birlikte inceleyelim…

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Detaylı karşılaştırma

Öncelikli olarak üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max’in teknik özelliklerine göz atmakta fayda var. İki cihazın donanım ayrıntıları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Özellikler iPhone 16 Pro Max Galaxy S25 Ultra Ekran 6,9 inç Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık, ikinci nesil Ceramic Shield koruması 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED, QHD+ (3120 x 1440 piksel), 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit maksimum parlaklık İşlemci Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi 8 GB 12 GB Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka kamera f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera, f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera, f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Selfie kamerası 12 MP (f/1,9, otomatik odaklama) 12 MP Batarya kapasitesi MagSafe ile 25W, prizde 30 dakikada %50 şarj edilebilir pil 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil Renk seçenekleri Siyah titanyum, beyaz titanyum, doğal titanyum, çöl titanyumu Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı, titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar 163 x 77,6 x 8,25 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık 227 gram 218 gram İşletim sistemi iOS 18 Android 15 tabanlı One UI 7

Boyut ve ağırlık

Samsung ve Apple’ın amiral gemisi telefon modelleri benzer boyutlarda karşımıza çıkıyor. Her iki cihaz da 77,6 mm yüksekliğe sahip. Genişlik olarak ise iPhone 16 Pro Max modeli 163 mm ile öne çıkıyor. Galaxy S25 Ultra’nın genişliği ise küçük bir farkla 162,8 mm olarak belirtiliyor. Uzunluk konusunda ise iPhone’un 8,3 mm, Samsung’un 8,2 mm boyuta sahip olduğunu ekleyelim.

Boyut konusunda neredeyse fark edemeyeceğiniz kadar aynı yapıya sahip olan bu iki cihaz, ağırlık tarafında da benzer bir durum gösteriyor. Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu 218 gram ağırlığa sahipken, iPhone 16 Pro Max’in ağırlığı ise 227 gram olarak belirtiliyor. Galaxy S25 Ultra’nın ağırlık konusunda öne çıktığı görülüyor.

Kazanan: Her iki cihaz da boyut ve ağırlık konusunda birbirine oldukça yakın seviyelerde. Fakat yine de Galaxy S25 Ultra’nın rakibine göre milimetrik ve küçük bir gramaj farkıyla daha önde olduğunu söylemek mümkün.

Tasarım

Samsung Galaxy S25 Ultra tasarım konusunda şık bir görünüm ortaya koyuyor. Cihaz selefleriyle aynı olan gövde yapısını korumaya devam ediyor. Fakat kenarlarda hafif bir düzenlemeye gidiliyor. Böylelikle biraz daha yuvarlatılmış köşeler elde ediliyor. iPhone 16 Pro Max ise çok daha yuvarlak kenarlara sahip bir görünüm sunuyor.

İki modelin de titanyum malzeme tercihiyle geldiğini ve son derece yüksek dayanıklılık ortaya koyduğunu belirtelim. Samsung’un üst düzey telefonu hem ekran hem de arka kısmı korumak için Corning Gorilla Armor 2 teknolojisiyle geliyor. iPhone 16 Pro Max’in ise cam koruması için ikinci nesil Ceramic Shield desteğiyle geldiğini, titanyum kenarlara sahip olduğu, fakat arka cam için ekstra bir güvenlik koruması sağlamadığını belirtmekte yarar var.

Her iki modelde su geçirmez bir yapıya sahip. Cihazlar IP68 sertifikası ile birlikte 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmezlik vaat ediyor. Böylelikle telefonun suya düşmesi gibi olası tehlikelere karşı güvenli bir deneyim ortaya koyuluyor.

Tasarım ile ilgili son olarak renk seçeneklerinden de bahsedelim. Samsung Galaxy S25 Ultra modeli mavi, gümüş, gri ve siyah olmak üzere dört renkle geliyor. iPhone 16 Pro Max ise siyah titanyum, beyaz titanyum, doğal titanyum ve çöl titanyumu renkleriyle tüketicilere hitap ediyor.

Kazanan: İki modelde de titanyum tasarım yer alırken, iPhone 16 Pro Max daha zarif ve “premium” bir hissiyat ortaya koyuyor. Galaxy S25 Ultra ise modern bir görünüme ev sahipliği yapıyor. Bu konuda bir “kazanan” belirtmeden geçip, sonucun kişiden kişiye değişim gösterebileceğini ekleyelim.

Ekran

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 6,9 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekranla karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı ve konforlu bir görüntüleme deneyimi vaat eden Güney Koreli şirket, QHD+ çözünürlük kalitesi sayesinde rakibinin önüne geçiyor.

iPhone 16 Pro Max modeli ise 2.000 nite kadar parlaklık desteğine sahip olan 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekranla donatılıyor. LTPO teknolojisine sahip olan panelde 1 ila 120 Hz arasında geçiş yapabileceğiniz değişken yenileme hızı desteği bulunuyor. Bununla birlikte ekranda HDR10 ve Dolby Vision destekleri de bulunuyor.

Her iki cihazda da Always On Display özelliği yer alıyor. Samsung bu konuda rakibine göre çok daha fazla kişiselleştirme seçeneğine yer vererek bir adım öne çıkmayı başarıyor. Apple cihazında ise işlevsel ve şık bir deneyim sunan Dynamic Island (Dinamik Ada) dikkat çekiyor.

Kazanan: İki modelde de üst düzey ekran teknolojileri yer alsa da ekran boyutu, çözünürlük kalitesi ve parlaklık gibi konularda Galaxy S25 Ultra’nın daha avantajlı bir yapıya sahip olduğu görülüyor. iPhone 16 Pro Max ise renk doğruluğu ve Apple’ın yazılım optimizasyonları sayesinde farklı bir avantaja imza atıyor.

Donanım ve performans

Donanım tarafında birkaç yıldır Qualcomm ile işbirliğini devam ettiren Samsung markası, her yıl amiral gemisi işlemcilerin hız aşırtmalı özel optimize edilmiş sürümlerini karşımıza çıkarıyor. Bu yıl da şirketin en gelişmiş telefonu yine benzer bir şekilde Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipiyle güçlendiriliyor. Yalnızca Samsung telefonlarında kullanılan bu çip, geçen yılki Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisine göre yüzde 40’a varan performans iyileştirmesi vaat ediyor.

iPhone 16 Pro Max ise bizzat Apple tarafından üretilen ve yüksek performans vaadiyle öne çıkan A18 Pro çipiyle donatılıyor. Bu işlemcinin en önemli taraflarından bir tanesi de Android’e kıyasla oyunlar için daha iyi optimizasyon sunması oluyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse bu işlemciye sahip telefonlarda Resident Evil ve Death Stranding gibi bazı ilgi çekici oyunlar son derece konforlu bir şekilde oynanabiliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 12 GB RAM kapasitesine sahipken, iPhone 16 Pro Max ise 8 GB RAM‘e sahip. Bununla birlikte her iki cihaz da 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. Fakat aradaki RAM kapasitesi farkı dikkatlerden kaçmıyor.

Kazanan: Her iki cihaz da son derece güçlü ve yüksek performanslı işlemcilerle karşımıza çıkıyor. Samsung daha yüksek RAM kapassitesi ortaya koysa da iOS işletim sisteminin çalışma biçimi, daha az bellekle bile etkileyici derecede performansa ulaşmaya olanak tanıyor. Öte yandan A18 Pro’nun büyük AAA oyunlarını desteklemesi, cihazı en büyük rakibinin bir adım önüne taşımaya yardımcı oluyor.

Yazılım ve güncelleme desteği

Samsung yeni amiral gemisi telefonunda Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 yazılımı kullanıyor. Pek çok ilgi çekici ve işlevsel yapay zeka özelliğini de beraberinde getiren yazılım, kullanıcı dostu işlevleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.

iPhone 16 Pro Max ise bilindiği üzere iOS 18 güncellemesiyle piyasaya çıktı. Apple Intelligence da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi işlevi karşımıza çıkaran güncelleme, kullanıcı dostu arayüzü ve hayat kolaylaştıracak özellikleriyle büyük bir beğeni topluyor.

Samsung geçen yıl yazılım güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe imza attı ve amiral gemisi telefon modelleri için 7 yıllık büyük güncelleme desteği getirdi. Yani basit bir örnek vermek gerekirse Galaxy S25 Ultra modeli Android 15 ile kutudan çıktı ve Android 22 güncellemesine kadar yazılım desteği almayı sürdürecek. Yani şirket 2032 yılına kadar desteğini devam ettirecek.

Kazanan: Galaxy S25 Ultra’nın 7 yıl büyük Android güncellemelerini desteklemesi, iPhone 16 Pro Max ile oldukça büyük benzerlik taşıyor. Her iki cihaz da kullanıcılarına aynı sürede destek vermeyi garanti ediyor.

Fakat Samsung’un yeni Android güncellemelerini kademeli olarak yayınlaması, yeni iOS güncellemelerini aynı anda tüm cihazlarına sunan Apple’ın yalnızca küçük bir basamak gerisinde bırakıyor. Yine de esas olarak iki modelin de yazılım güncellemesi desteği konusunda çok bir fark içermediğini ekleyelim.

Yapay zeka (Galaxy AI vs Apple Intelligence)

Samsung tarafından ilk kez geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılan Galaxy AI yapay zeka hizmeti yeni amiral gemisi telefonda da karşımıza çıkıyor. Yeni modelde şirket ayrıca daha da büyük bir atılımda bulunarak Google Gemini ile derin entegrasyon oluşturdu. Böylelikle Galaxy AI artık bir dizi yerel uygulamada kullanıcılara pratik özellikler getiriyor.

iPhone 16 serisi ile birlikte hayatımıza giren Apple Intelligence yapay zeka hizmeti ise şu anda ne yazık ki bekleneni veremedi. Apple’ın büyük bir vaatle piyasaya sunduğu hizmet, ne yazık ki lansmana yetişmedi ve daha geçtiğimiz aylarda iOS 18.2 ile beraber kullanıcılarla buluştu.

Bununla birlikte Apple Intelligence’ın sınırlı bir kullanıma sahip olduğunu, henüz Türkiye’de yer almadığını hatırlatalım. Şirket şimdilik yapay zekasını yalnızca İngilizce diliyle sınırlandırıyor. Bu özelliklerin Türkiye’ye gelmesi için ise henüz bir süre verilmedi.

Kazanan: Apple Intelligence’ın beklentileri karşılayamaması, çok geç gelmesi ve hala tam olarak tüm özelliklerinin yayınlanmaması ne yazık ki onu Galaxy AI’nin gerisinde bırakıyor. Samsung’un yapay zekası şu anda açık ara bir şekilde rakibinden daha üstün görünüyor.

Kamera

Samsung’un üst düzey cihazı mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir kamera seti sunuyor. Cihazda tıpkı selefi Galaxy S24 Ultra’da da olduğu gibi yine beşli modül yer alıyor. 200 MP ana kameraya sahip olan cihazda biri 5x, diğeri ise 3x‘e kadar yakınlaştırma desteğine sahip olan 50 MP‘lik iki telefoto lens taşınıyor. Ultra geniş açılı lens ise 12 MP’den 50 MP‘ye çıkarak büyük bir iyileştirmeye imza atıyor. Ön taraftaki 12 MP‘lik selfie kamerasıysa değişmeden kalıyor.

iPhone 16 Pro Max kamera setine baktığımızda ise bizi üçlü bir modül karşılıyor. Cihazda 48 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırma destekli 12 MP periskop telefoto lens ve 48 MP ultra geniş açılı lens sunuluyor. Derinlik için ayrıca TOF 3D LiDAR sensörüne yer veriliyor. Önde ise selefiyle aynı kalan 12 MP selfie kamerası taşınıyor.

Fakat iPhone 16 Pro Max’in mobil fotoğrafçılar için sunduğu tek şey arkadaki üçlü kamera seti ve öndeki tekli selfie kamerası olmuyor. Bunun yanı sıra cihaz, serideki diğer modellerde de olduğu gibi özel bir Kamera Denetimi düğmesi sunuyor.

Bu düğme sayesinde son derece pratik bir şekilde kamera uygulamasını açıp lens, derinlik, filtre ve diğer ayarları basitçe değiştirmeniz mümkün kılınıyor. Bu sayede fotoğrafçılık ile ilgilenen kişiler en ince ayarları çok daha kısa sürede gerçekleştirme imkanı buluyor.

Kazanan: Apple cihazında yer alan Kamera Denetimi düğmesi kullanıcılar için işlevsel ve pratik bir deneyime kapı aralıyor. iPhone 16 Pro Max bu düğme sayesinde rakibinin önüne çıksa da Galaxy S25 Ultra’nın video kayıtlarında 8K çözünürlükte görüntü elde etmesine izin veriliyor. Dolayısıyla kamera noktasında “kazanan” taraf muhtemelen kişiden kişiye değişecektir.

Pil

Galaxy S25 Ultra, serinin önceki modelinde de olduğu gibi 5.000 mAh‘lik bir pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında büyük bir iyileştirme sunmayan Samsung, yine de kullanıcı dostu bir performansı garanti ediyor. Bununla birlikte cihaz 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Qi2 standardı üzerinden 25W kablosuz şarja da izin veriliyor.

iPhone 16 Pro Max pil kapasitesi 4.685 mAh olarak geliyor. Kablolu 30W ve MagSafe üzerinden 25W hızlı şarj sunan cihaz, Qi2 standardı ile 15W şarja olanak tanıyor. Apple’ın amiral gemisi 33 saate kadar video oynatma garantisi sunarken, Galaxy S25 Ultra ise 31 saate kadar garanti ortaya koyuyor.

Son olarak iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte Apple nihayet Lightning standardından vazgeçerek Type-C bağlantı noktasına geçti. Avrupa Birliği baskısıyla da olsa şirketin attığı bu hamle pek çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kazanan: Samsung Galaxy S25 Ultra büyük bataryası ve geniş hızlı şarj desteği ile dikkat çekerken, iPhone 16 Pro Max ise güçlü donanımı ve yazılım optimizasyonları sayesinde etkili bir enerji yönetimi sunuyor. Hem pil hem de şarj açısından baktığımızda Samsung modeli daha önde görünse de Apple cihazı da günlük kullanım için son derece dengeli ve başarılı bir performans gösteriyor.

Fiyat

Samsung’un resmi internet sitesini ziyaret ettiğimizde Galaxy S25 Ultra fiyatları 256 GB’lık sürümle 83 bin 499 TL’den başlıyor. 512 GB depolamalı sürüm 91 bin 499 TL karşılığında satılıyor. 1 TB’lık versiyon ise 101 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Apple’ın internet sitesinde ise üst düzey iPhone 16 Pro Max modeli 256 GB’lık sürümüyle 99 bin 999 TL‘den satılıyor. 512 GB depolamaya sahip sürüm 109 bin 999 TL, 1 TB’lık versiyon ise 119 bin 999 TL‘ye elde edilebiliyor.

Kazanan: Samsung’un amiral gemisi telefonu olağanüstü özelliklerinin yanı sıra Apple’a nazaran daha uygun fiyatı sayesinde öne çıkmayı başarıyor. Galaxy S25 Ultra, Android ekosisteminin getirdiği esnek fiyat politikaları sayesinde daha ayrıcalıklı rakamlardan alıcılara hitap ediyor. iPhone 16 Pro Max ise Apple’ın “premium” marka algısı ve ekosistem avantajları göz önüne alındığında tüketiciler için iyi bir seçenek olarak görülüyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Sonuç

“En iyi telefon hangisi?” sorusunun cevabı aslında tüketicilerin bütçesi ve ihtiyaçlarına göre şekil değiştirebilir. Kısaca özetlemek gerekirse Galaxy S25 Ultra modeli Android’in sunduğu özelleştirme seçeneklerinden yararlanmak, en yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemek ve daha az paraya daha yüksek performans elde etmek isteyenler için son derece cazip bir seçenek olacaktır.

iPhone 16 Pro Max modeli ise Apple ekosistemi ile bağını kesmek istemeyen ve şirketin “premium” marka algısına önem verenler için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz uzun vadeli yatırım arayanlar için de ikinci el değerinin yüksek olması nedeniyle rakibinin önüne geçiyor.

Kısacası “en iyi telefon” ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olan telefondur. Peki ya sizin bu iki cihaz arasından favoriniz hangisi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.