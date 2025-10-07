Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "müstehcenlik" gerekçesiyle Türkiye'de Gezgin'in profilini engelledi.

Öte yandan "Karagül" lakaplı TikTok fenomeni Merve C.'nin Instagram hesabı da erişim engeline çarptırıldı.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı erişime engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Meta’nın sahibi olduğu platformdan engelleme talebinde bulundu. Şu anda ülkemizde Gezgin’in profilini ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, “Hesap, Türkiye’de kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı neden engellendi?

Sosyal medyada belirli kesimlerin tepki odağı haline gelen Mükremin Gezgin, çocuklara “Ben kadınım, değil mi?” gibi sorular yönettiği videolar yüzünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın radarına girdi. Bakanlık, “müstehcenlik” gerekçesiyle soruşturma başlatılacağını ve kamu davası açılacağını bildirdi.

Açılan kamu davasında Mükremin Gezgin hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Gezgin’in savunma ifadeleri şu şekilde oldu:

“Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum.”

BirGün Gazetesi’nin haberine göre Mükremin Gezgin’in beraatine hükmedildi. Fakat Gezgin’e ait Instagram hesabına erişim engeli kararı getirildi.

Karagül lakaplı Merve C.’nin sosyal medya hesabı da erişim engeli aldı

Bugün Türkiye’de Instagram hesabı erişim engeli alan tek isim Mükremin Gezgin olmadı. Sözcü’ye göre Karagül adıyla sosyal medyada tanınan Merve C.’nin profili de erişime engellendi.

Çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelemeye alınan sosyal medya fenomeni, üç çocuğunun devlet korumasına alınmasıyla şok olmuştu. Şimdi de sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı.