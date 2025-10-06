Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    İnternet

    Vikipedi rakibi Grokipedia iki hafta içinde yayınlanacak

    Elon Musk, Vikipedi rakibi bilgi kütüphanesi olarak lanse edilen Grokipedia'nın Beta sürümünün iki hafta içinde yayınlanacağını açıkladı.
    Grokipedia
    • Elon Musk, Vikipedi rakibi bilgi kütüphanesi Grokipedia'nın yolda olduğunu açıkladı.
    • Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre platformun ilk Beta sürümü iki hafta içinde yayınlanacak.
    • xAI tarafından geliştirilen platform tamamen yapay zekadan beslenecek.

    Kitle kaynaklı internet ansiklopedisi olarak hizmet veren Vikipedi ciddi bir rakip ile karşı karşıya. Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, yakın zaman önce Wikipedia rakibi bir platform olacak Grokipedia hakkında ilk ipuçlarını vermişti.

    Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir sosyal medya paylaşımı yapan Musk, Vikipedi’yi taraflı yayın yapmakla suçlamıştı: “Bu platform, Vikipedi’ye göre çok büyük bir gelişme olacak. Açıkçası bu xAI’nin evreni anlama hedefine doğru atılmış gerekli bir adımdır.” Şimdi ise Musk’tan dikkat çekici projeye dair önemli yeni açıklamalar geldi.

    Grokipedia’nın Beta sürümü için geri sayım başladı

    Elon Musk, X hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir gönderide Grokipedia’nın ilk Beta sürümünün iki hafta içinde yayınlanacağını duyurdu.

    xAI tarafından geliştirilen platformun, Vikipedi de dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen içerikleri analiz edebileceği söyleniyor. Bu sayede “yanlışlıkları gidererek, yarı gerçekleri düzelterek ve önemli, eksik bağlamlar ekleyerek” bu içeriği yeniden yazabileceği vurgulanıyor.

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    Elon Musk ayrıca katılmış olduğu bir podcast içeriğinde de bu fikirden bahsetti. Tecrübeli girişimci, programda şu ifadelere yer verdi:

    “Grok, örneğin bir Wikipedia sayfasını incelemek ve o sayfada neyin doğru, kısmen doğru, yanlış veya eksik olduğunu belirlemek için önemli çıkarımsal hesaplama yetenekleri kullanıyor. Ardından yanlış bilgileri kaldırmak, yarı gerçekleri düzeltmek ve eksik bağlamı eklemek için sayfayı yeniden yazıyor.”

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Şu anda Grokipedia ile ilgili ne yazık ki tüm detaylara sahip değiliz. Fakat yine de Elon Musk’ın paylaşımlarında söz ettiği kadarıyla hizmetin arayüzü, Wikipedia ile aynı formatta olmayacak gibi görünüyor.

    Hatta tam aksine, xAI’nin yapay zekası Grok tarafından Wikipedia maddeleri de dahil olmak üzere diğer içeriklerden üretilebilecek bir ansiklopedi olması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.