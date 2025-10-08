Samsung Galaxy S26, iPhone 17 Pro’nun turuncu rengini kopyalayabilir

Amiral gemisi Galaxy S26 serisi, iPhone 17 Pro'nun tartışmalı renk seçeneğini kopyalayabilir.

Sızdırılan son görüntüler, cihazın "Kozmik Turuncu" rengine yer verebileceğine işaret ediyor.

Olası diğer renk seçenekleri arasında ise Gümüş ve Altın yer alıyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro göz alıcı turuncu renk seçeneğiyle ilgi odağı haline geldi. Dünya genelinde tüketicileri ikiye ayıran, bazılarının tepkisini çekerken bazılarının ise beğenisini toplayan bu tasarım, şimdi Güney Koreli teknoloji devi Samsung’a da ilham kaynağı olacak gibi görünüyor.

Söylentilere göre Samsung da aynı renk seçeneğini kendi amiral gemisine getirmeye hazırlanıyor. 2026 yılının başlarında piyasaya sunulması beklenen Galaxy S26 serisi, Reddit’teki bir sızıntıya göre bu özel renk opsiyonunu tüketicilerle buluşturacak.

Samsung rakibi Apple’ın izinden mi gidiyor?

Reddit’te ortaya çıkan bir görüntü, Galaxy S26 ailesinin gümüş, altın ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflarda boy göstereceğine işaret ediyor. Fakat yine de bunun doğrulanmış bir bilgi olmadığını vurgulamakta fayda var.

Bununla birlikte söz konusu sosyal medya paylaşımının olumsuz birçok tepki topladığını da belirtelim. Bazı kullanıcılar bunun doğrudan iPhone 17 Pro’nun Kozmik Turuncu renginden “çalındığını” ifade ediyor. Bazılarıysa bunun “saçma bir şakadan ibaret” olduğunu aktarıyor.

Samsung, genellikle yalnızca çevrimiçi mağazası aracılığıyla satılan canlı ve özel renkli versiyonlar çıkarma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Küçük bir örnek vermek gerekirse, Galaxy S24 serisinin Ultra modelinde Titanyum Turuncu bir versiyon, temel ve Plus modellerinde de benzer bir varyasyon yer alıyordu.

Bu tarz “maket” olarak adlandırılan test versiyonları, genellikle resmi lansmandan aylar önce ortaya çıkıyor. Bunlar çoğu durumda yalnızca ön konseptleri bizlere göstermeye yardımcı oluyor. Yani gösterilen renkler, ürünün nihai görünümünü nadiren yansıtıyor.

Samsung, iPhone’ların başka özelliklerinden de esinleniyor

Ortaya çıkan raporlar, Samsung’un Apple’dan ilham alan daha fazla çözüm benimseyebileceğini gösteriyor. Bunlardan biri de Galaxy S26’daki yakın alan iletişimi (NFC) antenlerinin konumunu değiştirerek ve muhtemelen büyüterek Apple Pay’e daha yakın bir Samsung Wallet deneyimi sunmayı içeriyor.

Galaxy S26 serisinde MagSafe benzeri bir manyetik sistemin benimseneceğine dair söylentiler de mevcut. Birçok Galaxy modeli halihazırda Qi2 kablosuz şarj standardını destekliyor. Fakat bu süreçte henüz mıknatıs kullanılmıyor. Bu teknolojinin gelecek nesillere de dahil edilmesi, şarj hizalamasını kolaylaştıracak ve iPhone’larda olduğu gibi manyetik aksesuarların kullanımına olanak tanıyacak.