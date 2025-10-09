Fortnite artık tek tıkla Discord’dan oynanabiliyor

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite, Discord'a entegre edildi.

30 Ekim'e kadar oyuncular kurulum gerektirmeden platformdan oyuna erişebilecek.

Henüz oyunu denemeyenler için dikkat çeken bu fırsat memnuniyetle karşılandı.

Epic Games, Fortnite ile her platformda önemli başarılar elde etti. Fakat şirket, şimdi oyunun çevrimiçi varlığını daha da genişletmek istiyor. Bu bağlamda harekete geçen firma, popüler Battle Royale oyununun bir demosunu Discord üzerinden erişilebilir hale getirdi.

Eğer bilgisayarınızda Fortnite yüklü değilse, 30 Ekim’e kadar her hafta, yani Perşembe’den Perşembe’ye Discord üzerinden oyunun iki adet 30 dakikalık deneme oturumundan yararlanabilirsiniz.

Kurulum derdi olmadan kolayca Fortnite oynamak mümkün oluyor

Fortnite için Discord üzerinden ücretsiz deneme sürümü, Nvidia GeForce Now üzerinden bulutta çalışıyor. Oyun herhangi bir kurulum gerektirmiyor.

Discord üzerinden Fortnite oynamak için tek yapmanız gereken, giriş yapıp Epic Games Store hesabınızı Discord’daki hesabınıza bağlamak olacak.

Fakat ne yazık ki bu özelliğin şu anda Türkiye’de erişilebilir olmadığını hatırlatalım. Discord için Fortnite deneme sürümü şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, Avusturya, Fransa, Almanya, Guernsey, İrlanda, Man Adası, İtalya, Jersey, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık, Kıbrıs, Meksika, Kanada, Saint Pierre ve Miquelon’da mevcut.

Elbette ki bu stratejik iş birliği şu anda yalnızca PC’ye özel olarak sunuldu. Fortnite oynamak için mobil ya da konsolda Discord uygulamasını kullanmanız ne yazık ki mümkün olmayacak.

Öte yandan Fortnite oyunu bilgisayarınızda zaten yüklüyse deneme sürümüne erişemeyeceğinizi de eklemekte fayda var. Deneme sürümünden yararlanmak için bu resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Eğer siz de Fortnite’ı denemek istiyorsanız herhangi bir şekilde kurulum beklemeden ve ücret ödemeden bu özellikten yararlanabilirsiniz. Fakat yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmayanlar için oyunu orijinal olarak indirip kurmak daha iyi bir seçenek olabilir. Zira oyun halihazırda ücretsiz olarak indirilebiliyor.