Webmasto Hafta Özeti (6-12 Ekim 2025)

Bu hafta teknoloji dünyasında birçok önemli gelişme yaşandı. Yeni ürün duyuruları, yapay zeka girişimleri, veri sızıntıları ve çok daha fazlası bu hafta internet gündemine damgasını vurdu. Aynı zamanda sosyal medya, oyun ve eğlence gibi alanlarda da önemli yeniliklere tanık olduk. Sizler için haftanın en dikkat çekici gelişmelerini bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (6-12 Ekim 2025)

6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Trump’ın Çin’e yönelik vergi tehdidi, kripto para piyasasını tepetaklak etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra finans dünyasında büyük bir sarsıntı meydana geldi. Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin neredeyse tamamı bu durumdan etkilendi.

Ay Yapım tamamen yapay zekayla hazırlanan ilk diziyi duyurdu

Ay Yapım, yeni yan şirketi “AI Yapım” ile yapay zeka alanına yatırım yapıyor. Şirket, tamamen yapay zekayla oluşturulan ilk dizi olan “Castle Walls” ile karşımıza çıktı. Fikir aşamasından seslendirmeye, karakter tasarımından animasyonlara kadar hiçbir işleme insan eli değmedi.

Getir Araç resmen Tiktak’a satıldı

Getir’in araç kiralama hizmeti Getir Araç artık resmen satıldı. Getir Perakende ve Çelik Motor’un sahip olduğu hisselerin tamamı Tiktak’a devredildi. Anlaşma KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirildi.

Fenomen Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “müstehcenlik” gerekçesiyle Türkiye’de Gezgin’in profilini engelledi. Öte yandan “Karagül” lakaplı TikTok fenomeni Merve C.’nin Instagram hesabı da erişim engeline çarptırıldı.

Discord, 70 binden fazla kullanıcının verisinin çalındığını doğruladı

Discord, müşteri hizmetleri sağlayıcısına yönelik siber saldırıdan 70 binden fazla kullanıcısının verilerinin çalındığını doğruladı. Sızdırılan bilgiler arasında isimler, e-posta adresleri ve ödeme yöntemleri gibi hassas veriler yer alıyor. Şirket, etkilenen kullanıcılarla doğrudan iletişime geçtiğini bildirdi.

Clair Obscur: Expedition 33 için Türkçe dil desteği duyuruldu

Popüler rol yapma oyunu Clair Obscur: Expedition 33, 5 milyon kopya satışını aştı. Gösterilen ilgiden dolayı oyunseverlere teşekkür eden Sandfall Interactive, oyunculara büyük bir ücretsiz güncelleme sunulacağını açıkladı. Bu güncellemeyle birlikte oyuna Türkçe dil desteği ekleneceği duyuruldu.

Minecraft 2 filminin vizyon tarihi belli oldu

Warner Bros. Discovery, Minecraft 2 için resmen onay verdi. Merakla beklenen devam filminin 23 Temmuz 2027 tarihinde vizyona gireceği açıklandı. Ön geliştirme sürecinde olan projenin detayları şu anda belirsizliğini koruyor.

Tesla, Optimus robotlarının üretimini askıya aldı

Tesla’nın insansı robotu Optimus’un el tasarımındaki problemler nedeniyle bu yılki üretim planları büyük ölçüde düşürüldü. Mühendisler insana benzer, becerikli elleri geliştirmekte zorlanıyor. Bu durum binlerce eksik gövdeli robotun depolarda birikmesine yol açtı. Şirket daha önce 5.000 olan üretim hedefini 2.000’e indirmek zorunda kaldı.

ChatGPT’ye Spotify ve Canva desteği geldi

OpenAI, ChatGPT’ye diğer uygulamalarla entegrasyon desteği getirdi. İlk etapta bu entegrasyondan Spotify, Canva, Booking.com, Coursera, Figma, Expedia ve Zillow platformları yararlandı. Ücretli ve ücretsiz kullanıcılar için sunulan yenilik, şimdilik yalnızca İngilizce çalışacak.

EA Sports FC 26, Steam’de eleştiri yağmuruna tutuldu

EA Sports FC 26, Steam’deki oyuncuların yüzde 52’sinin olumsuz yorum yapmasıyla serinin en düşük puanlı oyunlarından biri oldu. Oyuncular teknik sorunlar, zayıf PC optimizasyonu ve bazı kullanıcıların bir mağaza açığından faydalanarak haksız avantaj sağlamasından şikayetçi.

Galaxy S26, iPhone 17 Pro’nun “Kozmik Turuncu” rengini kopyalayacak

Amiral gemisi Galaxy S26 serisi, iPhone 17 Pro’nun tartışmalı renk seçeneğini kopyalayabilir. Sızdırılan son görüntüler, cihazın “Kozmik Turuncu” rengine yer verebileceğine işaret ediyor. Olası diğer renk seçenekleri arasında ise Gümüş ve Altın yer alıyor.

Grokipedia’nın Beta sürümü için geri sayım

Elon Musk, Vikipedi rakibi bilgi kütüphanesi Grokipedia’nın yolda olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre platformun ilk Beta sürümü iki hafta içinde yayınlanacak. Platform tamamen yapay zekadan beslenecek.

YouTube yasaklı kanallar için “ikinci şans” pilot programını duyurdu

YouTube, “küçük sebepler” yüzünden yasaklanan içerik üreticilerine “af” getiriyor. Ciddi suçlar işlememiş olan kullanıcılar, en az bir yıl geçtikten sonra yeniden YouTube’a dönebilecek. Fakat başvurusu kabul edilen içerik üreticiler ne yazık ki eski abone ve videolarını geri alamayacak.

Fortnite artık kurulum gerektirmeden Discord’dan oynanabiliyor

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite, Discord’a entegre edildi. 30 Ekim’e kadar oyuncular kurulum gerektirmeden platformdan oyuna erişebilecek. Henüz oyunu denemeyenler için dikkat çeken bu fırsat memnuniyetle karşılandı.

Apple’ın Tim Cook’tan sonraki CEO’su John Ternus olabilir

Apple’da Tim Cook döneminin yakında sona ermesi bekleniyor. Bloomberg kaynaklarına göre şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu isim John Ternus, Cook’tan sonra Apple’ın başına geçecek lider olacak. iPhone Air lansmanında cihazı tanıtan Ternus, genellikle CEO’ların üstlendiği bu görevi devralmasıyla bu konuda ilk ipuçlarını vermişti.

Game of Thrones’tan esinlenen özel Realme 15 Pro duyuruldu

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition nihayet duyuruldu. HBO’nun popüler dizisinden ilham alan cihaz, orijinal modelle aynı teknik özellikleri sunuyor. Game of Thrones’tan esinlenen birçok detayı üzerinde barındıran koleksiyonluk ürün, renk değiştiren bir arka yüzeyle dikkat topluyor.

ChatGPT gelecekte bir “işletim sistemine” dönüşebilir

OpenAI, ChatGPT’yi gelecekte bir işletim sistemine dönüştürmeyi planlıyor. ChatGPT Başkanı Nick Turley, bu konsepti gerçekten de hayal ettiklerini ve üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Böylelikle yapay zeka yalnızca sorularımızı yanıtlamakla kalmayacak, pek çok etkileşime bizim yerimize girecek.

Apple, Clips uygulamasının fişini çekti

Apple, hızlı ve yaratıcı videolar hazırlamanıza izin veren Clips uygulamasının fişini çekti. İlk kez 2017 yılında kullanıcılarla buluşan hizmet, TikTok gibi platformlarla rekabet edememesi sonucunda kalıcı olarak kapatıldı. Uygulama App Store mağazasından da kaldırılarak kullanıcılara tümüyle veda etti.

Son olarak geçen haftaki “Webmasto Hafta Özeti (29 Eylül – 5 Ekim 2025)” içeriğimize de göz atabilirsiniz.