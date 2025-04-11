Apple Vision Pro 2 hakkında önemli iddia: Bu yıl çıkacak

Apple'ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı.

Geçen yıl tanıtılan Vision Pro'nun daha gelişmiş sürümü için geliştirme çalışmaları devam ediyor.

İddialara göre beklenen cihaz bu yıl raflarda boy göstermeye başlayacak.

Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı. Merakla beklenen Apple Vision Pro 2 cihazının 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uluslararası medyadan gelen bilgilere göre şirket, bir sonraki karma gerçeklik başlığının üretimini artırmaya karar verdi.

Apple çok yakında yeni karma gerçeklik gözlüğünü raflara getirmeyi planlıyor. Raporda, Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce 2024 yılında yaptığı, varsayımsal bir M5 çipiyle donatılan yeni nesil Vision Pro’nun 2025-2026 yılları arasında piyasaya sürülebileceği yönündeki açıklaması da teyit ediliyor.

O zamanlar Gurman iddialara ilişkin olarak şu yanıtı vermişti: “Apple, Vision kulaklık serisi için birkaç fikir araştırıyor. Ancak ikinci nesil Vision Pro’nun en azından bir versiyonu, eğer çıkarsa, mevcut olanla neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Ana değişiklikler, işlemci yükseltmesi de dahil olmak üzere dahili olacak.”

Apple Vision Pro 2 daha hafif ve erişilebilir olacak

IT Home tarafından paylaşılan son bilgiler, birinci nesil bileşenlerin yeniden kullanılması göz önüne alındığında, yeni karma gerçeklik başlığı için daha radikal değişiklikler önermiyor.

Daha sonra bilgi doğrulandı. Dolayısıyla tüketicilerin yeni kulaklıkta çok büyük değişiklikler beklemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her halükarda Apple’ın onu daha yüksek özelliklerle önemli ölçüde geliştirmesi, muhtemelen daha hafif ve daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.

Hatırlamayanlar için birinci nesil Apple Vision Pro cihazının teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: