Apple Vision Pro 2 hakkında önemli iddia: Bu yıl çıkacak

- Apple'ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı.
- Geçen yıl tanıtılan Vision Pro'nun daha gelişmiş sürümü için geliştirme çalışmaları devam ediyor.
- İddialara göre beklenen cihaz bu yıl raflarda boy göstermeye başlayacak.
Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı. Merakla beklenen Apple Vision Pro 2 cihazının 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uluslararası medyadan gelen bilgilere göre şirket, bir sonraki karma gerçeklik başlığının üretimini artırmaya karar verdi.
Apple çok yakında yeni karma gerçeklik gözlüğünü raflara getirmeyi planlıyor. Raporda, Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce 2024 yılında yaptığı, varsayımsal bir M5 çipiyle donatılan yeni nesil Vision Pro’nun 2025-2026 yılları arasında piyasaya sürülebileceği yönündeki açıklaması da teyit ediliyor.
O zamanlar Gurman iddialara ilişkin olarak şu yanıtı vermişti: “Apple, Vision kulaklık serisi için birkaç fikir araştırıyor. Ancak ikinci nesil Vision Pro’nun en azından bir versiyonu, eğer çıkarsa, mevcut olanla neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Ana değişiklikler, işlemci yükseltmesi de dahil olmak üzere dahili olacak.”
Apple Vision Pro 2 daha hafif ve erişilebilir olacak
IT Home tarafından paylaşılan son bilgiler, birinci nesil bileşenlerin yeniden kullanılması göz önüne alındığında, yeni karma gerçeklik başlığı için daha radikal değişiklikler önermiyor.
Daha sonra bilgi doğrulandı. Dolayısıyla tüketicilerin yeni kulaklıkta çok büyük değişiklikler beklemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her halükarda Apple’ın onu daha yüksek özelliklerle önemli ölçüde geliştirmesi, muhtemelen daha hafif ve daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.
Hatırlamayanlar için birinci nesil Apple Vision Pro cihazının teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|İşlemci
|Apple M2 çip + R1 çip
|Görüntüleme
|micro‑OLED ekranlar, Her göz için 23 milyon piksel
|Görüntü çözünürlüğü
|4K’den daha yüksek çözünürlük (göz başına)
|Ekran yenileme hızı
|90 Hz, 96 Hz ve 100 Hz destekli
|İşletim sistemi
|visionOS
|Depolama alanı
|256 GB, 512 GB, 1 TB seçenekleri
|Kamera
|12 kamera (video passthrough, çevresel algılama, takip vb. için)
|Sensörler
|LiDAR tarayıcı, TrueDepth kamera, IR sensörler, 6 mikrofon
|Takip sistemleri
|Göz takibi, el takibi, kafa takibi, mekansal algılama
|Ses
|Uzamsal ses destekli, çift sürücülü hoparlör sistemi
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Pil
|Harici pil (yaklaşık 2 saat kullanım), USB-C ile bağlantı
|Malzeme
|Alüminyum çerçeve, cam ön yüzey, kumaş yastıklar
|Ağırlık
|600 – 650 gram (harici pil hariç)
|Gözlük uyumu
|ZEISS lens adaptörleri ile destekleniyor
|Fiyat
|3.499 dolar