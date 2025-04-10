Amiral gemisi OPPO Find X8 Ultra çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO'nun uzun süredir beklenen amiral gemisi telefonu nihayet piyasaya çıktı.

Performans canavarı Find X8 Ultra serinin en gelişmiş modeli olarak duyuruldu.

Yılın en iddialı cihazlarından biri olarak lanse edilen ürün, Snapdragon 8 Elite çipiyle üst düzey bir mobil deneyim ortaya koyuyor.

OPPO Find X8 serisi akıllı telefon ailesinin en gelişmiş seçeneği olan “Ultra” modeli piyasaya çıktı. Amirla gemisi donanımıyla öne çıkan cihaz, özellikle de 1 inç LYT-900 kamera ve 6x zoom desteğine sahip güçlü kamera setiyle ilgi odağı olmayı başardı.

Markanın en üst düzey akıllı telefonu pozisyonunu alan OPPO Find X8 Ultra, “küçük kardeşi” olarak nitelendirebileceğimiz Find X8 Pro‘ya göre bir dizi iyileştirme getiriyor. Burada en büyük faktör tasarım tarafında oluyor.

Yuvarlatılmış kenarlar ve kavisli ekran yerini düz kenarlara ve düz bir panele bırakıyor. Siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle daha da sade bir görünüm sunuyor.

OPPO Find X8 Ultra özellikleri

Boyutlar: 163,1 x 76,8 x 8,8 mm

163,1 x 76,8 x 8,8 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Ekran: 3168 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç AMOLED ekran, 2.500 nit tepe parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı

3168 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç AMOLED ekran, 2.500 nit tepe parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X-9600 RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X-9600 RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-900, 1″, f/1.8, OIS, PDAF), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 120º görüş alanı), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-700, f/2.1, 3x optik zoom, OIS, PDAF), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-600, f/3.1, 6x optik zoom, OIS, PDAF) ve renk sıcaklığı ayarı için kroma sensörü

50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-900, 1″, f/1.8, OIS, PDAF), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 120º görüş alanı), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-700, f/2.1, 3x optik zoom, OIS, PDAF), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-600, f/3.1, 6x optik zoom, OIS, PDAF) ve renk sıcaklığı ayarı için kroma sensörü Bağlantı: 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dolby Atmos ile stereo ses, ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 ve SGS 5 yıldız sertifikaları

5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dolby Atmos ile stereo ses, ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 ve SGS 5 yıldız sertifikaları Batarya kapasitesi: 100W (kablolu) veya 50W (kablosuz) şarjlı 6.100 mAh pil

100W (kablolu) veya 50W (kablosuz) şarjlı 6.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

OPPO’nun yeni amiral gemisi telefonu Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılıyor. Böylelikle her türlü kullanım için yüksek performans vadediyor. 6.100 mAh pil kapasitesine sahip telefonda geliştirilmiş 100W kablolu şarj desteği mevcut.

OPPO Find X8 Ultra modeli 6,82 inç QHD+ düz OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Ekranın altındaki kilit açma sistemi de değişmiş görünüyor. Daha fazla güvenilirlik için selefinin optik teknolojisi yerine ultrasonik parmak izi sensörü tercih ediliyor. OPPO koruma için en son Gorilla Glass’ı kullandığını da vurguluyor.

Üst düzey kamera performansı sunuluyor

GSMArena’ya göre OPPO Find X8 Ultra’nın öne çıkan noktası kamera seti olacak. Telefon 50 MP dörtlü arka sensör kurulumunu koruyacak. Fiziksel olarak daha büyük sensörlerle neredeyse tüm ürün serisinde yükseltilmiş donanım kullanılacak.

Ana kamera, 1 inç LYT-900 sensörünü (f/1,8) benimsiyor. 3x telefoto lens için ise 1/1.56 inç (f/2.1) 50 MP LYT-700 sensörden yararlanılıyor. 6x periskop kamera (f/3.1) daha iyi uzun mesafeli yakınlaştırma performansı için Pro’dan daha büyük 1/1,95 inçlik bir sensör kullanıyor. 50MP ultra geniş sensör (1/2,75 inç, f/2.0) ise arka dörtlünün tamamlayıcısı olarak dikkat çekiyor.

Daha büyük sensörlerin üstün ışık toplama yeteneği, ışığın düşük olduğu durumlarda daha az dijital gürültüyle daha net çekimler elde edilmesini sağlıyor. 6x telefotonun bu tür senaryolarda nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak.

Ana sensörlerin yanında, sahneyi 48 ayrı bölgede analiz ederek renk sıcaklığını ve beyaz dengesini optimize eden ve daha doğal bir renk sunumu elde etmeyi amaçlayan 2 MP’lik bir “true chroma kamera” bulunuyor. Bu unsur, daha büyük ana sensör, 3x sensörler ve özel 6x telefoto lensin dahil edilmesi sayesinde kameralı telefonu kağıt üzerinde OnePlus 13’ten bile bir adım öne taşıyor.

Gelişmiş donanım, fotoğraf tutkunlarına yönelik seçeneklerle dolu yazılımlarla destekleniyor. Tüm arka kameralar daha fazla detay için 25 MP modunda çekim yapabiliyor. Ana mod artık tanımlanmış bir stil için özel ön ayarlara izin veriyor.

Lightning Snap gibi özellikler hızlı hareket eden nesnelerde anı yakalamanıza yardımcı olurken, AI teleskopik zoom ise uzun mesafelerde keskinliği artırmak için devreye giriyor.

OPPO Find X8 Ultra’nın video kayıt yetenekleri de fark yaratıyor. 1x ve 3x kameralarla 120 fps’de 4K kayıt yapmak mümkün görünüyor. Öte yandan akıcı ve sabit çekimler için 60 fps’de 4K Ultra Steady video kaydı da destekleniyor.

OPPO Find X8 Ultra fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan OPPO Find X8 Ultra’nın fiyatı belli oldu. Amiral gemisi telefon modeli 6.499 CNY (yaklaşık 33 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.