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    Apple’dan gümrük vergisi öncesi 5 uçaklık iPhone sevkiyatı

    Apple, ABD lideri Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifeleri öncesinde 5 uçaklık büyük bir iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi.
    iPhone stokları
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    • Apple'ın Çin ve Hindistan’daki üretim merkezlerinden ABD’ye 5 uçak dolusu iPhone sevkiyatı gerçekleştirdiği söyleniyor.
    • Şirketin bu hamlesi, ABD'deki tüketici talebini karşılamak ve olası tedarik problemlerinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildi.
    • Bu acil sevkiyatın sebebi ise Donald Trump'ın yeni vergi politikalarından kaynaklanıyor.

    Teknoloji devi Apple, Mart ayının son haftasında sadece üç gün içinde Hindistan ve Çin’den iPhone ve diğer ürünlerle dolu en az beş uçak kiraladı. Bu dikkat çekici hamle, yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesini beklemeyi amaçlıyordu.

    Apple’ın bu noktada zaman çizelgesinin son derece sıkışık olduğu biliniyor. ABD’ye yapılan tüm ithalatlarda yüzde 10’luk temel vergi 5 Nisan’da yürürlüğe girdi. 9 Nisan’da ise çok daha yüksek olan karşılıklı tarifeler uygulanması bekleniyor.

    Bu vergiler Çin’den gelen ürünler için yüzde 54’e, Hindistan’da üretilenler için ise yüzde 27’ye yükselecek. Bu dönem normalde Eylül ayında yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesinden önce mevcut modellerin üretimini azaltmaya hazırlanan Apple’ın sevkiyatları için genellikle sakin bir zaman dilimi olarak biliniyor. Ancak durumun aciliyeti nedeniyle şirket hızlı bir şekilde hareket etmek için kolları sıvamış gibi görünüyor.

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    Apple, ABD’de “birkaç ay” yetecek kadar iPhone stokladı

    The Times of India’nın haberine göre Apple bu kadar büyük stoklar oluşturarak ABD’de mevcut fiyatlarını birkaç ay boyunca koruyabilir. Markanın ABD depolarının “birkaç ay” yetecek kadar dolu olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla bu da iPhone 17’nin sonbaharda piyasaya sürülmesine kadar olası bir fiyat artışının önlenmesine yardımcı olabilir.

    Ancak Apple ürünlerinin tamamı bu korumadan yararlanamayacak. Örnek vermek gerekirse özel olarak yapılandırılmış Mac’ler genellikle doğrudan Çin fabrikalarından ABD’li tüketicilere gönderiliyor ve bu da onları yeni tarifelerin doğrudan riskine sokuyor.

    iPhone stokları

    Bu önlemlerin etkisi finans piyasalarında şimdiden hissedilmeye başlandı. Apple hisseleri tek bir günde yaklaşık yüzde 5, son beş günde ise yüzde 18 değer kaybetti. Ancak durum daha da kötüleşebilir.

    Zira ABD lideri Donald Trump, Pekin’in yüzde 34’lük misilleme vergilerini kaldırmaması halinde Çin ithalatına ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti ve toplam oran rekor seviye olan yüzde 104’e çıktı.

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    Bu durum, Apple’ın üretim stratejisinde Hindistan’ın giderek artan önemini ortaya koyuyor. Bilindiği gibi şirket halihazırda iPhone 15 ve 16 serisinin tamamını burada üretiyor. Çin ve Hint ürünleri arasında 27 puanlık vergi farkı olması, Tim Cook yönetimindeki teknoloji devinin üretimi Hindistan’a kaydırmasını hızlandırabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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