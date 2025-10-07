Menüyü Kapat
    Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı erişime engellendi

    Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellendi.
    Mükremin Gezgin
    • Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
    • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "müstehcenlik" gerekçesiyle Türkiye'de Gezgin'in profilini engelledi.
    • Öte yandan "Karagül" lakaplı TikTok fenomeni Merve C.'nin Instagram hesabı da erişim engeline çarptırıldı.

    Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı erişime engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Meta’nın sahibi olduğu platformdan engelleme talebinde bulundu. Şu anda ülkemizde Gezgin’in profilini ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, “Hesap, Türkiye’de kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

    Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı neden engellendi?

    Sosyal medyada belirli kesimlerin tepki odağı haline gelen Mükremin Gezgin, çocuklara “Ben kadınım, değil mi?” gibi sorular yönettiği videolar yüzünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın radarına girdi. Bakanlık, “müstehcenlik” gerekçesiyle soruşturma başlatılacağını ve kamu davası açılacağını bildirdi.

    Açılan kamu davasında Mükremin Gezgin hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Gezgin’in savunma ifadeleri şu şekilde oldu:

    “Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum.”

    Mükremin Gezgin

    BirGün Gazetesi’nin haberine göre Mükremin Gezgin’in beraatine hükmedildi. Fakat Gezgin’e ait Instagram hesabına erişim engeli kararı getirildi.

    Karagül lakaplı Merve C.’nin sosyal medya hesabı da erişim engeli aldı

    Bugün Türkiye’de Instagram hesabı erişim engeli alan tek isim Mükremin Gezgin olmadı. Sözcü’ye göre Karagül adıyla sosyal medyada tanınan Merve C.’nin profili de erişime engellendi.

    Sosyal medya fenomeni Karagül

    Çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelemeye alınan sosyal medya fenomeni, üç çocuğunun devlet korumasına alınmasıyla şok olmuştu. Şimdi de sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

