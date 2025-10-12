YouTube’dan yasaklı içerik üreticilerine “ikinci şans” fırsatı

YouTube, "küçük sebepler" yüzünden yasaklanan içerik üreticilerine "af" getiriyor.

Ciddi suçlar işlememiş olan kullanıcılar, en az bir yıl geçtikten sonra yeniden YouTube'a dönebilecek.

Fakat başvurusu kabul edilen içerik üreticiler ne yazık ki eski abone ve videolarını geri alamayacak.

YouTube platformu uzun bir süredir yasaklanan kullanıcıları kalıcı olarak cezalandırıyor. Hatta kuralların ciddi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, bir kanalın ya da ilgili içeriklerin tamamen silinmesi gibi sonuçlarla karşılaşılıyor. Fakat artık bu durum nihayet değişecek gibi görünüyor.

YouTube’dan gelen son açıklamalara göre platformda yasaklanan bazı içerik üreticileri yeniden uygulamaya geri dönebilecek. Kullanıcı politikalarını güncelleyen platform, “küçük kural ihlalleri” yüzünden yasaklanan kanallara “ikinci bir şans” tanıyacak.

YouTube’dan “sıfırdan başlangıç” teklifi

Yeni pilot program, politika ihlalleri nedeniyle yasaklanan uygun yasaklı içerik üreticilerinin, en az bir yıllık fesih sonrasında tamamen yeni bir hesap talep etmelerine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar serüvene en baştan başlıyor.

Fakat ne yazık ki bu önemli güncelleme önceki videoların, abonelerin ya da gelirlerin devredilmediği anlamına geliyor. Yani içerik üreticiler her ne kadar YouTube tarafından “affedilmiş” olsa da eski ayrıcalıklarını elde edemeyecek.

Platform, eski videoların yalnızca mevcut topluluk kurallarına tam olarak uymaları halinde yeni YouTube kanalına yeniden yüklenebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla uygulamanın yeni politikası, önceki kanalın yeniden etkinleştirilmesi değil, bir nevi “sıfırdan yeni başlangıç” ​​olarak sunuluyor.

Tüm içerik üreticileri bu “aftan” yararlanamayacak

YouTube “ikinci şans” programı için bazı net sınırlar koyuyor. Program, ciddi suçlar nedeniyle kaldırılan kanalları kesinlikle hariç tutuyor. Bunlar arasında telif hakkı ihlali, içerik üretici sorumluluk politikası ihlalleri veya tekrarlanan ve ciddi suistimaller yer alıyor.

Hesaplarını gönüllü olarak silen içerik üreticiler de bu fırsattan yararlanamayacak. Yeni bir kanal talep etme özelliği, YouTube Studio’nun masaüstü sürümünde yer alacak. Fakat yalnızca tüm gereklilikleri karşılayan içerik üreticiler tarafından görülebilecek.

Değişikliğin perde arkası

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki artan siyasi baskı, YouTube’da gerçekleşen bu düzenleyici değişikliği tetikliyor. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Jim Jordan, YouTube’u pandemi ve 2020 seçimleri sırasında muhafazakar sesleri sansürlemekle suçladı.

Alphabet’in hukuk müşaviri, Jordan’a hitaben yazdığı bir mektupta, YouTube’un artık yürürlükten kaldırılan seçim yanlış bilgilendirme ve COVID-19 politikaları kapsamında yasaklanan içerik üreticilere ikinci bir şans sunacağını doğruladı.