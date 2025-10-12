Apple, TikTok’a karşı tutunamayan Clips uygulamasını resmen kaldırdı

Apple, hızlı ve yaratıcı videolar hazırlamanıza izin veren Clips uygulamasının fişini çekti.

İlk kez 2017 yılında kullanıcılarla buluşan hizmet, TikTok gibi platformlarla rekabet edememesi sonucunda kalıcı olarak kapatıldı.

Uygulama App Store mağazasından da kaldırılarak kullanıcılara tümüyle veda etti.

Teknoloji devi Apple, 2017 yılında sosyal medya kullanıcıları için tasarlanmış bir video oluşturma uygulaması olan Clips’i tanıttı. Yazılım, yaratıcı efektler ve otomatik altyazılarla zenginleştirilmiş kare formatlı videolar üretmeye olanak tanıyor.

Fakat uygulamanın sunduğu hizmet TikTok gibi devlerin sunduğu hizmetlere hiçbir zaman gerçek bir alternatif oluşturamadı. Dolayısıyla bu da App Store’da uzun bir süre hareketsiz kalmasına yol açtı. Bu sürecin sonu, şirketten gelen resmi bir destek belgesiyle resmileştirildi. Şirket, Clips uygulamasının artık güncelleme almadığını ve App Store’dan kaldırıldığını doğruladı.

Kullanıcılar bundan sonra ne yapacak?

Sadık kullanıcılar için yazılımla etkileşim kurmak için geriye kalan tek bir seçenek var. Uygulamayı, yalnızca mevcut video projelerini diğer platformlara aktarmak amacıyla iOS 26 çalıştıran bir iPhone veya iPad’e yeniden indirmek mümkün olacak.

Fakat yine de gelecekteki işletim sistemi sürümlerinde bunun çalışacağının bir garantisi yok. Bu da uzun vadeli kullanışlılığını son derece riskli hale getiriyor. Kapatma kararının ardından kullanıcılar, dikkatleri Apple’ın diğer video düzenleme uygulaması olan iMovie’ye kaydırmaya başlıyor.

iMovie’nin kaderi de şu anda belirsiz görünüyor. Fakat geliştirme süreci teknik olarak hala devam ediyor. iOS uygulaması, 2023’ten beri önemli bir güncelleme almadı. Aralık 2024 tarihli son güncelleme, yalnızca bazı küçük hataların düzeltilmesiyle sınırlıydı.

Yeni özelliklerin olmaması, kullanım ömrü hakkında soru işaretleri yaratıyor. Diğer Apple yazılımları göz önüne alındığında ise tablo daha da genişliyor. Pages, Keynotes ve Numbers’ı içeren iWork paketi Nisan 2025’ten beri güncelleme almadı.

Satın alınan Pixelmator Pro ve Photomator uygulamaları için de Liquid Glass adlı bir güncelleme bekleniyor. Bu da yenilenmeyi bekleyen bir yazılım ekosisteminin resmini tamamlayacak. Fakat şimdilik bu uygulamaların yeni arayüze kavuşması için bir tarih verilmediğini ekleyelim.