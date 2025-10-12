Ay Yapım yapay zeka imzalı ilk diziyi duyurdu: Castle Walls

Ay Yapım, yeni yan şirketi "AI Yapım" ile yapay zeka alanına yatırım yapıyor.

Şirket, tamamen yapay zekayla oluşturulan ilk dizi olan "Castle Walls" ile karşımıza çıktı.

Fikir aşamasından seslendirmeye, karakter tasarımından animasyonlara kadar hiçbir işleme insan eli değmedi.

Ay Yapım teknolojiye yatırım yaparak yapay zeka destekli dizi projesini duyurdu. Castle Walls adlı yapım, aktarılan detaylara göre yüzde 100 yapay zeka araçları kullanılarak hayata geçiriliyor. Yayınlanan tanıtım fragmanı, sınırları zorlayan son derece cesur bir proje ile karşı karşıya olduğumuzu bizlere gösteriyor.

Teknik kalitesiyle dikkatleri üzerinde toplayan proje, tanıtım fragmanıyla büyük ilgi görmeyi başardı. Ürpertici bir atmosferi karşımıza çıkaran yapım, yapay zekanın hikaye anlatımı konusunda geldiği son noktayı net bir şekilde gözler önüne sermiş oldu.

“AI Yapım” tüm aşamalarda yapay zeka kullandı

Türk yapım şirketi Ay Yapım, yapay zekaya yatırımda bulunarak bu alanda içerikler üreteceği AI Yapım adında yepyeni bir yan kuruluş açtı. Şirket, bu çerçevede ilk yapay zeka tabanlı diziyi de duyurdu.

Dizi, “iyileştirme ve yaratıcı geliştirme” için ChatGPT ile kaleme alındı. “Görsel keşif ve ilham” konularında ise Midjourney gibi bir dizi yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı.

Yeni Google Nano Banana aracının “karakter entegrasyonu” için kullanıldığı söyleniyor. Video üretimi ve sinematik uygulama için ise Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz’dan yararlanıldığı belirtiliyor. Ayrıca Runway, Eleven Labs ile birlikte seslendirme ve dublajda yardımcı oldu.

Castle Walls dizisi ne anlatacak?

Castle Walls adlı bu yeni dizi bizleri MS 109 yılında, günümüz İran’ına, daha doğrusu uzun zamandır zaptedilemez olduğu düşünülen Alamut Kalesi’ne götürüyor. Alamut Kalesi pek çok efsanenin yanı sıra Assassin’s Creed Mirage oyunuyla da popüler kültürde yer edindi.

Castle Walls, yıl sonuna kadar Türkiye’de bir televizyon kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak. Dizi, uluslararası bir yayın platformunda aracılığıyla da ekranlara gelecek. Fakat bunun hangi platform olacağı şimdilik belirsizliği koruyor. Merakla beklenen yapım, her biri 15 dakika uzunluğunda yalnızca üç bölümden oluşuyor.

Son olarak Castle Walls fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: