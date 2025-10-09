Realme 15 Pro Game of Thrones Edition renk değiştiren arka yüzeyiyle tanıtıldı

Uzun süredir merakla beklenen Realme 15 Pro Game of Thrones Edition nihayet duyuruldu.

HBO'nun popüler dizisinden ilham alan cihaz, orijinal modelle aynı teknik özellikleri sunuyor.

Game of Thrones'tan esinlenen birçok detayı üzerinde barındıran koleksiyonluk ürün, renk değiştiren bir arka yüzeyle dikkat topluyor.

Realme, HBO tarafından yayınlanan popüler televizyon dizisinden ilham alan bir tasarıma ve aksesuarlara sahip olan Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition modelini resmen duyurdu. Göz alıcı bir görünüme ev sahipliğinde bulunan cihaz, Warner Bros. Discovery ortaklığında bir dizi titiz ayrıntıyla geliyor.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Game of Thrones, kültürel bir fenomen haline geldi. 2019’da final yaparak sona eren dizi, şimdiden iki spin-off yapımına imza attı. Ayrıca hanedan armaları gibi unsurlar da lisanslı ürünlere ilham vermeye başladı. Bunun son örneği de Realme’nin bu etkileyici telefonu oldu.

Cihazın teknik özellikleri değişmiyor

Game of Thrones dizisinin ruhunu taşıyan bu özel modelin teknik özellikleri, standart Realme 15 Pro modeliyle tamamen aynı kalıyor. Cihaz, 144 Hz yenileme hızına ve kavisli kenarlara sahip 6,8 inç OLED ekranla geliyor. Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla destekleniyor.

Serinin öne çıkan özelliklerinden biri, 80W hızlı şarjla uyumlu 7.000 mAh pil kapasitesi oluyor. Akıllı telefon, Android 15 işletim sisteminin yanı sıra suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68/IP69 sertifikalarıyla geliyor.

Westeros’tan çok sayıda iz taşıyor

Realme 15 Pro’nun ünlü TV dizisinden ilham alan bu özel versiyonu, Daenerys Targaryen’in ejderha yumurtalarıyla dolu sandığından esinlenerek seriye dair bir dizi göndermeyi kutunun içinde barındırıyor.

Bunlar arasında ahşap doku, metalik kenarlar ve Westeros’un dokuz büyük hanedanının armaları yer alıyor. Ambalaj açıldığında, minyatür bir Demir Taht ve dizinin büyük bir bölümünün geçtiği kıtanın haritası ortaya çıkıyor. Kutunun içinde ise Kral Eli broşu şeklinde bir SIM kart çıkarıcı, kartpostallar ve çıkartmalar bulunuyor.

Cihaz, ortasında kabartmalı Targaryen Hanedanı arması bulunan deri görünümlü bir arka yüzeye sahip. 44 derece ya da daha yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında rengi siyahtan kırmızıya dönüyor.

Öte yandan House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms adlı iki yan dizide konu edilen Targaryen Hanedanı’na duyulan saygıyı pekiştiren parmak izi okuyucusu bile aile armasını gösteriyor.

Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition sürümü özel duvar kağıtları, simgeler ve animasyonlarla geliyor. Kamera seti, üzerinde diğer armaların kazındığı camla korunuyor. Modülün etrafını ejderha pençelerinden oluşan altın bir detay çevreliyor.

Kamera sistemi “Northland” ve “Kingdom” adlı iki özel filtre içeriyor. Aynı zamanda fotoğrafları ortaçağ versiyonuna dönüştüren eğlenceli bir yapay zeka komutu sunuyor.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition’ın fiyatı açıklandı

12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 44.999 INR olarak duyuruldu. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 21 bin TL’ye tekabül ediyor.

Game of Thrones dizisinden esinlenen yeni Realme modeli şu anda Hindistan pazarında satışa çıktı. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmayan bu cihaz, global çapta yalnızca 5 bin adetle sınırlı stok sunacak.