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Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra'da lazer otomatik odaklama sensörünün yer almayacağını iddia etti.

Sensör 2021'de Galaxy S21 Ultra ile gelmişti ve o günden bu yana bütün Ultra modellerde kullanılıyordu.

Sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra'da 3 kat telefoto kamera da kaldırılacak ve arka kamera sayısı üçe inecek.

Samsung’un gelecek yıl başında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra’nın kamerasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, 24 Kasım Salı sabahı X’te yaptığı paylaşımda Galaxy S27 Ultra’da lazer otomatik odaklama sensörünün yer almayacağını yazdı.

Sızıntıya göre bu, Samsung’un 2021’de Galaxy S21 Ultra ile getirdiği sensörü Ultra serisinden ilk kez kaldırması anlamına geliyor. Samsung ise Galaxy S27 serisiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı, bu nedenle bilgi şimdilik doğrulanmış değil.

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Galaxy S27 Ultra’da lazer odaklama neden kalkıyor?

Ice Universe, bilginin kesinleştiğini öne sürerek bunun Galaxy S27 Ultra’nın son tasarım çiziminde kamera adasında yalnızca kameraların görünmesini de açıkladığını belirtti. Aynı kaynak, 15 Kasım’da paylaştığı çizimle Galaxy S27 Ultra’nın üç arka kamerayla geleceğini iddia etmişti.

Exclusive: It’s confirmed that the Galaxy S27 Ultra will ditch the laser autofocus module, marking the first time Samsung has removed it since its introduction on the Galaxy S21 Ultra in 2021. This also explains why the latest S27 Ultra design shows only the main camera, pic.twitter.com/u1aAPzseg1 — Ice Universe (@UniverseIce) November 24, 2026

Paylaşılan çizimde ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kameranın yanında yalnızca LED flaş ile küçük bir mikrofon deliği bulunuyor. Galaxy S26 Ultra’da flaşın yanında duran lazer sensörüne ait ikinci küçük halka ise çizimde yer almıyor. GSMArena’nın haberine göre Samsung, sensörün görevini yapay zeka tabanlı bir odaklama teknolojisine devredebilir.

Lazer otomatik odaklama ne işe yarıyor?

Lazer otomatik odaklama sensörü, konuya gönderdiği ışının geri dönüş süresini ölçerek mesafeyi hesaplıyor. Kamera bu bilgiyle özellikle loş ortamlarda ve yakın çekimlerde daha hızlı odaklanabiliyor. Samsung bu sensörü ilk kez 2021’de Galaxy S21 Ultra’da kullanmış, sonraki bütün Ultra modellerinde de korumuştu.

Sensör kalkarsa odaklama tamamen kameraların kendi odaklama sistemine ve yazılıma kalacak. Bunun günlük kullanımda bir fark yaratıp yaratmayacağı ise telefon test edildiğinde netleşecek.

Galaxy S27 Ultra’nın kamerasında neler değişiyor?

Sızıntılar doğruysa Galaxy S27 Ultra’da yalnızca lazer sensörü değil, 3 kat optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera da kaldırılacak. Telefonda 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 kat optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel telefoto kamera bulunması bekleniyor.

Kamera Galaxy S26 Ultra Galaxy S27 Ultra (iddia) Ana kamera 200 MP 200 MP Ultra geniş açı 50 MP 50 MP 3x telefoto 10 MP Yok 5x telefoto 50 MP 50 MP Lazer otomatik odaklama Var Yok

Samsung, Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Sızıntılar serinin Ocak 2027’de, en geç Şubat’ta tanıtılabileceğini gösteriyor. Galaxy S26 serisi ise 25 Şubat 2026’da tanıtılmış, Türkiye’de ön siparişleri Şubat sonunda başlamıştı.