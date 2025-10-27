BTK’dan deprem bölgesi için mobil iletişim uyarısı

- BTK, Sındırgı merkezli 6.1 şiddetindeki depremin ardından önemli uyarılarda bulundu.
- Vatandaşların acil durumlar haricinde sesli arama yapmak yerine SMS veya internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmeleri tavsiye edildi.
- Bunun yanı sıra BTK, bölgedeki şebekelerde herhangi bir kesinti yaşanmaması için operatörlerle sürekli koordinasyon halinde olduklarını da bildirdi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan ikinci büyük depremden sonra Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak bazı binalarda yıkım olduğunu dile getirdi.
Şu anda bölgede arama tarama çalışmalarının başladığı ifade edildi. Fakat depremden sonra bölgedeki iletişim altyapısının dayanıklılığı endişe sebebi haline geldi.
Bunun üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.
BTK resmi açıklamada bulundu
HalkTV’nin haberine göre BTK, deprem bölgesindeki operatörlerin şebeke durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi. Bu tür afet olaylarında şebekede yoğunluk yaşanmasının acil görüşmeleri engelleyebileceği kaydedildi.
BTK’dan depremle ilgili gelen son açıklama şu şekilde:
“Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.”
