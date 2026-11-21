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Rockstar Games, GTA 6'nın ilk gün perakende satışlarının 3,79 milyar dolara ulaştığını 20 Kasım 2026 Cuma günü açıkladı.

Oyun çıkış öncesinde 32,5 milyon kopya sattı ve bir gün önce açıklanan 2,36 milyar dolarlık Sensor Tower tahminini de geride bıraktı.

Hepsiburada verilerine göre Türkiye'de 9-18 Kasım döneminde PS5 satışları yüzde 88, GTA 6 aramaları yüzde 654 arttı.

Rockstar Games, GTA 6’nın ilk satış rakamlarını 20 Kasım 2026 Cuma günü resmi olarak açıkladı. Şirketin verilerine göre oyun, 19 Kasım’daki çıkışının ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış yaptı ve çıkış öncesinde 32,5 milyon kopyaya ulaştı. Rockstar bu rakamla GTA 6’nın film, müzik ve oyun dahil bütün eğlence sektöründe tarihin en büyük lansmanı olduğunu söylüyor.

Resmi rakamlar, bir gün önce gelen tahminlerin de üzerinde kaldı. Araştırma şirketi Sensor Tower, GTA 6’nın ilk gününde yaklaşık 24,5 milyon kopya satıp 2,36 milyar dolar gelir elde ettiğini hesaplamıştı. Rockstar’ın açıkladığı gelir ise bu tahminin yaklaşık 1,4 milyar dolar üzerinde.

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GTA 6 kaç kopya sattı?

Take-Two Interactive’in duyurusuna göre GTA 6, piyasaya çıkmadan önce 32,5 milyon kopya sattı ve bu rakamla bütün platformlarda yeni bir rekor kırdı. 3,79 milyar dolarlık gelir ise şirketin 19 Kasım gün sonuna kadar dünya genelindeki perakende satışlara dayanan kendi tahminini yansıtıyor. Rockstar, satışların PS5 ve Xbox Series X|S arasında nasıl dağıldığını paylaşmadı.

Rockstar’ın kurucusu ve Başkanı Sam Houser, oyunun çıkışıyla şirket için yeni bir dönemin başladığını belirterek dünyanın dört bir yanındaki oyunculardan gelen ilgiye minnettar olduklarını söyledi. Take-Two ayrıca oyunun Metacritic’teki 99 puanıyla tarihin en yüksek puanlı oyunu olduğunu da vurguluyor.

GTA 5’in rekoru dört kattan fazla aşıldı

2013’te çıkan GTA 5, ilk gününde yaklaşık 815 milyon dolar gelir elde etmiş ve 1 milyar dolar sınırını üç günde geçmişti. GTA 6’nın ilk gün geliri bu rakamın dört buçuk katından fazlasına denk geliyor. GTA 5, aradan geçen 13 yılda yaklaşık 235 milyon kopyaya ulaşırken serinin toplam satışı 480 milyona yaklaştı.

Oyunun ilk gün ne kadar oynandığına dair veriler de geldi. Araştırma şirketi Circana’nın analisti Mat Piscatella’nın paylaştığı verilere göre 19 Kasım’da oyun oynayan ABD’li PS5 kullanıcılarının yüzde 61’i GTA 6’yı açtı. Bu oran dünya genelindeki Xbox oyuncularında yüzde 56 oldu. PS5’te GTA 6 oynayanlar o gün ortalama 513 dakika, yani 8,5 saati aşkın süre oyunda kaldı. Xbox oyuncularında bu süre 494 dakika olarak ölçüldü.

GTA 6 Türkiye’de PS5 satışlarını nasıl etkiledi?

GTA 6’nın etkisi Türkiye’deki konsol satışlarında da görüldü. T24’ün haberine göre Hepsiburada’da 9-18 Kasım döneminde oyun konsolu satışları önceki on güne kıyasla yüzde 67, PlayStation 5 satışları ise yüzde 88 arttı. Aynı dönemde oyun kolu satışları yüzde 74, konsol aksesuarları yaklaşık yüzde 53, dijital oyun kodları ise yaklaşık yüzde 22 yükseldi. PS5 alan her 100 kişiden 5’i siparişine ikinci bir oyun kolu da ekledi.

Aramalarda ise çok daha büyük bir artış yaşandı. Platformda GTA 6 aramaları yüzde 654, Xbox Series X|S aramaları yüzde 348, PS5 Pro aramaları yüzde 183, PSN cüzdan kodu aramaları ise yüzde 161 arttı. Oyunun çıktığı 19 Kasım’da öğle saatlerindeki arama hacmi, önceki dönemin ortalama 25 katına çıktı. Konsol siparişlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı.

Türkiye fiyatı ve sıradaki adımlar

GTA 6, Türkiye’de PlayStation Store ve Microsoft Store’da Standart sürümde 3.999 TL, Ultimate Edition’da ise 4.999 TL’ye satılıyor. İki sürüm arasındaki farklar GTA 6 Standart ve Ultimate sürüm rehberinde yer alıyor.

Rockstar, Türkiye’deki satışlara ya da ülke bazında herhangi bir rakama yer vermedi. Şirket oyunun PC sürümü ve yeni GTA Online için de henüz bir tarih açıklamadı.