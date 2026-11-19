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GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı ve serinin geleneğini sürdürerek hile kodlarıyla geldi. Oyunda toplam 61 hile bulunuyor, ancak bu hileler önceki GTA oyunlarındaki gibi ilk dakikadan kullanılamıyor. Hile menüsü ancak ana hikaye bittikten sonra açılıyor ve her hilenin kilidi ayrı bir meydan okumayla kaldırılıyor.

Oyunu çıkıştan önce inceleme kopyasıyla bitiren yayınlar sayesinde şu ana kadar 18 hilenin kodu ortaya çıktı. Çıkıştan önce sosyal medyada GTA VI logosuyla dolaşan hile listesi ise sahteydi. O listedeki kodların büyük bölümü, silah seti adlarına kadar GTA San Andreas hilelerinden kopyalanmıştı. Bu rehberde GTA 6’da gerçekten çalışan hile kodlarını, hilelerin nasıl açılıp girildiğini ve kodu henüz bilinmeyen hilelerin açılma şartlarını bulabilirsiniz.

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GTA 6’da hileler nasıl açılır?

GTA 6’da hilelere erişmek için önce Jason ve Lucia’nın ana hikayesini bitirmek gerekiyor. PC Gamer’ın rehberine göre hikaye 91 görevden oluşuyor ve hikayenin ortasındaki bir kayıt dosyasında hile kodları çalışmıyor. Kodu bilinen bir hile bile hikaye bitmeden girildiğinde hiçbir etki göstermiyor.

Hikaye tamamlandığında duraklatma menüsündeki Progress sekmesinde daha önce görünmeyen bir Cheats bölümü beliriyor. Bu listede her hilenin hangi meydan okumayla açılacağı yazıyor. 250.000 dolar, sınırsız odak ve Attack Force gibi birkaç hile hikaye biter bitmez açılırken diğerleri için 100 antrenman yapmak, 50 akrobasi atlayışı tamamlamak ya da atış poligonlarında madalya toplamak gerekiyor. Oyun bu sırada hikaye boyunca yapılanları da sayıyor, yani hikayede tamamlanan meydan okumalar baştan yapılmıyor.

GTA 6’da hile nasıl girilir?

GTA 6’da hileler, serinin eski oyunlarındaki gibi kumandanın yön tuşlarıyla giriliyor. Kodlar PS5 ve Xbox’ta aynı, iki konsol arasında yalnızca basılı tutulan tuşların adı değişiyor. Kilidi açılmış bir hileyi kullanmak için şu adımları izleyin:

Serbest dolaşım sırasında yön tuşlarında yukarıya basarak telefonu açın. Telefonun ana ekranındayken PS5’te L1 ve R1, Xbox’ta LB ve RB tuşlarını birlikte basılı tutun. Hilenin kodunu yön tuşlarıyla girin.

Hile kullanmanın bir bedeli de var. GamesRadar’ın rehberine göre bir hile girildiği andan itibaren o oyun oturumu boyunca kupa ve başarımlar kazanılamıyor, oyun da kaydedilemiyor. Bu yüzden hileler meydan okumaları ya da yan görevleri kolayca bitirmek için kullanılamıyor. Hileli bir oturumdan sonra oyundan kaydetmeden çıkmak gerekiyor.

Kodu bilinen GTA 6 hileleri

Aşağıdaki tabloda kodu ortaya çıkan 18 hile yer alıyor. Kodlar PS5 ve Xbox’ta aynı şekilde giriliyor.

Hile Ne yapar? Nasıl açılır? Kod 250.000 dolar ($250,000) Hesabınıza 250.000 dolar ekler. Hikayeyi bitirmek Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ Sınırsız odak (Unlimited Focus) Odak yeteneği hiç bitmez. Hikayeyi bitirmek Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ Zırh (Body Armor) Karaktere zırh verir. 100 antrenman yapmak Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı Aranma seviyesini artırma (Raise Wanted Level) Aranma seviyesini yükseltir. 3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtulmak Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Sağ, Yukarı Isı seviyesini artırma (Raise Heat Level) Harita genelindeki ısı seviyesini yükseltir. 3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulmak Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı Cephaneyi doldurma (Max Ammo) Bütün silahların cephanesini doldurur. Atış poligonlarında 25 bronz ya da daha iyi madalya kazanmak Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol Sınırsız cephane (Infinite Ammo) Cephane hiç bitmez. Atış poligonlarında 25 gümüş ya da daha iyi madalya kazanmak Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı Şarjör değiştirmeden ateş (No Reload) Cephane bitmez, şarjör değiştirmek gerekmez. Atış poligonlarında 25 altın madalya kazanmak Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı Fırlatan saldırılar (Attack Force) Mermiler ve yakın dövüş saldırıları hedefleri havaya fırlatır. Hikayeyi bitirmek Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Fırlatan araçlar (Vehicle Force) Araç çarpışmaları hedefleri havaya fırlatır. Araçla 25 düşman öldürmek Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı Patlayan toplar (Exploding Balls) Spor topları çarptığı yerde patlar. 20 düşmana patlayıcı hasar vermek Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ Maibatsu Boomazoom Bulunduğunuz yerde Maibatsu Boomazoom çıkarır. 5 alışveriş meydan okumasını tamamlamak Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol MTL Pumper İtfaiye aracı MTL Pumper çıkarır. MTL Pumper’ı Progress menüsünde keşfetmek Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı HVY Bulldozer Bir HVY Bulldozer çıkarır. HVY Bulldozer’ı Progress menüsünde keşfetmek Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı Havayı değiştirme (Cycle Weather) Hava durumunu değiştirir. Haritanın tamamını açmak Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ Cataclysm filtresi Dünyayı bulanık bir dumanla kaplar. Martha’s Vamos’u Progress menüsünde keşfetmek Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ Dollhouse filtresi Canlı renkli, dar en boy oranlı bir filtre uygular. Partnerinizle 8 saat geçirmek Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ Faded Glory filtresi Renkli tüplü televizyon görünümü verir. Partnerinizle 50 mağaza soymak Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sol, Sağ

Kodu henüz bilinmeyen GTA 6 hileleri

Kalan 43 hilenin kodu henüz ortaya çıkmadı, ancak açılma şartları oyunun hile menüsünde görünüyor. Yeni kodlar ortaya çıktıkça bu rehberdeki tablolar güncellenecek.

Oyuncu ve silah hileleri

Hile Nasıl açılır? Sarhoşluk (Drunk) Alkole 2.500 dolar harcamak Düşme hasarı almama (No Fall Damage) 40 feet yükseklikten serbest düşüşten 20 kez sağ çıkmak Paraşüt (Parachute) 300 feet ya da daha yüksekten 50 serbest paraşüt veya base jump atlayışı yapmak Aracı tamir etme (Repair Vehicle) Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway’de 10 yarışı birinci bitirmek Sınırsız nitro (Unlimited Nitrous) 50 akrobasi atlayışı yapmak Bütün patlayıcı silahlar (All Explosive Weapons) 100 el bombası atmak Yakıcı mermi (Incendiary Ammo) 100 düşmanı ateşle yakmak Patlayan şişeler (Exploding Bottles) 100 molotof atmak Patlayıcı av tüfeği (Explosive Shotgun) 100 düşmana patlayıcı hasar vermek Hauners H-AT 100 araç patlatmak

Araç hileleri

Araç hileleri, istenen aracı bulunduğunuz yerde oluşturuyor. Bu hileler arasında Rhino tankı ve Lazer savaş uçağı gibi serinin klasik araçları da bulunuyor.

Araç Nasıl açılır? Interstate Ambulance Interstate Ambulance’ı Progress menüsünde keşfetmek Airboat 09 5 hayatta kalma meydan okumasını tamamlamak Bravado Banshee Bütün dövüş meydan okumalarını tamamlamak Tuff BMX 5 fitness meydan okumasını tamamlamak Nagasaki Carbon RS Bütün keşif meydan okumalarını tamamlamak ’65 Vapid Dominator Bütün fitness meydan okumalarını tamamlamak Progen Emerus Bütün araç meydan okumalarını tamamlamak Şişme flamingo (Inflatable Flamingo) 50 kokain flamingosunu yok etmek Vapid Stanier G2 Taksi 5 spor meydan okumasını tamamlamak Hauners P-996 Lazer Bütün meydan okumaları tamamlamak Lapwing Mallard 5 araç meydan okumasını tamamlamak Brimstone Golfer Bütün spor meydan okumalarını tamamlamak Hauners Rhino Tank Bütün hayatta kalma meydan okumalarını tamamlamak Maibatsu Sanchez 5 suç meydan okumasını tamamlamak Nagasaki Sea Sparrow 5 keşif meydan okumasını tamamlamak Speeder 700 GT 5 dövüş meydan okumasını tamamlamak Truffade Thrax Bütün alışveriş meydan okumalarını tamamlamak Western Zombie Bobber Bütün suç meydan okumalarını tamamlamak

Çevre ve ekran filtresi hileleri

GTA 6’daki hilelerin önemli bir kısmı oyunun görünümünü değiştiren ekran filtrelerinden oluşuyor. Bu filtreler dünyayı siyah beyaz tüplü televizyon görüntüsüne, piksel sanatına ya da kırmızı turuncu bir sıcak hava dalgasına büründürüyor.

Hile Nasıl açılır? Zamanı ileri alma (Move Time Forward) 10 koleksiyon saati bulmak Günün saatini durdurma (Pause Time of Day) 20 koleksiyon saati bulmak Golden Hour filtresi 4 saat el ele tutuşmak Powdered Sugar filtresi WAiNK ile bütün uzay enkazlarını taramak Pinhole filtresi Partnerinizle 25 çete operasyonunu temizlemek Neon Jungle filtresi 16 Girlypop aracının hepsini keşfetmek Yesteryear filtresi Ridgway’i keşfetmek Videotape filtresi Partnerinizle 50 etkinlik tamamlamak Dark Mirror filtresi Araç satarak 500.000 dolar kazanmak Migraine filtresi 6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika hayatta kalmak Bubblegum filtresi Vice City Flamingos’un 24 koleksiyon kartının hepsini bulmak Fast Forward filtresi 50 meditasyon yapmak Fisheye filtresi 100 balık tutmak Pixel Art filtresi Koleksiyon eşyası satarak 250.000 dolar kazanmak Hellscape filtresi 100 polis aracı çalmak

GTA 6’da para hilesi var mı?

GTA 6’da para hilesi var. Hikaye bitince açılan bu hile, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ koduyla hesaba 250.000 dolar ekliyor. Serinin bir önceki oyununda böyle bir seçenek yoktu, GTA 5 hileleri arasında para hilesi bulunmuyordu.

Ancak hile girildiği anda oyun kaydedilemediği için bu parayla alınanlar kalıcı olmuyor. Yani para hilesi ilerlemeyi hızlandırmıyor, yalnızca hilenin girildiği oturumda harcanabilecek bir bütçe sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

GTA 6’da kaç hile var? GTA 6’da 61 hile bulunuyor. Bunlar oyuncu, silah, araç, çevre ve ekran filtresi hilelerinden oluşuyor. Şu ana kadar 18 hilenin kodu ortaya çıktı. GTA 6’da hileler hikaye bitmeden kullanılabilir mi? GTA 6’da hileler ana hikaye tamamlanmadan kullanılamıyor. Hile menüsü hikaye bittikten sonra Progress sekmesinde açılıyor ve her hile ayrıca kendi meydan okumasıyla açılıyor. GTA 6 para hilesi nedir? GTA 6’daki para hilesi hesaba 250.000 dolar ekliyor ve hikaye bitince açılıyor. Kodu Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ şeklinde. GTA 6’da hile kullanınca kupalar kapanır mı? Bir hile girildiğinde o oyun oturumu boyunca kupa ve başarımlar kazanılamıyor ve oyun kaydedilemiyor. Bu kısıtlama yalnızca hilenin girildiği oturum için geçerli. GTA 6 hileleri Xbox’ta nasıl girilir? Xbox’ta yön tuşlarında yukarıya basarak telefon açılıyor, ardından LB ve RB tuşları birlikte basılı tutularak kod yön tuşlarıyla giriliyor. Kodlar PS5’tekiyle aynı.