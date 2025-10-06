John Ternus, Tim Cook’tan sonraki Apple CEO’su olabilir

Apple'da Tim Cook döneminin yakında sona ermesi bekleniyor.

Bloomberg kaynaklarına göe şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu isim John Ternus, Cook'tan sonra Apple'ın başına geçecek lider olacak.

iPhone Air lansmanında cihazı tanıtan Ternus, genellikle CEO'ların üstlendiği bu görevi devralmasıyla bu konuda ilk ipuçlarını vermişti.

65 yaşına girmesine haftalar kalan Apple CEO’su Tim Cook, bir süredir koltuğunu kime bırakacağı tartışmasıyla gündeme geliyor. Apple ve yatırımcılar arasında Cook’un emekliliğiyle ilgili konuşmalar yeniden ivme kazanmış gibi görünüyor.

Bloomberg editörü Mark Gurman’a göre şu anda Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan yönetici John Ternus, Tim Cook’tan sonra şirketin lideri olma yolunda en büyük aday olarak gösteriliyor.

Ternus’un önü Jeff Williams’ın emekliliğinden sonra daha da açıldı

Aslında ortaya çıkan bu dedikoduların yeni olmadığını vurgulamakta fayda var. Mark Gurman, John Ternus’un adını geçen yıl da dile getirmişti. Yani tecrübeli isim, zaten bir süredir bu koltuğun en öne çıkan adayları arasında yer alıyordu.

Fakat son olaylar Ternus’un konumunu pekiştirdi. Bunların en sembolik olanı ise Apple’ın operasyon direktörü ve daha önce “ikinci isim” olarak kabul edilen Jeff Williams’ın emekliliği oldu. Williams’tan sonra Ternus artık bu görev için en büyük aday haline geldi.

John Ternus kimdir?

2001 yılında Apple’a katılan Ternus, yirmi yıldan fazla bir süredir MacBook Air, iPad Pro ve Intel çiplerinden Apple Silicon’a geçiş gibi stratejik projelerde yer aldı. Pennsylvania Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölümünden mezun olan Ternus, şirket içinde şirketin cihazlarının yaratım ve üretim sürecini derinlemesine anlayan bir yönetici olarak görülüyor.

Şu anda 50 yaşında olan Ternus, şirketin üst düzey yöneticilerinin çoğundan çok daha genç bir isim. Bu durum, Apple’ın operasyon ve lojistiğe daha fazla odaklanan bir profile sahip olan Cook’un liderliğindeki istikrar döneminin ardından teknoloji ve inovasyona daha yakın bir liderlik arayışında olduğu fikrini ön plana çıkarıyor.

Öte yandan John Ternus’un yakın zamanda önemli bir olayda Apple hayranlarıyla karşı karşıya geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Eylül lansmanında şirket, iPhone X’ten bu yana en büyük tasarım sıçraması olarak kabul edilen iPhone Air’ı tanıttı.

Ternus, iPhone Air’ı uluslararası lansmanda dünyaya tanıtarak Apple’ı temsil eden kişi oldu. İşin ilginç yanı şu ki, bu roller geleneksel olarak CEO’nun kendisi tarafından üstleniliyor. Fakat bu kez sahnede Tim Cook değil, Ternus’u görmemiz belki de bir tesadüf olmayabilir.