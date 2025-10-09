Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    Fortnite artık tek tıkla Discord’dan oynanabiliyor

    Fortnite oyunu artık tek tıkla kurulum gerektirmeden Discord platformu üzerinden oynanabilecek.
    Fortnite
    • Popüler Battle Royale oyunu Fortnite, Discord'a entegre edildi.
    • 30 Ekim'e kadar oyuncular kurulum gerektirmeden platformdan oyuna erişebilecek.
    • Henüz oyunu denemeyenler için dikkat çeken bu fırsat memnuniyetle karşılandı.

    Epic Games, Fortnite ile her platformda önemli başarılar elde etti. Fakat şirket, şimdi oyunun çevrimiçi varlığını daha da genişletmek istiyor. Bu bağlamda harekete geçen firma, popüler Battle Royale oyununun bir demosunu Discord üzerinden erişilebilir hale getirdi.

    Eğer bilgisayarınızda Fortnite yüklü değilse, 30 Ekim’e kadar her hafta, yani Perşembe’den Perşembe’ye Discord üzerinden oyunun iki adet 30 dakikalık deneme oturumundan yararlanabilirsiniz.

    Kurulum derdi olmadan kolayca Fortnite oynamak mümkün oluyor

    Fortnite için Discord üzerinden ücretsiz deneme sürümü, Nvidia GeForce Now üzerinden bulutta çalışıyor. Oyun herhangi bir kurulum gerektirmiyor.

    Discord üzerinden Fortnite oynamak için tek yapmanız gereken, giriş yapıp Epic Games Store hesabınızı Discord’daki hesabınıza bağlamak olacak.

    Fortnite

    Fakat ne yazık ki bu özelliğin şu anda Türkiye’de erişilebilir olmadığını hatırlatalım. Discord için Fortnite deneme sürümü şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, Avusturya, Fransa, Almanya, Guernsey, İrlanda, Man Adası, İtalya, Jersey, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık, Kıbrıs, Meksika, Kanada, Saint Pierre ve Miquelon’da mevcut.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Elbette ki bu stratejik iş birliği şu anda yalnızca PC’ye özel olarak sunuldu. Fortnite oynamak için mobil ya da konsolda Discord uygulamasını kullanmanız ne yazık ki mümkün olmayacak.

    Öte yandan Fortnite oyunu bilgisayarınızda zaten yüklüyse deneme sürümüne erişemeyeceğinizi de eklemekte fayda var. Deneme sürümünden yararlanmak için bu resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Eğer siz de Fortnite’ı denemek istiyorsanız herhangi bir şekilde kurulum beklemeden ve ücret ödemeden bu özellikten yararlanabilirsiniz. Fakat yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmayanlar için oyunu orijinal olarak indirip kurmak daha iyi bir seçenek olabilir. Zira oyun halihazırda ücretsiz olarak indirilebiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.