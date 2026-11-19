Reklam

GTA 6’da Jason ve Lucia hikayeye neredeyse beş parasız başlıyor. Silah, cephane, araç tamiri ve yeni kıyafetler için gereken para ise ilk saatlerden itibaren önem kazanıyor. Oyunda maaş gibi düzenli bir gelir bulunmadığı için para çoğunlukla soygunlardan, çalınan araçlardan ve yasa dışı mallardan geliyor.

Bu rehberde GTA 6’da paranızı nasıl koruyacağınızı, oyunun başında kolayca para kazanabileceğiniz yerleri ve hikaye ilerledikçe açılan en karlı yöntemleri bulabilirsiniz. Yöntemler, oyunu çıkış öncesinde inceleme kopyasıyla oynayan yayınların rehberlerine dayanıyor.

Reklam

GTA 6’da para nasıl korunur?

GTA 6’da iki tür para bulunuyor: üzerinizde taşıdığınız nakit ve BuckMe adlı banka uygulamasındaki bakiye. Push Square’in rehberine göre karakter öldüğünde ya da polise yakalandığında üzerindeki nakit kayboluyor, bankadaki para ise güvende kalıyor. Bu yüzden kazandığınız parayı ilk fırsatta bankaya yatırmanız gerekiyor.

BuckMe hesabı birinci bölümdeki “Buck Me” göreviyle açılıyor. Bu görevden sonra telefonu açıp BuckMe uygulamasındaki ATM Finder seçeneğine girerek en yakın bankamatiğe yol tarifi alabilirsiniz. Uygulama belirli birikim hedeflerine ulaşıldığında faiz de ödüyor, ilk hedef 5.000 dolar. Evdeki yatak odasında biriken parayı da düzenli olarak alıp bankaya yatırmayı unutmayın.

Oyunun başında hızlı para kazanma yolları

IGN’in GTA 6 rehberine göre birinci bölümde düşük riskle hızlıca birkaç bin dolar biriktirmek mümkün. Öne çıkan yöntemler şunlar:

Kingfishers balıkçı kulübeleri: Key Lento’nun kuzeybatısındaki bu yasa dışı operasyon, hikaye dışında karşılaşılan ilk soygun fırsatı. Düşmanların üzerini arayıp kamptaki bütün malları çantaya doldurduğunuzda yaklaşık 2.000 dolar kazanabiliyorsunuz.

Key Lento’nun kuzeybatısındaki bu yasa dışı operasyon, hikaye dışında karşılaşılan ilk soygun fırsatı. Düşmanların üzerini arayıp kamptaki bütün malları çantaya doldurduğunuzda yaklaşık 2.000 dolar kazanabiliyorsunuz. Konuşan papağanın sakladığı para: Jason’ın komşusu Shirley, Three Sheets içki dükkanından bir şişe rom istiyor. Önce romu alıp Shirley’nin görevini bitirin, ardından dükkanın arkasından gelen tuhaf seslere bakın. Silahlı adamları etkisiz hale getirdikten sonra papağanla konuşursanız dükkanın dibindeki havalandırma kapağının arkasına saklanan parayı bulabilirsiniz.

Jason’ın komşusu Shirley, Three Sheets içki dükkanından bir şişe rom istiyor. Önce romu alıp Shirley’nin görevini bitirin, ardından dükkanın arkasından gelen tuhaf seslere bakın. Silahlı adamları etkisiz hale getirdikten sonra papağanla konuşursanız dükkanın dibindeki havalandırma kapağının arkasına saklanan parayı bulabilirsiniz. Kayıp uyuşturucu paketleri: “Clean Up After Donnie” görevinden sonra Cal, Keys bölgesine dağılmış dört paketin yerini haritada işaretliyor. Her biri yaklaşık 900 dolar değerinde ve iki çantaya hepsi sığıyor. Konumlar yol dışında olduğu için arazi aracı kullanmanız işinizi kolaylaştırır.

“Clean Up After Donnie” görevinden sonra Cal, Keys bölgesine dağılmış dört paketin yerini haritada işaretliyor. Her biri yaklaşık 900 dolar değerinde ve iki çantaya hepsi sığıyor. Konumlar yol dışında olduğu için arazi aracı kullanmanız işinizi kolaylaştırır. Düşen uçak: Hamlet’in güneyindeki tarlada yükselen dumanı takip ederseniz düşmüş bir uçak bulursunuz. Enkazın çevresindeki uyuşturucuları satabilir, pilotun tabancasını da alabilirsiniz.

Topladığınız malları elde tutmak yerine hemen satmanız önerilir, çünkü çantadaki mal da çatışmada kaybedilebiliyor. Birinci bölümde mallar Key Lento’daki Brian’a (deponun kapı kodu 7700) ve “Coming Home” görevinden sonra Donnie’ye satılabiliyor. Haritada iki ismin üzerine geldiğinizde kimin ne kadar ödeyeceğini görebilirsiniz, Donnie genellikle daha fazla para veriyor.

GTA 6’da araba çalıp satarak para kazanma

Araba satışı ikinci bölümde Moses Watkins ile tanışınca açılıyor. Moses için bir ’82 Crawler çalıp getirdikten sonra izleme cihazı olmayan araçları sizden satın almaya başlıyor ve alarmı çalıştırmadan kilit açmayı sağlayan Slim Jim’i de veriyor. Moses zaman zaman belirli bir aracı getirmenizi isteyen mesajlar gönderiyor. Bu işler daha fazla ödüyor ve araç iyi durumda teslim edilirse ek ödeme de yapılıyor.

Polygon’un rehberine göre Pay ‘N’ Spray dükkanları da gelişmiş izleme cihazı olmayan her aracı satın alıyor. En pratik yol, bir Pay ‘N’ Spray’in hemen yanındaki otoparktan araç çalıp doğrudan içeri sürmek. Ocean Beach’teki dükkanın çevresinden çalınan pahalı bir araçla yarım dakikada yaklaşık 7.000 dolar kazanılabiliyor, ancak dükkanın kısa bir bekleme süresi olduğu için bu art arda tekrarlanamıyor. Trafikteki bir sürücüden araç almak polisi harekete geçirdiği için park halindeki araçları tercih etmeniz daha güvenli.

En karlı yöntem: Kuyumcu ve banka soygunları

Hikaye ilerledikçe en yüksek kazanç soygunlardan geliyor. Haritadaki kuyumcuların her birinde yaklaşık 20.000 dolarlık değer bulunuyor. Polygon, arka sokağı olan dükkanları seçmeyi ve ana salona girmeden arka kapıdan girmeyi öneriyor. Capri’deki Victoria Lee Jeweler ve Decor District’teki Blanc and Giroux bu açıdan iyi hedefler arasında gösteriliyor.

Kuyumcu soygununda önce alarm panelini kapatın, ardından görevlileri sessizce etkisiz hale getirin ve arka odalarda kasa şifresini arayın. Şifre genellikle bir ekranda ya da el yazısı bir notta bulunuyor. Kasayı boşalttıktan sonra güvenlik kayıtlarını silmeyi unutmayın. Üçüncü bölümde hikaye içinde açılan snap gun, kapıları alarmı çalıştırmadan açtığı için bu soygunları kolaylaştırıyor.

Banka soygunları üçüncü bölümün sonuna doğru açılıyor. Büyük bankaların kasalarını polis kuşatması altında boşaltmak zaman alıyor ve başarı ihtimali düşük kalıyor. Polygon bu yüzden Ocean Beach ve Downtown’daki Lombank şubelerinde yalnızca kasaları boşaltıp polis gelmeden kaçmayı öneriyor. Partnerinizi yanınıza alırsanız o içerideki herkesi kontrol altında tutarken siz kasaları toplayabilirsiniz, bu yöntemle soygun başına yaklaşık 15.000 dolar kazanılabiliyor.

Diğer para kazanma yöntemleri

Soygun ve araç satışı dışında para getiren yan aktiviteler de var, ancak bunlar daha yavaş ilerliyor:

Avcılık: Killtelligence Provisions’ın sahibi Bret, kusursuz durumdaki hayvan derileri için birkaç bin dolara kadar ödüyor. Tek atışla yapılan avlar deriyi kusursuz tutuyor. Yaban domuzu, ayı ve timsah gibi büyük hayvanlarda Bret’i arayıp deriyi aldırabiliyorsunuz.

Killtelligence Provisions’ın sahibi Bret, kusursuz durumdaki hayvan derileri için birkaç bin dolara kadar ödüyor. Tek atışla yapılan avlar deriyi kusursuz tutuyor. Yaban domuzu, ayı ve timsah gibi büyük hayvanlarda Bret’i arayıp deriyi aldırabiliyorsunuz. Yarışlar ve yarışmalar: Sokak yarışları, çamur yarışları, bilardo, drone ve atış poligonu yarışmaları birkaç bin dolara kadar ödül veriyor. Ancak alt sıralarda bitirirseniz giriş ücretini kaybediyorsunuz.

Sokak yarışları, çamur yarışları, bilardo, drone ve atış poligonu yarışmaları birkaç bin dolara kadar ödül veriyor. Ancak alt sıralarda bitirirseniz giriş ücretini kaybediyorsunuz. Batık hazineler ve koleksiyonlar: Kenton’ın gösterdiği batıklardan çıkan hazineler ve haritaya dağılmış koleksiyon kartları, dublonlar ve meteorlar rehinci dükkanlarında satılabiliyor. Parça başına genellikle birkaç yüz dolar ediyor.

Kenton’ın gösterdiği batıklardan çıkan hazineler ve haritaya dağılmış koleksiyon kartları, dublonlar ve meteorlar rehinci dükkanlarında satılabiliyor. Parça başına genellikle birkaç yüz dolar ediyor. Mağaza soygunları ve gasp: Sokaktaki insanları soymak ve küçük dükkanları basmak hızlı ama düşük kazanç sağlıyor. Bu yöntem acil nakit ihtiyacında işe yarıyor.

Yöntemlerin ne zaman açıldığı ve yaklaşık kazançları şöyle:

Yöntem Ne zaman açılıyor? Yaklaşık kazanç Kingfishers balıkçı kulübeleri 1. bölüm 2.000 dolar Kayıp uyuşturucu paketleri 1. bölüm, “Clean Up After Donnie” sonrası Paket başına 900 dolar Moses’a araç satmak 2. bölüm Araca göre değişiyor Pay ‘N’ Spray’e araç satmak Araç çalınabildiği andan itibaren Pahalı araçta 7.000 dolara kadar Kuyumcu soygunu Hikaye ilerledikçe, snap gun 3. bölümde 20.000 dolar civarı Banka kasaları 3. bölümün sonu Soygun başına 15.000 dolar civarı

GTA 6’da para hilesi var mı?

GTA 6’da hesaba 250.000 dolar ekleyen bir para hilesi bulunuyor, ancak bu hile ana hikaye bitmeden kullanılamıyor. Üstelik bir hile girildiği anda o oturumda oyun kaydedilemiyor, kupa ve başarımlar da kapanıyor. Bu nedenle para hilesi kalıcı bir kazanç sağlamıyor. Hilenin kodu ve açılma şartı GTA 6 hileleri rehberinde yer alıyor.

Hikayede zorlandığınız bir bölüm varsa oyunun ayarlarındaki Accessible Combat ve Reduced Vehicle Damage seçeneklerini de deneyebilirsiniz. Bu seçenekler çatışmaları ve kaçışları kolaylaştırıyor, hile kodlarından farklı olarak kupa kazanmayı da engellemiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

GTA 6’da en hızlı para nasıl kazanılır? GTA 6’da en hızlı para kuyumcu ve banka soygunlarından geliyor. Oyunun başında ise Kingfishers balıkçı kulübelerini soymak ve kayıp uyuşturucu paketlerini toplayıp satmak birkaç bin dolar kazandırıyor. GTA 6’da para kaybolur mu? GTA 6’da karakter öldüğünde ya da polise yakalandığında üzerindeki nakit kayboluyor. BuckMe banka hesabına yatırılan para ise güvende kalıyor. GTA 6’da çalınan araba nereye satılır? Çalınan araçlar ikinci bölümden itibaren Moses Watkins’e satılabiliyor. Pay ‘N’ Spray dükkanları da gelişmiş izleme cihazı olmayan araçları satın alıyor. GTA 6’da uyuşturucu ve mallar kime satılır? Birinci bölümde mallar Brian’a ve daha sonra Donnie’ye, ikinci bölümde Port Gellhorn’daki Dunk’a satılıyor. Haritada bu kişilerin üzerine gelince ödeyecekleri fiyat görünüyor. GTA 6’da para hilesi var mı? GTA 6’da 250.000 dolar veren bir para hilesi var, ancak ana hikaye bittikten sonra açılıyor. Hile girildiğinde o oturumda oyun kaydedilemediği için kazanılan para kalıcı olmuyor.