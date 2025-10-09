Tesla Optimus robotlarının seri üretimi geçici olarak durduruldu

Tesla'nın insansı robotu Optimus'un el tasarımındaki problemler nedeniyle bu yılki üretim planları büyük ölçüde düşürüldü.

Mühendisler insana benzer, becerikli elleri geliştirmekte zorlanıyor. Bu durum binlerce eksik gövdeli robotun depolarda birikmesine yol açtı.

Şirket daha önce 5.000 olan üretim hedefini 2.000'e indirmek zorunda kaldı.

Teknoloji devi Tesla’nın insansı robotu Optimus’un seri üretimine yönelik planları, robotun el tasarımında karşılaşılan ciddi sorunlar nedeniyle askıya alındı. Projeye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, mühendisler insana benzer, becerikli eller yaratmakta zorlanıyor. Bu durum, yıl içinde üretilmesi hedeflenen robot sayısında kesintiye gidilmesine yol açtı.

Şirket, el ve ön kol parçaları eksik binlerce Optimus gövdesi biriktirdi. Mühendislerin eksik parçaları ne zaman tamamlayıp sevkıyata hazır hale getireceği konusunda ise net bir takvim verilmedi. Elon Musk, bir podcast yayınında sorunları doğrulasa da robotların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi sunmadı.

Üretim hedefleri iki kez revize edildi

Tesla sorunları ilk olarak geçen yaz tespit etti ve ardından orijinal üretim hedefini önemli ölçüde düşürdü. Sonrasında ek aksaklıkların ortaya çıkması üzerine şirket, toplu üretimi geçici olarak durdurdu. Kaynaklar, firmanın sorunları gidermeye ve diğer iyileştirmeleri uygulamaya odaklandığını belirtiyor.

Şirketin ilk hedefi yıl sonuna kadar en az 5.000 Optimus robotu üretmekti. Ancak mühendisler bu hedefi gerçek dışı bularak itiraz etti. İtirazların ardından şirket, 2025 yılının geri kalanı için hedefi 2.000’e düşürme kararı aldı.

TechSpot tarafından aktarılan bilgilere göre, robotun el ve kol tasarımındaki sorunlar ilk değil. Elon Musk, yılın başlarında verdiği röportajlarda, tasarım sürecinin en zor kısmının ellerde insan benzeri beceriyi yakalamak olduğunu kabul etmişti.

Musk’tan iyimser paylaşımlar

Öte yandan donanım zorluklarına karşın, Musk Optimus projesinin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Kısa süre önce X platformunda paylaştığı bir videoda insansı robotun Kung Fu öğrendiği görülüyordu. Resmi Tesla Optimus hesabı tarafından paylaşılan başka bir videoda ise robot, Disney’in Tron: Ares filminin dünya prömiyerinde aktör Jared Leto ile birlikte Kung Fu hareketleri sergiliyordu.

Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025

Elon Musk, Optimus’u ilk olarak Ağustos 2021’de, insanlar için tehlikeli, tekrarlayıcı veya sıkıcı görevleri yapmak üzere tasarlanmış genel amaçlı ve iki ayaklı insansı bir robot olarak tanıtmıştı. Ancak bu yılın başlarında eski bir proje lideri Musk’ın görüşüne katılmadığını belirtmiş ve Optimus gibi robotların depolama, lojistik veya üretim ortamları için uygun olmadığını savunmuştu.