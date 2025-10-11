Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Kripto Para

    Trump’ın Çin tehdidi Bitcoin’de sert bir düşüşe sebep oldu

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik vergi açıklamasından sonra başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasası sert bir şekilde düştü.
    Güncelleme:
    • ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
    • Bu açıklamadan sonra finans dünyasında büyük bir sarsıntı meydana geldi.
    • Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin neredeyse tamamı bu durumdan etkilendi.

    Bitcoin değeri ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin tırmanma olasılığına ilişkin artan korkuların ortasında büyük bir gerileme yaşadı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi, kripto paralar da dahil olmak üzere finans piyasalarında şok dalgalarına yol açtı. Başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto para birimleri de bu durumdan etkilendi.

    Kripto para birimleri dibi gördü

    CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin fiyatı 112 bin 300 dolar civarındaki yerel dip seviyeye geriledi. BTC son 24 saatte günlük yüzde 7,3’lik, haftalık bazdaysa 7,6’lık bir düşüş yaşadı.

    Bu dikkat çekici düşüş, haftanın başlarında ulaşılan 126 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden kısa süre sonra geldi.

    Kripto para

    Benzer bir tablo, diğer kripto para birimlerinde de görüldü. Ethereum (ETH) gibi başlıca altcoin’ler de önemli kayıplar yaşadı.

    Ethereum gün bazında yüzde 12.5, hafta bazında ise yüzde 14.5 düşüşle 3.846 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap’e göre toplam kripto para piyasa değeri gün bazında yüzde 1 düşüşle 4,15 trilyon dolara geriledi.

    Donald Trump’ın açıklamaları finans piyasasını sarstı

    Piyasalardaki bu hareketliliğin tetikleyicisi, Başkan Trump’ın sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı açıklama oldu. Trump, Çin’in nadir toprak elementlerine uyguladığı yeni ihracat kontrollerine yanıt olarak ABD’ye ithal edilen Çin ürünlerine “büyük bir gümrük vergisi artışı” getirebileceğine dair imada bulunduğu bir mesaj paylaştı.

    Donald Trump kripto para

    Trump, “Çin ticaret konusunda çok düşmanca bir tavır takındı” dedi. ABD lideri ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile planlanan bir toplantıyı iptal etmekle tehdit ederek yeni bir ticaret savaşı korkularını körükledi.

    Meydana gelen düşüş yalnızca kripto paralarda değil, finans piyasalarının genelinde görüldü. CNN’in haberine göre Dow Jones ve Nasdaq borsaları ani düşüşler yaşadı.

    Dipnot: Bu haber herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.