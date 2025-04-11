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    Apple Vision Pro 2 hakkında önemli iddia: Bu yıl çıkacak

    Apple Vision Pro 2 karma gerçeklik gözlüğünün çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen cihazın bu yıl geleceği söyleniyor.
    Apple Vision Pro 2
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    • Apple'ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı.
    • Geçen yıl tanıtılan Vision Pro'nun daha gelişmiş sürümü için geliştirme çalışmaları devam ediyor.
    • İddialara göre beklenen cihaz bu yıl raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü için geri sayım başladı. Merakla beklenen Apple Vision Pro 2 cihazının 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uluslararası medyadan gelen bilgilere göre şirket, bir sonraki karma gerçeklik başlığının üretimini artırmaya karar verdi.

    Apple çok yakında yeni karma gerçeklik gözlüğünü raflara getirmeyi planlıyor. Raporda, Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önce 2024 yılında yaptığı, varsayımsal bir M5 çipiyle donatılan yeni nesil Vision Pro’nun 2025-2026 yılları arasında piyasaya sürülebileceği yönündeki açıklaması da teyit ediliyor.

    O zamanlar Gurman iddialara ilişkin olarak şu yanıtı vermişti: “Apple, Vision kulaklık serisi için birkaç fikir araştırıyor. Ancak ikinci nesil Vision Pro’nun en azından bir versiyonu, eğer çıkarsa, mevcut olanla neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Ana değişiklikler, işlemci yükseltmesi de dahil olmak üzere dahili olacak.”

    Apple Vision Pro 2 daha hafif ve erişilebilir olacak

    IT Home tarafından paylaşılan son bilgiler, birinci nesil bileşenlerin yeniden kullanılması göz önüne alındığında, yeni karma gerçeklik başlığı için daha radikal değişiklikler önermiyor.

    Daha sonra bilgi doğrulandı. Dolayısıyla tüketicilerin yeni kulaklıkta çok büyük değişiklikler beklemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Her halükarda Apple’ın onu daha yüksek özelliklerle önemli ölçüde geliştirmesi, muhtemelen daha hafif ve daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.

    Apple Vision Pro 2

    Hatırlamayanlar için birinci nesil Apple Vision Pro cihazının teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    İşlemci Apple M2 çip + R1 çip
    Görüntüleme micro‑OLED ekranlar, Her göz için 23 milyon piksel
    Görüntü çözünürlüğü 4K’den daha yüksek çözünürlük (göz başına)
    Ekran yenileme hızı 90 Hz, 96 Hz ve 100 Hz destekli
    İşletim sistemi visionOS
    Depolama alanı 256 GB, 512 GB, 1 TB seçenekleri
    Kamera 12 kamera (video passthrough, çevresel algılama, takip vb. için)
    Sensörler LiDAR tarayıcı, TrueDepth kamera, IR sensörler, 6 mikrofon
    Takip sistemleri Göz takibi, el takibi, kafa takibi, mekansal algılama
    Ses Uzamsal ses destekli, çift sürücülü hoparlör sistemi
    Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
    Pil Harici pil (yaklaşık 2 saat kullanım), USB-C ile bağlantı
    Malzeme Alüminyum çerçeve, cam ön yüzey, kumaş yastıklar
    Ağırlık 600 – 650 gram (harici pil hariç)
    Gözlük uyumu ZEISS lens adaptörleri ile destekleniyor
    Fiyat 3.499 dolar

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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