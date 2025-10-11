Trump’ın Çin tehdidi Bitcoin’de sert bir düşüşe sebep oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Bu açıklamadan sonra finans dünyasında büyük bir sarsıntı meydana geldi.

Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin neredeyse tamamı bu durumdan etkilendi.

Bitcoin değeri ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin tırmanma olasılığına ilişkin artan korkuların ortasında büyük bir gerileme yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi, kripto paralar da dahil olmak üzere finans piyasalarında şok dalgalarına yol açtı. Başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto para birimleri de bu durumdan etkilendi.

Kripto para birimleri dibi gördü

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin fiyatı 112 bin 300 dolar civarındaki yerel dip seviyeye geriledi. BTC son 24 saatte günlük yüzde 7,3’lik, haftalık bazdaysa 7,6’lık bir düşüş yaşadı.

Bu dikkat çekici düşüş, haftanın başlarında ulaşılan 126 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden kısa süre sonra geldi.

Benzer bir tablo, diğer kripto para birimlerinde de görüldü. Ethereum (ETH) gibi başlıca altcoin’ler de önemli kayıplar yaşadı.

Ethereum gün bazında yüzde 12.5, hafta bazında ise yüzde 14.5 düşüşle 3.846 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap’e göre toplam kripto para piyasa değeri gün bazında yüzde 1 düşüşle 4,15 trilyon dolara geriledi.

Donald Trump’ın açıklamaları finans piyasasını sarstı

Piyasalardaki bu hareketliliğin tetikleyicisi, Başkan Trump’ın sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı açıklama oldu. Trump, Çin’in nadir toprak elementlerine uyguladığı yeni ihracat kontrollerine yanıt olarak ABD’ye ithal edilen Çin ürünlerine “büyük bir gümrük vergisi artışı” getirebileceğine dair imada bulunduğu bir mesaj paylaştı.

Trump, “Çin ticaret konusunda çok düşmanca bir tavır takındı” dedi. ABD lideri ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile planlanan bir toplantıyı iptal etmekle tehdit ederek yeni bir ticaret savaşı korkularını körükledi.

Meydana gelen düşüş yalnızca kripto paralarda değil, finans piyasalarının genelinde görüldü. CNN’in haberine göre Dow Jones ve Nasdaq borsaları ani düşüşler yaşadı.

Dipnot: Bu haber herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır.