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Instagram’dan bir süre uzaklaşmak isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Hesap dondurulduğunda profil, fotoğraflar, yorumlar ve beğeniler gizleniyor ama hiçbir şey silinmiyor. Kalıcı silme işleminde ise profil, gönderiler ve takipçiler 30 günlük bekleme süresinin ardından geri getirilemeyecek şekilde siliniyor.

İki işlem de artık Instagram ayarlarındaki Hesaplar Merkezi üzerinden yapılıyor. Meta bu bölümü aşamalı olarak Meta Hesabı adıyla yenilediği için menü adları hesaptan hesaba biraz farklı görünebiliyor. Aşağıda dondurma ile silme arasındaki farkı, iki işlemin adımlarını ve hesabı geri açmanın yollarını bulabilirsiniz.

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Instagram hesap dondurma ile silme arasındaki fark nedir?

Instagram’ın yardım sayfasına göre geçici olarak dondurulan hesaptaki fotoğraflar, yorumlar ve beğeniler, hesap sahibi yeniden giriş yapana kadar diğer kullanıcılardan gizleniyor. Yani dondurma işlemi hesabı kapatmıyor, yalnızca görünmez hale getiriyor. Kalıcı silmede ise süreç geri dönüşü olmayan bir noktaya varıyor.

Özellik Hesap dondurma Hesap silme Gönderiler ve takipçiler Gizlenir, silinmez 30 gün sonra kalıcı olarak silinir Geri açma Tekrar giriş yapmak yeterli Yalnızca bekleme süresi dolmadan mümkün Kullanıcı adı Hesapta kalır Başkası almadıysa yeniden kullanılabilir

Hesabı yalnızca belirli kişilerden saklamak isteyenler için dondurma tek yol değil. Instagram, profili kimlerin görebileceğini değiştirmek isteyenlere hesabı gizli yapmayı ya da kişileri engellemeyi de öneriyor.

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Dondurma işlemi Instagram uygulamasından, bilgisayardan ya da telefonun tarayıcısından yapılabiliyor. Bunun için hesaba giriş yapabiliyor olmak gerekiyor. Uygulamada şu adımları izleyebilirsiniz:

Sağ alttaki profil simgesine ya da profil resminize dokunun. Sağ üstteki menü simgesine dokunun. Hesaplar Merkezi’ne (yeni arayüzde Meta Hesabı) ve ardından Hesabı yönet’e dokunun. Dondurmak istediğiniz profilin yanındaki Yönet’e dokunun. Dondurma veya silme seçeneğine dokunun. Dondurmak istediğiniz profili seçin ve Hesabı dondur’a dokunun. Devam’a dokunun ve ekrandaki adımları tamamlayarak işlemi onaylayın.

Hesaplar Merkezi’nin alt kısmında Hesabı yönet yerine Hesaplar seçeneği görünüyorsa yol biraz değişiyor. Bu durumda Hesaplar Merkezi’nde Kişisel detaylar, ardından Hesap sahipliği ve kontrolü bölümüne girip Dondurma veya silme seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Dondurulan hesabı yeniden açmak için ayrı bir işlem yapmak gerekmiyor. Kullanıcı adı ya da e-posta adresi ve şifreyle Instagram’a tekrar giriş yapıldığında hesap etkinleşiyor, gönderiler, yorumlar ve beğeniler yeniden görünür hale geliyor.

Ancak Instagram, bir hesabın yalnızca haftada bir kez dondurulmasına izin veriyor. Hesabı dondurup kısa süre sonra yeniden açan biri, aynı hafta içinde hesabı ikinci kez donduramıyor. Dondurma seçeneğinin çalışmamasının en yaygın nedeni de bu sınır oluyor.

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Kalıcı silmeden önce fotoğraf ve gönderilerin bir kopyasını almak iyi bir fikir olabilir. Instagram’ın hesap silme sayfasında belirtildiğine göre hesap silindikten sonra Bilgilerini dışa aktar aracına erişilemiyor. Bu araç da Hesaplar Merkezi’ndeki bilgiler ve izinler bölümünde bulunuyor. Silme işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sağ alttaki profil simgesine ya da profil resminize dokunun. Sağ üstteki menü simgesine dokunun. Hesaplar Merkezi’ne (yeni arayüzde Meta Hesabı) ve ardından Profiller ve kişisel bilgiler’e dokunun. Silmek istediğiniz hesap türünün yanındaki Yönet’e dokunun. Dondurma veya silme seçeneğine dokunun. Kalıcı olarak silmek istediğiniz hesabı seçin. Hesabı sil’e ve ardından Devam’a dokunun, ekrandaki adımlarla işlemi onaylayın.

Instagram’ın yardım sayfasına göre Android uygulamasında bu seçeneğe ulaşılamıyorsa silme işlemi bilgisayardan ya da telefonun tarayıcısından instagram.com’a girilerek yapılabiliyor. Eskiden “Instagram hesap silme linki” olarak bilinen instagram.com/accounts/remove/request/permanent adresi ise artık doğrudan yardım sayfasına yönleniyor. Tarayıcıda Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra Hesaplar Merkezi’nin hesap sahipliği ve kontrolü sayfası açılarak aynı adımlara ulaşılabiliyor.

Silinen Instagram hesabı geri alınabilir mi?

Silme talebinden sonra 30 günlük bir bekleme süresi başlıyor. Bu süre boyunca hesap diğer kullanıcılara görünmüyor, süre dolduğunda ise profil ve bütün bilgiler kalıcı olarak siliniyor. Instagram, silme talebinin iptal edilebileceği gün sayısının bölgeye göre değişebildiğini de belirtiyor. Silme işleminin tamamen bitmesi ise 90 güne kadar sürebiliyor.

Süre dolduktan sonra hesap ve içerikler geri getirilemiyor. Aynı kullanıcı adı başka biri tarafından alınmadıysa yeni bir hesapla tekrar kullanılabiliyor. Topluluk Standartları’nı ihlal ettiği için Instagram tarafından kaldırılan hesaplarda ise aynı kullanıcı adıyla yeniden kayıt olunamıyor.

Instagram, güvenlik nedeniyle bir hesabı kullanıcının yerine silmiyor. Bu yüzden hem dondurma hem silme için hesaba giriş yapabiliyor olmak gerekiyor. Şifresini ya da kullanıcı adını hatırlamayanların önce hesaba yeniden erişim sağlaması gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Instagram uygulamasını silmek hesabı siler mi? Uygulamayı telefondan kaldırmak hesabı silmiyor ya da dondurmuyor. Hesap ve gönderiler, uygulama silinse bile diğer kullanıcılara görünmeye devam ediyor. Instagram hesabı ne kadar süre dondurulabilir? Instagram’ın yardım sayfasında dondurma için bir süre sınırı belirtilmiyor. Hesap, sahibi yeniden giriş yapana kadar gizli kalıyor. Instagram hesabım neden dondurulmuyor? Instagram bir hesabın yalnızca haftada bir kez dondurulmasına izin veriyor. Aynı hafta içinde daha önce dondurulup açılan hesapta seçenek çalışmıyor, ayrıca işlem için hesaba giriş yapabiliyor olmak gerekiyor. Instagram hesap silme işlemi iptal edilebilir mi? Silme talebinin ardından başlayan 30 günlük süre dolmadan işlem durdurulabiliyor. Instagram, iptal için tanınan gün sayısının bölgeye göre değişebildiğini belirtiyor. Şifremi unuttum, Instagram hesabımı silebilir miyim? Hesabı silmek için önce hesaba giriş yapmak gerekiyor. Şifresini unutanlar giriş ekranındaki şifre sıfırlama adımlarıyla hesaba yeniden eriştikten sonra silme işlemini yapabiliyor.