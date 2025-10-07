OpenAI için Spotify ve Canva entegrasyonu geldi

OpenAI, ChatGPT'ye diğer uygulamalarla entegrasyon desteği getirdi.

İlk etapta bu entegrasyondan Spotify, Canva, Booking.com, Coursera, Figma, Expedia ve Zillow platformları yararlandı.

Ücretli ve ücretsiz kullanıcılar için sunulan yenilik, şimdilik yalnızca İngilizce çalışacak.

OpenAI, geliştiricilerin uygulamalarını ChatGPT’ye bağlayabilecekleri bir platform duyurdu. Pilot programın ilk ortakları arasında Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify ve Zillow karşımıza çıkıyor.

Bu uygulamaların önümüzdeki haftalarda yapay zekada görünmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar ise daha fazla uygulamanın entegrasyon kazanacağı söyleniyor. OpenAI’nin açıklamasına göre bunlar arasında AllTrails, Doordash, Khan Academy, Instacart, Peloton, OpenTable, Target, TheFork, Tripadviasor, Thumbtack ve Uber gibi hizmetler yer alıyor.

ChatGPT ile diğer uygulamaları kontrol etmek mümkün oluyor

ChatGPT’ye gelen yeni entegrasyon desteği oldukça pratik bir şekilde çalışıyor. Bunun için yapay zeka ile konuşma sırasında, mesajın başında istediğiniz uygulamadan bahsetmeniz yeterli olacak. Örneğin, “Spotify, bu akşam yemeği için sakin parçalardan oluşan bir çalma listesi oluştur” diyebilirsiniz.

Sunumda, entegrasyon listesinin en dikkat çeken ismi olan Spotify’dan, örnek olarak ChatGPT’den kullanıcıların en çok dinlediği Latin sanatçıların yer aldığı bir çalma listesi istendi.

Sonrasında bir OpenAI çalışanı canlı demoda ChatGPT’yi açtı ve Canva’dan bir köpek gezdirme hizmeti için bir poster oluşturmasını istedi. Uygulama bazı önerilerde bulundu. Ardından kullanıcı, seçilen seçeneğe göre bir iş modeli sunumu oluşturmasını istedi.

Şirketin gösterdiği bir diğer dikkat çekici örnek ise Zillow’u kullanarak Pittsburgh’da satılık evleri aramak ve bu bilgilerle etkileşimli bir harita oluşturmaktı.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada entegrasyon desteğine ilişkin şu ifadelere yer verildi: “ChatGPT ile mevcut bir konuşmayı, hafta sonu bir yolculuk planlamak gibi genişletebilir ve Spotify’dan mükemmel bir müzik oluşturmasını isteyebilirsiniz.”

Spotify Kıdemli Başkan Yardımcısı Sten Garmark bu önemli entegrasyon ile ilgili şu açıklamayla karşımıza çıktı:

“Spotify’ın vizyonu her zaman her yerde sizinle olmaktı. Spotify’ı ChatGPT’ye dahil ederek, hayranların ilham geldiğinde sevdikleri sanatçılar ve içerik üreticilerle sohbet ederek bağlantı kurmaları için güçlü ve yeni bir yol yaratıyoruz.”

Zillow Yapay Zeka Başkanı John Weisberg ise şunları söyledi:

“ChatGPT’deki Zillow uygulaması, yapay zekanın gayrimenkul sektörünü daha insani bir hale getirme gücünü gösteriyor. OpenAI ile birlikte, milyonlarca kişiye türünün ilk örneği bir deneyim sunuyoruz: Ev bulmayı daha hızlı, daha kolay ve daha sezgisel hale getiren, sohbet odaklı bir rehber.”

Başlangıçta yeni özellik yalnızca İngilizce olarak sunulacak. Avrupa Birliği hariç dünya çapında kullanılabilecek.

Son olarak OpenAI yakın zaman önce ChatGPT için alışveriş desteği getirmişti. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, yapay zeka uygulamasından ayrılmadan alışverişlerini tamamlayabilecek.