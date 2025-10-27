“Twitter.com” için veda vakti: Son izleri de siliniyor

Reklam

X, eski 'twitter.com' alan adını tamamen kullanımdan kaldırma hedefine yönelik atılan büyük bir adım attı.

Fiziksel güvenlik anahtarları şu anda mevcut durumda eski 'twitter.com' domainine bağlı olarak çalışıyor.

Tam geçişin sağlanması için bu anahtarların yeni 'x.com' alan adıyla yeniden ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Şirket, bu işlem için kullanıcılara 10 Kasım'a kadar süre tanıyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan Twitter, iki yıl önce “ismine” ve meşhur “kuş” sembolüne veda ederek X’e geçiş yaptı. Çok sayıda radikal değişiklikle platformu dönüştüren Musk, şimdi Twitter’ın son izlerini de ortadan kaldırmaya karar verdi.

2022 yılında Elon Musk’ın eline geçen sosyal ağ, eskiye dair kalan tozları da süpürüyor. Şirket, “twitter.com” alan adını teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına itelemeyi planlıyor.

Son gün 10 Kasım olarak açıklandı

X’in resmi güvenlik hesabından yapılan paylaşımda, ağ ile ilişkili iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemi olarak fiziksel güvenlik anahtarları kullanan kullanıcıların hesaplarına giriş yapmaya devam etmek için anahtarlarını yeniden kaydetmeleri gerekeceği belirtiliyor.

Şirketten gelen bilgilere göre bu işlemi tamamlamak için son tarih 10 Kasım olarak belirlendi. Değişikliği tamamlayamayan kullanıcıların hesapları, güncelleme işlemi tamamlanana kadar bloke edilebilir.

Aynı zamanda terk edilmiş hesaplar da satılabilir. Şirketin yakın zamanda eski alan adlarını satmayı planladığı haberlerinin gündeme geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Güvenlik anahtarı kullananlar için acil uyarı

The Verge’den gelen bilgilere göre bu değişiklik herhangi bir ağ güvenliği açığıyla ilgili değil. Bu değişiklik, bu anahtarların şu anda ‘twitter.com’ alan adına bağlı olması nedeniyle gerekli bir işlem olarak tanımlanıyor.

Yeni güvenlik doğrulama sürecini yalnızca ‘x.com’ ile ilişkilendirilecek. Bu da X’in profilinde “Twitter alan adını kullanımdan kaldırmamıza olanak sağlıyor” ifadesiyle açıklanıyor.

Yeni kaydı tamamlamayanların kimlik avı koruma mekanizmaları nedeniyle oturum açma bilgilerinin reddedilmesi bekleniyor. Bu önemli değişiklik, muhtemelen ağın “x.com”a tam geçiş sürecinin bir parçası olacak.

X Safety’den resmi açıklama

Son olarak platformun resmi güvenlik hesabından gelen tam açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“10 Kasım’a kadar, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemi olarak güvenlik anahtarı kullanan tüm hesaplardan X’e erişmeye devam etmek için anahtarlarını yeniden kaydetmelerini istiyoruz. Mevcut güvenlik anahtarınızı yeniden kaydedebilir veya yeni bir anahtar kaydedebilirsiniz. Hatırlatma: Yeni bir güvenlik anahtarı kaydederseniz, diğer tüm güvenlik anahtarları çalışmayı durduracaktır (yeniden kaydedilmedikçe). Açıklamak gerekirse: Bu değişiklik herhangi bir güvenlik endişesiyle ilgili değildir ve yalnızca Yubikey’leri ve parolaları etkiler; diğer 2FA yöntemlerini (kimlik doğrulama uygulamaları gibi) etkilemez. 2FA yöntemi olarak kaydedilen güvenlik anahtarları şu anda twitter[.]com alan adına bağlıdır. Güvenlik anahtarınızı yeniden kaydettirmeniz, bunları x[.]com ile ilişkilendirerek Twitter alan adını kullanımdan kaldırmamıza olanak tanır. Bu durum sizinle ilgiliyse, otomatik olarak yeniden kaydolmanız istenecektir. Ayrıca, “Başka bir anahtar ekle”ye tıklayıp mevcut anahtarınızı https://x.com/settings/account/login_verification/security_keys adresinden yeniden kaydederek de bunu proaktif olarak yapabilirsiniz.”