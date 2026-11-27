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WhatsApp, yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak veri eSIM'inin uygulama içinden satın alınabileceği yeni özelliğini 26 Kasım 2026 Perşembe günü duyurdu.

Plan, telefon varılan ülkede yerel şebekeye bağlandığında otomatik devreye girecek ve WhatsApp aynı numarayla kullanılmaya devam edecek.

Hizmet Jio ve Verizon gibi ortaklarla önce seçili ülkelerde açılacak, Türkiye için bir tarih verilmedi.

WhatsApp, yurt dışına çıkan kullanıcıların mobil veri paketini doğrudan uygulamanın içinden satın alabileceği yeni bir özellik duyurdu. Şirketin 26 Kasım 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre seyahat eSIM’i birkaç dokunuşla alınıp kurulabilecek ve WhatsApp aynı telefon numarasıyla kullanılmaya devam edecek.

Özellik, yurt dışında havalimanında yerel SIM kart aramak, Wi-Fi bulunan bir mekan kollamak ya da operatörlere dolaşım ücreti ödemek yerine veri bağlantısını WhatsApp üzerinden sağlamayı amaçlıyor. Hizmet şimdilik duyuru aşamasında, ancak uygulamanın kodlarında kurulum ekranları ve hata mesajları hazır görünüyor.

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WhatsApp seyahat eSIM’i nasıl çalışacak?

WhatsApp’ın blog duyurusuna göre kullanıcılar uluslararası seyahatte uygulamadan ayrılmadan veri eSIM’i satın alıp telefonlarına yükleyebilecek. Şirket bu işlemin bir mesaj göndermek kadar kolay olacağını söylüyor.

WABetaInfo’nun haberine göre seçenek, gelecek bir güncellemeyle WhatsApp’ın Hesap ekranında yer alacak. Kullanıcı gideceği ülkeyi seçip o ülke için sunulan veri planlarını görecek ve aralarından birini satın alabilecek. Plan, telefon varılan ülkede yerel bir şebekeye bağlandığında otomatik olarak devreye girecek, veri kullanıma hazır olduğunda da WhatsApp bildirim gönderecek. Kullanıcının kendi hattı ve numarası yolculuk boyunca çalışmaya devam ettiği için kişiler mesajlara her zamanki numaradan ulaşabilecek.

Hangi telefonlarda kullanılabilecek?

Seyahat eSIM’i, adından da anlaşılacağı gibi eSIM destekleyen telefon gerektiriyor. Android Authority’nin WhatsApp’ın 2.26.47.10 sürümünde bulduğu metinler de bu sınırı açıkça gösteriyor. Android’de kurulum için eSIM yongası olan ve güncel bir Android sürümü çalıştıran telefon gerekiyor. Operatöre kilitli ya da eSIM kapasitesi dolmuş cihazlarda kurulumun yapılamayacağı belirtiliyor.

Koddaki ifadelere göre eSIM bir kez kurulduktan sonra sonraki planlarda da aynı eSIM kullanılabilecek. Uygulama, seçilen ülke için plan bulunmadığında ya da özellik kullanıcının bölgesinde henüz açılmadığında bunu ayrı mesajlarla bildirecek. Seyahat eSIM’i Android’in yanı sıra iPhone’da da sunulacak.

Türkiye’de kullanılabilecek mi?

WhatsApp, hizmeti Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon ve başka eSIM sağlayıcılarıyla birlikte hazırladığını açıkladı. Bu ortaklar Hindistan, Kamboçya, Filipinler ve ABD’de faaliyet gösteriyor. Duyurulan isimler arasında Türkiye’den bir operatör bulunmuyor.

Şirket özelliği yakında seçili ülkelerde kullanıma sunacağını söylüyor, ancak ilk aşamadaki ülkelerin listesini paylaşmadı. Satın alınabilecek planlar da anlaşma yapılan sağlayıcılara göre ülkeden ülkeye değişecek. Özellik bir ülkede açıldığında kullanıcılar seçeneği uygulamanın içinde görecek. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların hizmete ne zaman erişebileceği ve fiyatların ne olacağı henüz belli değil.

WhatsApp son günlerde yeni özellikleri art arda duyuruyor. Uygulama bundan bir gün önce de mesaj zamanlama özelliğini herkese açmıştı.