Instagram, Reels videolarına gizli kod özelliği getirecek

Instagram çok yakında içerik üreticilerine ilgi çekici bir yenilik sunmayı planlıyor.

Reels videolarının gizli kod ile şifrelenmesine olanak tanıyan özellik test ediliyor.

Çok yakında bu işlevin genel kullanıma açılması bekleniyor.

Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, belirli videoların engellenmesine olanak tanıyan bir yöntem deniyor.

Artık Instagram Reels videoları gizli kod ile şifrelenebilecek. İçerik üreticileri yaratıcılıklarını kullanarak kodu bir ipucuyla gizleyecek. Kullanıcılar tarafından son derece olumlu bir şekilde karşılanan bu yeniliğin çok yakında kararlı sürüme geleceği ifade ediliyor.

Instagram’ın yeni özelliği ne işe yarayacak?

TechCrunch’ın haberine göre merakla beklenen yeni özellik, içerik üreticilerin hedef kitleleriyle benzersiz etkileşimler tasarlamalarına olanak sağlayacak. Özel bir Reels videosu paylaşmak isteyen bir içerik üreticisi, bunu “en sevdiğim yemek” gibi bir ipucuyla gizleyebilecek.

Yalnızca onun faaliyetlerini yakından takip eden ve kişisel zevklerini bilen hayranları içeriğin kilidini açacak doğru anahtar kelimeyi bulabilecek. Bu dinamik özellik, yaratıcı içerik üretenlerin takipçileriyle daha samimi bir etkileşim kurmasını da destekleyecek.

Potansiyel kullanım alanları farklı kullanıcı kategorileri için çok sayıda ve ilgi çekici görünüyor. Şirketler bu mekanizmayı kullanarak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi sırasında beklenti ve merak yaratabilir, ipuçlarını çözenlere ön izleme fırsatı sunabilir.

İçerik oluşturucular ise bunu etkileşim düzeyini artırmak ve topluluklarının sadakatini ödüllendirmek için kullanabilir. Elbette ki bazı kişiler de yakın arkadaş çevreleriyle komik anları ya da içeriden ipuçlarını paylaşmak için bu özellikten yararlanabilir.

Gizli kod ile şifrelenen ilk Instagram Reels videosu

@design adlı Instagram hesabı, kullanıcıları “Başlıktaki 1. #” ipucuna göre bir kod girmeye davet eden korumalı bir Reels videosu yayınladı. Gönderinin açıklamasında yer alan ilk hashtag “#Threads” olarak karşımıza çıkıyor.

Yani izleyiciler gizli kod olarak “Threads”i doğru bir şekilde yazarak, Threads platformunda Design hesap profilinin lansmanını duyuran özel bir Reels videosuna erişim sağladı. Test edilen özelliğin yaratıcı ve pratik bir uygulaması kullanıcılara gösterildi.