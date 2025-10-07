EA Sports FC 26 için hayal kırıklığı: Steam’de eleştiri yağmuruna tutuldu

EA Sports FC 26, Steam'deki oyuncuların yüzde 52'sinin olumsuz yorum yapmasıyla serinin en düşük puanlı oyunlarından biri oldu.

Oyuncular teknik sorunlar, zayıf PC optimizasyonu ve bazı kullanıcıların bir mağaza açığından faydalanarak haksız avantaj sağlamasından şikayetçi.

Tüm eleştirilere karşın oyunun eşzamanlı oyuncu sayısında henüz ciddi bir düşüş yaşanmadı.

Geçtiğimiz günlerde Arapların da içinde olduğu bir grup şirkete satılan Electronic Arts’ın 25 Eylül 2025’te piyasaya sürülen EA Sports FC 26, Steam üzerinde aldığı yaklaşık yüzde 52’lik olumsuz yorumla, ünlü futbol oyunu serisinin en çok tepki çeken oyunlarından biri haline geldi.

GameRant’ın haberine göre oyun, platformda en çok istek listesine eklenen yapımlardan biri olarak yola çıkmış ve en çok hasılat yapanlar listesindeki yerini korumuştu. Ancak popüler futbol simülatörü, giderek daha fazla oyuncunun memnuniyetsizliğini dile getirmesiyle başı dertte görünüyor.

Tüm zamanların en büyük spor oyunu serilerinden biri olmasına rağmen, EA Sports FC son yıllarda birçok zorlukla karşılaşıyor. Önceki dört oyun, hedef kitleyi memnun etmeyi başaramamış ve şikayetlerin büyük çoğunluğu PC sürümlerinden gelmişti. Son halka ise serinin en sevilmeyen oyunlarından biri olarak talihsiz bir rekora imza atmış durumda.

Oyuncuların yalnızca yüzde 48’i memnun

Oyunun Steam’de “Karışık” inceleme notu alarak talihsiz bir dönüm noktasına ulaştığı görülüyor. Oynayan vatandaşların sadece yüzde 48’i memnun kalırken yüzde 52’si ise “tavsiye etmediğini” belirtiyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, EA Sports FC 25 Steam’de yüzde 51 oranında olumlu kullanıcı puanı alırken 2023 sürümünde bu rakam yüzde 56 seviyesindeydi.

EA Sports FC 26’daki en büyük sorunlardan birinin, geliştiricinin daha önce kapsamlı testlerden sonra çözüldüğünü iddia ettiği çevrimiçi oyunlardaki gecikmeli komutlar olduğu belirtiliyor. Diğer yaygın şikayetler arasında kare hızı düşüşleri, gamepad bağlantı sorunları, eşleştirme problemleri ve genel olarak zayıf PC optimizasyonu yer alıyor.

PC hayranları için daha da kötüsü, EA Sports FC 26’nın yakın zamanda bir FC Point tartışmasının ortasında kalması oldu. Yaşananların Ultimate Team maçlarında büyük sorunlara yol açtığına inanılıyor. Küresel lansmandan birkaç gün sonra ortaya çıkan raporlarda, Endonezya mağazasındaki bir açığın, oyuncuların binlerce FC Puanı’nı gerçek fiyatının çok altında bir fiyata almasına olanak tanıdığı belirtildi.

Çok sayıda PC oyuncusunun, Ultimate Team’de haksız bir avantaj elde etmek için açıktan yararlandığı ve binlerce konsol oyuncusunu onlardan kaçınmak için çapraz platform özelliğini devre dışı bırakmaya zorladığı ifade ediliyor.

Eleştirilere rağmen oyuncu sayısı düşmüyor

Steam’deki “Karışık” incelemelere rağmen, EA Sports FC 26 oyuncu sayısı açısından istikrarını koruyor gibi görünüyor. Son veriler, lansmandan sonra eşzamanlı oyuncularda önemli bir düşüş olmadığını gösteriyor. Gelişme, memnuniyetsiz birçok hayranın hâlâ PC’de oynamaya devam ediyor olabileceğine işaret ediyor.

Gelecekteki güncellemelerin EA Sports FC 26’nın toparlanmasına ve hayran kitlesini geri kazanmasına yardımcı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak serinin Steam’deki önceki oyunlarının çoğunun da “Karışık” incelemeler aldığı göz önüne alındığında, bir geri dönüşün pek olası görünmediği yorumu yapılıyor.