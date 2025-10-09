Clair Obscur: Expedition 33 için Türkçe dil desteği resmen duyuruldu

Popüler rol yapma oyunu Clair Obscur: Expedition 33, 5 milyon kopya satışını aştı.

Gösterilen ilgiden dolayı oyunseverlere teşekkür eden Sandfall Interactive, oyunculara büyük bir ücretsiz güncelleme sunulacağını açıkladı.

Bu güncellemeyle birlikte oyuna Türkçe dil desteği ekleneceği duyuruldu.

Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 ile ilgili önemli bir açıklama yaparak oyunun 5 milyon kopya satışına ulaştığını duyurdu. Aynı zamanda oyunculara bir nevi teşekkür olarak görülen büyük bir ücretsiz güncelleme sunulacağını açıkladı.

GameRant’a göre oyunculara sunulacak yeni güncelleme, yeni keşfedilebilir bir ortam ve oyun sonu boss’ları gibi içerikler barındıracak. Güncellemenin dikkat çeken unsuru ise oyuna Türkçe dil desteğinin gelmesi olacak. Oyun desteklenen dil sayısı 19’a ulaşacak.

Güncelleme ile gelecek tüm yenilikler açıklandı

Sandfall Interactive, odanın zeminine dağılmış çeşitli oyuncakların yer aldığı, aralarında tanıdık eşyaların da bulunduğu dikkat çekici bir görsel ile karşımıza çıktı. Basın açıklamasında Clair Obscur: Expedition 33 için yeni bir satış kilometre taşı duyuruldu. Satış rakamı 5 milyonu aştı ve aydan aya da büyümeye devam ediyor.

Clair Obscur: Expedition 33 için gelecek yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulacak yenilikler şunlar olacak:

Expedition 33 karakterlerini, karşılaşacakları yeni düşmanlar ve keşfedilecek sürprizlerle dolu yepyeni bir yere götüren yeni oynanabilir senaryo.

Oyunun sonuna ulaşan oyuncular için yeni ve zorlu boss savaşları.

Seferin her üyesi için yeni kostümler, oyunculara maceraları boyunca daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.

Türkçe, Çekçe, Ukraynaca, Latin Amerika İspanyolcası, Vietnamca, Tayca ve Endonezyaca dil desteği eklendi.

Sandfall Interactive’in kreatif direktörü Guillaume Broche basın açıklamasında oyunun hayranlarına teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

“Oyunumuza gelen tepkiler inanılmazdı. Hayalimizde olan projeye yıllarımızı adadık ve dünya çapındaki hayranlar arasında böylesine büyük bir başarı elde ettiğini bilmek hem harika hem de gurur verici. Hayranlarımıza, yarattığımız dünyaya olan sevgileri, hayran sanatlarını ve müzik cover’larını bizimle paylaştıkları, fuarlarda en güzel Baguette cosplay’lerini giydikleri ve oyunumuza verdikleri inanılmaz destek için minnettarız. Üzerinde çalıştığımız bu güncellemenin, hayranlarımıza destekleri için teşekkür etmenin bir yolu olmasını umuyoruz. Ekibimiz size beklemeye değecek bir şey sunmak için sıkı çalışırken, sabrınızı rica ediyoruz.”

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan EA Sports FC 26 da Türkçe spiker desteğiyle yayınlanmıştı.