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Sony, GTA 6'nın PlayStation tarihinin en büyük oyun çıkışı olduğunu 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açıkladı.

Oyunu ilk dört günde PS5'te 39 milyondan fazla kişi oynadı, oyuncular toplam 683 milyon saat geçirdi.

GTA 6, Türkiye'de Deluxe adıyla satılan PS Plus Premium üyeliğiyle PS5 ve PS Portal'a bulut üzerinden aktarılarak da oynanabiliyor.

Sony, GTA 6’nın PlayStation tarihinin en büyük oyun çıkışı olduğunu açıkladı. Şirketin 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı paylaştığı verilere göre GTA 6’yı PS5’te oynayan tekil oyuncu sayısı ilk dört günde 39 milyonu aştı.

Rockstar ve Take-Two daha önce oyunun 19 Kasım’daki çıkış gününde 3,79 milyar dolarlık satış yaptığını açıklamış, ancak satışların PS5 ve Xbox arasında nasıl dağıldığını paylaşmamıştı. Sony’nin verileri ise yalnızca PS5 tarafındaki oyuncu sayısını gösteriyor.

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GTA 6 PS5’te kaç kişi oynadı?

PlayStation Blog’daki açıklamaya göre GTA 6, PlayStation’ın otuz yılı aşan ve beş konsol neslini kapsayan geçmişindeki en büyük çıkışı gerçekleştirdi. Oyun aynı zamanda PlayStation’da en fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşan yapım oldu ve bu alanda çok oyunculu, ücretsiz ve tek oyunculu oyunların önceki rekorlarını geride bıraktı.

Oyuncular 19-22 Kasım arasında GTA 6’da toplam 683 milyon saat geçirdi. Oyuncu başına düşen ortalama süre ise yalnızca ilk dört günde 17,4 saate ulaştı. Sony, verilerin şirketin 19 Kasım ile 22 Kasım arasında topladığı iç verilere dayandığını belirtiyor.

Yeni PS5’lerin yüzde 70’inde ilk oyun GTA 6 oldu

GTA 6’nın etkisi konsol tarafında da görüldü. Sony’nin verilerine göre yılbaşı tatilleri dışında PS5’in çıkışından bu yana tek bir günde internete bağlanan en fazla yeni konsol sayısı GTA 6’nın çıkış döneminde görüldü. Çıkıştan bu yana ilk kez kurulan PS5’lerin yüzde 70’inde oynanan ilk oyun da GTA 6 oldu. Sony çıkış için Vice City’den esinlenen iki sınırlı üretim DualSense kontrol cihazı da hazırlamıştı.

Benzer bir hareketlilik Türkiye’de de yaşandı. Hepsiburada’nın verilerine göre oyunun çıkışından önceki 9-18 Kasım döneminde sitedeki oyun konsolu satışları, bir önceki on günlük döneme göre yüzde 88 arttı.

GTA 6, PS Plus bulut akışıyla oynanabiliyor

Oyunun PS5 sürümüne ayrıca bulut akışı desteği geldi. Push Square’in haberine göre GTA 6 artık PS Plus Premium üyeleri tarafından Sony’nin sunucularından PS5’e ve PS Portal’a doğrudan aktarılarak oynanabiliyor. Oyun PS Plus kataloğuna eklenmedi, bu yüzden özelliği kullanmak için GTA 6’nın satın alınmış olması gerekiyor. Çıkışta bulunmayan özellik, PS Portal’ı konsoldan uzaktayken Remote Play’e ihtiyaç duymadan kullanmak isteyenlere yeni bir seçenek sunuyor.

Türkiye’de Premium kademesi PlayStation Plus Deluxe adıyla satılıyor. Sony’nin Türkiye sitesi de Deluxe üyeliğinde PlayStation Store’dan satın alınan seçili PS5 oyunlarının akışla oynanabildiğini belirtiyor. Deluxe’ün 12 aylık üyeliği normalde 5.560 TL’ye satılırken Black Friday indirimi kapsamında 30 Kasım’a kadar 3.725 TL’ye alınabiliyor.