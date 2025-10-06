Getir Araç, rakibi Tiktak’a satıldı: KAP açıklaması geldi

Getir'in araç kiralama hizmeti Getir Araç artık resmen satıldı.

Getir Perakende ve Çelik Motor'un sahip olduğu hisselerin tamamı Tiktak'a devredildi.

Anlaşma KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli fon yöneticisi Mubadala’nın ana hissedarı olduğu Getir’in bünyesinde bulunan GetirAraç (eski adıyla Moov) artık en büyük rakibi Tiktak çatısı altında faaliyet gösterecek. Söz konusu anlaşmanın tamamlandığı ve satış işleminin KAP’a bildirildiği aktarıldı.

BloombergHT’ye göre bu anlaşma kapsamında Getir Araç artık tamamen Tiktak’a ait oldu. Araç paylaşım sektöründe yaşanan bu önemli gelişme ile birlikte Tiktak’ın artık tartışmasız pazar lideri haline geldiğini söylemek mümkün.

Araç kiralama sektöründe beklenen anlaşma tamamlandı

Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre Getir Araç’ın yüzde 25 hissesine sahip olan Çelik Motor ve yüzde 75’ine sahip Getir Perakende Lojistik A.Ş, 5.51 milyon dolar karşılığında hisselerini devretti. Artık şirketin hisselerinin tamamı Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ye devredildi.

Çelik Motor’un yüzde 25’lik payının 5 milyon 510 bin dolardan belirlendiği aktarıldı. Son olarak pay devir sözleşmesinin 3 Ekim 2025 tarihinde imzalandığı ve aynı gün içinde devir işlemlerinin tamamlandığı eklendi.

Anadolu Grubu tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi şu şekilde oldu: