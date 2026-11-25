Reklam

Samsung, Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch güncellemesini Galaxy Watch8 ve Galaxy Watch8 Classic'e dağıtmaya başladı.

Güncelleme Vitals, Kalp Sağlığı Skoru, Günlük Kardiyo Yükü ve yenilenen uyku koçluğu gibi Galaxy Watch9 ile gelen sağlık özelliklerini getiriyor.

Galaxy Watch Ultra, Watch7 ve Watch6 serisi beta sürecinde bulunurken Galaxy Watch4 serisi güncellemeyi almayacak.

Samsung, Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra2 ile tanıttığı One UI 9 Watch arayüzünü geçen yılın modellerine de dağıtmaya başladı. Wear OS 7 tabanlı güncelleme ilk olarak Galaxy Watch8 ve Galaxy Watch8 Classic kullanıcılarına ulaşıyor ve beraberinde bu yılın saatlerine özel kalan sağlık özelliklerini getiriyor.

Şirketin 24 Kasım’da yaptığı duyuruya göre dağıtım Kasım ortasında başladı ve kademeli olarak sürüyor. Daha eski Galaxy Watch modelleri için ise beta süreci devam ediyor, yani bu saatlerin kararlı sürüme kavuşması biraz daha zaman alacak.

Reklam

One UI 9 Watch ile gelen sağlık özellikleri

Samsung’un duyurusuna göre güncellemenin merkezinde Vitals özelliği yer alıyor. Saat, kullanıcı uyurken kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, solunum hızı, cilt sıcaklığı ve kandaki oksijen seviyesini ölçüyor. Bu verilerden kişiye özel bir referans aralığı oluşturuyor ve değerler bu aralığın belirgin biçimde dışına çıktığında uyarı veriyor. Özelliğin çalışması için en az yedi gecelik uyku verisi gerekiyor.

Kalp Sağlığı Skoru ise uyku ve aktivite verilerini tek bir puanda topluyor, böylece günlük alışkanlıkların kalp sağlığına nasıl yansıdığı takip edilebiliyor. Günlük Kardiyo Yükü egzersizlerin kalbe bindirdiği yükü ölçüp uygun bir yük aralığı öneriyor. Fitness Endeksi de farklı spor verilerini birleştirerek genel bir kondisyon tablosu çıkarıyor ve hedefe uygun antrenman içerikleri sunuyor.

Uyku koçluğu ve uyku apnesi tarafında neler değişti?

Samsung Health uygulamasındaki Uyku Koçluğu da yenilendi. Koçluk artık son iki haftadaki üç günlük uyku verisiyle başlayabiliyor ve haftalık öneriler uyku düzeni değiştikçe güncelleniyor. Kullanıcıya her gün uygulanacak alışkanlık listeleri ve kısa uyku ipuçları gösteriliyor.

Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden çalışan uyku apnesi özelliği ise solunum kesintilerini artık üç seviyede sınıflandırıyor. Yapay zeka destekli algoritma uykunun her saatinde kaç kesinti yaşandığını hesaplıyor ve sonucu seyrek, ara sıra ya da sık olarak gösteriyor. Sonuç için 10 gün içinde iki geçerli gecelik veri gerekiyor. Özellik ABD’de Temmuz ayında FDA onayı aldı, ancak GSMArena’nın da hatırlattığı gibi yalnızca saat bir Samsung telefonla eşleştirildiğinde kullanılabiliyor.

Yeni saat kadranı ve pusula özellikleri

Güncelleme yalnızca sağlıkla sınırlı değil. Portre Saat Kadranı, fotoğraftaki kişiyi algılayıp saati ve arka planı onun etrafına yerleştiriyor. Pusula uygulamasında ise park yeri ya da kamp alanı gibi konumlar kaydedilebiliyor. Track Back özelliği de kaydedilen rotayı adım adım geri izleyerek başlangıç noktasına dönmeyi sağlıyor.

Güncellemenin altyapısında Google’ın Haziran’da yayınladığı Wear OS 7 bulunuyor. Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra2 bu sürümle satışa çıkmıştı, Galaxy Watch8 serisi ise bir önceki Wear OS sürümünden bu yeni temele geçmiş oluyor.

One UI 9 Watch güncellemesini alacak Galaxy Watch modelleri

9to5Google’ın haberine göre Galaxy Watch8 serisinin ardından sırada beta sürecindeki modeller var. Galaxy Watch5 serisi ve Galaxy Watch FE’nin de güncellemeyi alması bekleniyor, ancak bu saatler için henüz beta açılmadı. Samsung’un ilk Wear OS saatleri olan Galaxy Watch4 serisi ise listede yer almıyor.

Model One UI 9 Watch durumu Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra2 Kutudan çıkıyor Galaxy Watch8 ve Galaxy Watch8 Classic Kararlı sürüm dağıtılıyor Galaxy Watch Ultra Beta sürecinde Galaxy Watch7 Beta sürecinde Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic Beta sürecinde Galaxy Watch5 serisi ve Galaxy Watch FE Bekleniyor, beta yok Galaxy Watch4 serisi Güncelleme almayacak

Samsung, Türkiye için ayrı bir dağıtım takvimi paylaşmadı. Şirket özelliklerin ülkeye, modele ve operatöre göre farklılık gösterebileceğini, bazılarının da Samsung Health ve Samsung Health Monitor uygulamalarının ayrıca güncellenmesini gerektirdiğini belirtiyor. Galaxy Watch8 kullanan Türkiye’deki kullanıcılar güncellemeyi telefondaki Galaxy Wearable uygulamasından kontrol edebilir.