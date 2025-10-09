OpenAI, ChatGPT’yi bir “işletim sistemi” haline getirmek istiyor

OpenAI, ChatGPT'yi gelecekte bir işletim sistemine dönüştürmeyi planlıyor.

ChatGPT Başkanı Nick Turley, bu konsepti gerçekten de hayal ettiklerini ve üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Böylelikle yapay zeka yalnızca sorularımızı yanıtlamakla kalmayacak, pek çok etkileşime bizim yerimize girecek.

2022 yılından bu yana OpenAI’da ChatGPT’nin başında olan Nick Turley, platformun geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koydu. Tecrübeli yönetici, ChatGPT’yi yapay zeka ve üçüncü taraf uygulamalarla desteklenen yeni bir işletim sistemine dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

ChatGPT haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla halihazırda dünyanın en yaygın kullanılan dijital araçlarından biri olsa da Turley’e göre mevcut sürüm hala “komut satırı aşamasında” güçlü ama sınırlı çalışıyor. Şirket, kullanıcıların uygulamaları doğrudan ChatGPT içinde çalıştırabilecekleri bir ortam yaratmayı hayal ediyor.

OpenAI bilgisayar kullanma alışkanlığımızı değiştirebilir

San Francisco’daki yıllık geliştirici konferansında röportaj yapan Turley, bu evrimin insanların yazılımla etkileşim kurma biçimini nasıl yeniden tanımlayabileceğini anlattı. Turley’e göre OpenAI, her şeyi şirket içinde geliştirmeyi değil, açık bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Örnek olarak Expedia, DoorDash ve Uber gibi şirketlerin, hizmetlerini entegre ederek ChatGPT’nin konuşma arayüzü aracılığıyla etkileşimli ve erişilebilir deneyimler yaratabileceği söyleniyor.

Bu sayede OpenAI, platform içindeki işlemleri kolaylaştırıp geliri yönlendirebilecek. Tüm bunların sonucunda platform, yapay zeka destekli gerçek bir e-ticaret platformu haline gelebilecek.

Turley, bu konuda ilhamının artık çevrimiçi uygulamalar sayesinde tam teşekküllü dijital işletim sistemleri haline gelen internet tarayıcılarından geldiğini açıkladı. ChatGPT de ilerleyen süreçte benzer şekilde gelişerek uygulamaları, verileri ve kişiselleştirmeyi bir araya getiren bir operasyon merkezi haline gelebilir.

Turley gizlilik konusunda ise geliştiricilerin şeffaf bir izin sistemiyle yalnızca gerekli olan minimum verilere erişebileceğini vurguladı. OpenAI ayrıca kullanıcıların her uygulama ile paylaşılan bilgileri ayrı ayrı yönetmelerine olanak tanıyan “bölümlenmiş depolama” özelliğini de sunmayı planlıyor.

Son olarak yakın zaman önce ChatGPT’ye alışveriş desteği gelmişti. Bu sayede kullanıcıların uygulamadan çıkmadan, yapay zeka ile sohbet ederek bir yandan da alışverişlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak. Ayrıca ChatGPT bu hafta Canva ve Spotify gibi üçüncü taraf platformlarla entegrasyon kazandı.