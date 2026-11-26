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WhatsApp, mesajların ileri bir saatte gönderilmesini sağlayan planlanmış mesajlar özelliğini 25 Kasım 2026'da duyurdu.

Mesajlar 10 dakika ile 14 gün sonrası arasında planlanabiliyor ve telefon kapalı olsa bile seçilen saatte karşı tarafa ulaşıyor.

Özellik bire bir ve grup sohbetlerinde çalışıyor, önümüzdeki haftalarda Türkiye dahil tüm dünyada kademeli olarak açılacak.

WhatsApp, kullanıcıların yıllardır istediği mesaj zamanlama özelliğini kullanıma sunduğunu 25 Kasım 2026 Çarşamba günü duyurdu. Planlanmış mesajlar adını taşıyan özellik sayesinde bir mesaj yazıldığı anda değil, 10 dakika ile 14 gün sonrası arasında seçilen bir saatte gönderilebiliyor.

Özellik hem Android hem iPhone’da, bire bir sohbetlerin yanı sıra grup sohbetlerinde de çalışıyor. WhatsApp, planlanmış mesajları önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kademeli olarak açacak. Bu nedenle seçenek herkesin uygulamasında aynı gün görünmeyebilir.

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WhatsApp’ta mesaj nasıl planlanır?

WhatsApp’ın duyurusuna göre bir mesajı planlamak için önce mesaj yazılıyor ya da gönderilecek fotoğraf veya video seçiliyor. Ardından gönder düğmesine basılı tutuluyor ve açılan pencereden mesajın ulaşacağı tarih ve saat belirleniyor. Planlanan mesaj karşı tarafa normal bir mesaj gibi düşüyor, alıcı mesajın önceden ayarlandığını göremiyor.

Bekleyen mesajlar sohbet bilgileri ekranında toplanıyor. Kullanıcılar planladıkları mesajları buradan görebiliyor, fikirlerini değiştirirlerse gönderilmeden önce silebiliyor. WABetaInfo’nun haberine göre silinen planlanmış mesaj için alıcıya herhangi bir bildirim gitmiyor.

Telefon kapalıyken de gönderiliyor

Planlanmış mesajın gönderilmesi için telefonun açık olması gerekmiyor. WhatsApp, telefon kapalı olsa ya da şarjı bitse bile mesajın seçilen saatte karşı tarafa ulaşacağını belirtiyor. Mesaj planlandığı anda sunucuya iletiliyor ve teslim saatine kadar orada bekliyor, ancak diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifreli kalıyor. Şirkete göre WhatsApp dahil hiç kimse bu mesajların içeriğini okuyamıyor.

Planlanmış mesajlar metin, fotoğraf ve videolarla kullanılabiliyor. WhatsApp’ın duyurusunda sesli mesajlardan söz edilmiyor. Şirket, özelliğin kullanım alanına örnek olarak gece aklına gelen bir başarı dileğini sabah göndermeyi ya da farklı saat diliminde yaşayan bir arkadaşa doğum günü mesajını onun saatiyle gece yarısında ulaştırmayı gösteriyor.

Gruplarda nasıl çalışıyor?

Grup sohbetlerinde de mesaj planlanabiliyor, ancak burada önemli bir sınırlama bulunuyor. Planlanan mesaj yalnızca planlama anında grupta bulunan üyelere iletiliyor. Mesaj ayarlandıktan sonra gruba katılan kişiler, zamanı geldiğinde gönderilen bu mesajı görmüyor.

En kısa planlama süresinin 10 dakika olması, kullanıcıya planladığı mesajı gönderilmeden önce gözden geçirip silme fırsatı tanıyor. En uzun süre olan 14 gün ise doğum günü ya da özel gün mesajlarını iki hafta önceden hazırlamaya yetiyor.

Aylardır test ediliyordu

WhatsApp’ın mesaj zamanlama üzerinde çalıştığı ilk kez Şubat ayında, iOS beta sürümünün kodlarında ortaya çıkmıştı. Özellik Ekim’de Android Beta’da sınırlı sayıda kullanıcıyla denenmeye başlanmış, kararlı sürüm için o dönemde bir tarih verilmemişti. Duyurulan sürüm, beta sürecinde görülen 10 dakika ile 14 gün arasındaki zaman aralığını ve grup kuralını aynen koruyor.

Telegram ve Google Mesajlar gibi rakip uygulamalar mesaj zamanlamayı uzun süredir sunuyordu. WhatsApp ise özelliği en çok talep edilen yenilikleri arasında gösteriyor.

Dağıtım dünya genelinde yapıldığı için Türkiye’deki kullanıcılar da özelliği önümüzdeki haftalarda alacak. Seçenek açıldığında mesaj planlama penceresine gönder düğmesine basılı tutularak ulaşılıyor.