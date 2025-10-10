Minecraft 2 resmen duyuruldu: İşte vizyon tarihi

Warner Bros. Discovery, Minecraft 2 için resmen onay verdi.

Merakla beklenen devam filminin 23 Temmuz 2027 tarihinde vizyona gireceği açıklandı.

Ön geliştirme sürecinde olan projenin detayları şu anda belirsizliğini koruyor.

Warner Bros. Discovery, Minecraft 2 filmini resmen duyurdu. Popüler video oyunundan sinema perdelerine uyarlanan filmin vizyon tarihi 23 Temmuz 2027 olarak belirlendi. Devam filmiyle ilgili şu anda bilgiler kısıtlı olsa da hayranlar şimdiden projeyi sabırsızlıkla bekleniyor.

İlk film gişede büyük bir başarı kaydetmişti

İlk film yaklaşık bir milyar dolar hasılat elde etti. Basında karışık tepkiler almasına rağmen, başrollerinde Jack Black ve Jason Momoa’nın oynadığı film, özellikle de genç izleyiciler arasında büyük bir başarı yakaladı. Film yalnızca ABD’de açılış hafta sonunda 162 milyon dolar hasılat elde ederek kısa sürede bir fenomen haline geldi.

Gişe performansı haftalar boyunca sağlam bir şekilde ilerledi. A Minecraft Movie, Lilo ve Stitch’in hemen ardından 2025’in en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu. Dolayısıyla da devam filminin gelmesi zaten neredeyse kesindi.

Yapım üzerine çalışmalar çoktan başladı. Fakat şu anda proje ile ilgili pek fazla ayrıntı bulunmuyor. İlerleyen haftalarda yeni filme dair ipuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağı tahmin ediyor. Warner Bros.’un sosyal medyadan yaptığı duyuru paylaşımında aşağıdaki tanıtım afişine yer verildi:

Minecraft 2 filmi daha da yüksek gişe rakamlarına ulaşabilme potansiyeline sahip durumda. Merakla beklenen devam filminin, eleştirmenlerin ve izleyicilerin gönlünü kazanıp kazanamayacağını önümüzdeki iki yıl içinde göreceğiz.

300 milyon kopya sattı

İsveçli oyun geliştiricisi Markus “Notch” Persson tarafından 2009 yılında piyasaya sunulan Minecraft, 2014’te Mirosoft tarafından satın alındı. Çıktığı günden bu yana güncellemeler ile büyümeye ve gelişmeye devam eden oyun, her ay global çapta 140 milyondan fazla aktif kullanıcıyı misafir ediyor.

BAFTA, Golden Joystick ve Game Developers Choice Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Minecraft, dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

300 milyondan fazla kopya satan Minecraft, tüm zamanların en başarılı video oyunu olarak tarihe geçti. Dolayısıyla film uyarlaması potansiyel olarak çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşabilirdi ve nitekim ulaştı.