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Sony, PlayStation Plus abonelerine Aralık 2026'da sunulacak aylık oyunları 25 Kasım'da açıkladı.

Listede Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Amnesia: The Bunker yer alıyor ve oyunlar 1 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar alınabilecek.

Kasım oyunlarını kütüphaneye eklemek ve PlayStation Plus'taki Black Friday indiriminden yararlanmak için son gün 30 Kasım.

Sony, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunulacak aylık oyunları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıkladı. Yılın son listesinde Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Amnesia: The Bunker yer alıyor. Oyunlar 1 Aralık Salı gününden itibaren Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin tamamında kütüphaneye eklenebilecek.

Aylık oyunlar, PlayStation Plus’ın en ucuz paketi olan Essential dahil bütün abonelere açık. Kütüphaneye eklenen oyunlar abonelik sürdüğü müddetçe oynanabiliyor, ancak listeden çıkmadan önce hesaba eklenmeleri gerekiyor. Aralık oyunları 4 Ocak 2027 Pazartesi gününe kadar alınabilecek.

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PlayStation Plus Aralık 2026 oyunları neler?

PlayStation Blog’daki duyuruya göre ayın öne çıkan oyunu Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 oldu. Seriye ait iki klasik oyunun yeniden yapımını bir araya getiren paket, eski parkurların yanında yeni parkurlar, daha geniş kaykaycı kadrosu ve genişletilmiş kaykaycı ve park oluşturma modlarıyla geliyor. Oyuncular ilk kez kendi görevlerini hazırlayıp arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Sony, PS5 sürümünün Kalite Modu’nda 60 kare hızında doğal 4K çözünürlükte çalıştığını belirtiyor.

Listedeki ikinci oyun Dragon Ball Xenoverse 2. Oyuncuların kendi karakterini yaratıp Conton City’de serinin tanıdık karakterleriyle birlikte tarihin akışını korumaya çalıştığı dövüş oyunu, çevrim içi karşılaşmalar ve diğer oyuncularla dev düşmanlara karşı girilen baskın savaşları da sunuyor. Oyun yıllardır yeni içeriklerle desteklendiği için geniş bir karakter ve özelleştirme seçeneğine sahip.

Üçüncü oyun Amnesia: The Bunker ise Soma ve Amnesia serisinin yapımcısı Frictional Games’in birinci şahıs korku oyunu. Oyuncu, Birinci Dünya Savaşı’nda terk edilmiş bir sığınakta tek kurşunlu bir tabanca, gürültülü bir dinamo el feneri ve kıt malzemelerle hayatta kalmaya çalışan Fransız asker Henri Clément’i yönetiyor. Düşmanın davranışları her oyunda değiştiği için iki oynanış birbirinin aynısı olmuyor. Push Square’in incelemelerinde Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 10 üzerinden 8, diğer iki oyun ise 7 puan almıştı.

Hangi oyun hangi platformda?

Aralık’ta gelen üç oyundan ikisi hem PS5 hem PS4 sürümüyle listeye giriyor. Amnesia: The Bunker ise yalnızca PS4 sürümüyle sunuluyor, ancak PS4 oyunları PS5’te de oynanabildiği için PS5 sahipleri de oyunu indirebilecek.

Oyun Platform Tür Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 PS5, PS4 Kaykay, spor Dragon Ball Xenoverse 2 PS5, PS4 Dövüş, aksiyon RPG Amnesia: The Bunker PS4 Korku

Oyunlar konsoldaki PlayStation Plus bölümünden ya da PlayStation Store’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kütüphaneye eklenebiliyor. Oyunu kütüphaneye eklemek için hemen indirmek gerekmiyor, oyun daha sonra istenen zaman yüklenebiliyor.

Kasım oyunları için son tarih 30 Kasım

Kasım ayının aylık oyunları Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2, 30 Kasım Pazartesi gününe kadar kütüphaneye eklenebiliyor. Bu tarihten sonra oyunlar listeden çıkacak ve yerini Aralık oyunlarına bırakacak.

Aynı gün PlayStation Plus’taki Black Friday indirimi de sona eriyor. PlayStation Türkiye sitesine göre indirim yalnızca 12 aylık paketlerde geçerli. Essential paketi 2.890 TL yerine 2.312 TL, Extra paketi 4.810 TL yerine 3.607,50 TL, Deluxe paketi ise 5.560 TL yerine 3.725,20 TL’ye satılıyor. Aylık Essential aboneliğinin fiyatı ise 400 TL.