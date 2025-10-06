Vikipedi rakibi Grokipedia iki hafta içinde yayınlanacak

Elon Musk, Vikipedi rakibi bilgi kütüphanesi Grokipedia'nın yolda olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre platformun ilk Beta sürümü iki hafta içinde yayınlanacak.

xAI tarafından geliştirilen platform tamamen yapay zekadan beslenecek.

Kitle kaynaklı internet ansiklopedisi olarak hizmet veren Vikipedi ciddi bir rakip ile karşı karşıya. Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, yakın zaman önce Wikipedia rakibi bir platform olacak Grokipedia hakkında ilk ipuçlarını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir sosyal medya paylaşımı yapan Musk, Vikipedi’yi taraflı yayın yapmakla suçlamıştı: “Bu platform, Vikipedi’ye göre çok büyük bir gelişme olacak. Açıkçası bu xAI’nin evreni anlama hedefine doğru atılmış gerekli bir adımdır.” Şimdi ise Musk’tan dikkat çekici projeye dair önemli yeni açıklamalar geldi.

Grokipedia’nın Beta sürümü için geri sayım başladı

Elon Musk, X hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir gönderide Grokipedia’nın ilk Beta sürümünün iki hafta içinde yayınlanacağını duyurdu.

xAI tarafından geliştirilen platformun, Vikipedi de dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen içerikleri analiz edebileceği söyleniyor. Bu sayede “yanlışlıkları gidererek, yarı gerçekleri düzelterek ve önemli, eksik bağlamlar ekleyerek” bu içeriği yeniden yazabileceği vurgulanıyor.

Elon Musk ayrıca katılmış olduğu bir podcast içeriğinde de bu fikirden bahsetti. Tecrübeli girişimci, programda şu ifadelere yer verdi:

WATCH: Elon Musk and David Sacks brainstorm Grokipedia live Elon: “If you take, say Wikipedia as an example, but this really applies to books, PDFs, websites, every form of information.” “Grok is using heavy amounts of inference compute to look at, as an example, a Wikipedia… https://t.co/wpGjpnjtr5 pic.twitter.com/cBXKdQORQe — The All-In Podcast (@theallinpod) October 2, 2025

“Grok, örneğin bir Wikipedia sayfasını incelemek ve o sayfada neyin doğru, kısmen doğru, yanlış veya eksik olduğunu belirlemek için önemli çıkarımsal hesaplama yetenekleri kullanıyor. Ardından yanlış bilgileri kaldırmak, yarı gerçekleri düzeltmek ve eksik bağlamı eklemek için sayfayı yeniden yazıyor.”

Şu anda Grokipedia ile ilgili ne yazık ki tüm detaylara sahip değiliz. Fakat yine de Elon Musk’ın paylaşımlarında söz ettiği kadarıyla hizmetin arayüzü, Wikipedia ile aynı formatta olmayacak gibi görünüyor.

Hatta tam aksine, xAI’nin yapay zekası Grok tarafından Wikipedia maddeleri de dahil olmak üzere diğer içeriklerden üretilebilecek bir ansiklopedi olması bekleniyor.