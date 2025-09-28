Webmasto Hafta Özeti (22-28 Eylül 2025)

Teknoloji dünyasında bu hafta yapay zekadan mobil uygulamalara, sosyal medyadan akıllı telefon pazarına dikkat çekici duyurularla karşılaştık. Önemli gelişmelere tanık olduğumuz haftanın öne çıkan haberlerini sizler için bir araya getirdik.

Apple Intelligence için Türkçe dil desteği sunuldu

Apple bu hafta geliştiriciler için iOS 26.1 Beta 1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile birlikte Apple Intelligence için Türkçe dil desteği geldi. iOS 26.1’in kararlı sürümünün iki ay içinde yayınlanması ve böylelikle tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

YouTube’da yayınlanan Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akagündüz 4,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı. Programın son bölümünde yer alan “hadis şakası”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak değerlendiriliyor.

Instagram aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta’nın sosyal medya uygulaması Instagram aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında kısa video odaklı Reels formatına işaret ediliyor.

Google Pixel 10 Pro XL üstün ekranıyla zirvede

Google’ın yeni amiral gemisi telefonu, gelişmiş ekran yetenekleriyle başarısını bir kez daha ispatladı. Pixel 10 Pro XL, DxOMark’ın “en iyi ekranlı telefonlar” sıralamasında birinciliğe oturdu. 161 puanla zirveye yerleşen cihaz, 160 puan alan Pixel 10 ve Galaxy S25 Ultra’yı geride bıraktı.

iOS 18’e dönüş kapıları kapandı

Apple, güncel iOS sürümü kullananların eski sürüme dönüşünü engelledi. iOS 26’ya yükseltme yapan kullanıcılar artık iOS 18’e geri dönüş yapamıyor.

ChatGPT Pulse günlük özetler sunuyor

OpenAI, ChatGPT uygulamasına Pulse adını verdiği yeni bir özellikle kullanıcıların sabahları güne hızlıca hakim olmasını sağlıyor. Pulse, kullanıcılar uyurken oluşturulan kişiselleştirilmiş 5 ila 10 kısa özet rapor sunarak güncel gelişmeleri aktarıyor. Yeni özellik başlangıçta aylık 200 dolarlık Pro abonelik planı ile sınırlı olarak sunuluyor.

OriginOS 6 için tarih verildi

Vivo, Funtouch OS arayüzünün fişini resmen çekiyor. Şirket bunun yerine Android 16 işletim sistemini temel alan yeni OriginOS 6 arayüzüne yer verecek. Global olarak kullanıcılara sunulacak yazılım, 15 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak.

Windows 10 güvenlik güncellemeleri Avrupa’da ücretsiz yayınlanacak

Microsoft, Windows 10 için Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) kullanıcılara Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri’ni (ESU) ücretsiz sunacak. Şirket, Euroconsumers grubunun baskısıyla ilk başta zorunlu tuttuğu Windows Yedekleme özelliğini aktif etme şartını kaldırdı. Ücretsiz destek, AEA’daki kullanıcıların 13 Ekim 2026’ya kadar ek güvenlik yaması almasını sağlayacak.

PlayStation Plus için Ekim ayı takvimi paylaşıldı

Sony, State of Play etkinliğinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Essentials üyeleri için Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon oyunları 7 Ekim 2025’te eklenecek. Ödüllü yapım The Last of Us Part II Remastered ise 26 Eylül 2025’te Extra kataloğuna dahil edildi.

Meta, AI video platformu Vibes’ı duyurdu

Meta, yapay zeka destekli Vibes platformunu duyurdu. Vibes, TikTok ve Instagram Reels’e benzer bir dikey video akışına ev sahipliği yapıyor. Platformda yer alan tüm içerikler yapay zeka tarafından oluşturuluyor.

Nothing’in alt markası CMF bağımsızlığını ilan edecek

Nothing’in uygun fiyatlı ürünlerini sergilediği CMF artık bağımsız bir marka olacak. CMF bu bağlamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla desteklenecek. Marka, Hindistan pazarından başlayarak global ölçekte büyümeye odaklanacak.

Grok 4 Fast piyasaya çıktı

xAI, Grok 4 Fast‘i kullanıcılara sundu. Yeni model, selefiyle aynı performansa ve yüzde 40 daha yüksek hıza sahip. Kullanıcılar şu anda modele web, iOS ve Android platformlarından erişim sağlayabiliyor.

Donald Trump, TikTok’un ABD satışı için imzayı attı

ABD lideri Trump, TikTok’un ülkedeki geleceğini belirleyen kritik anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmayla birlikte popüler sosyal ağ artık ABD’de Amerikalı yatırımcıların kontrolüne geçecek. Oracle önderliğinde hareket eden yatırımcı grubu, platformun algoritması ve genel yönetiminde söz sahibi olacak.

Yeni amiral gemisi Android telefonlar zamlanacak

TSMC’nin yeni nesi 3nm çiplerde fiyat artışına gitmesi, Qualcomm ve MediaTek için kaçınılmaz oldu. MediaTek çip fiyatlarında yüzde 24, Qualcomm ise yüzde 16’lık bir artış yaşadı. Bu da ne yazık ki Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 gibi çiplerle donatılacak yeni amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Gaming Copilot yapay zeka asistanı duyuruldu

Microsoft, Gaming Copilot yapay zeka aracını asistanını duyurdu. Oyun oynarken sizi anlık olarak izleyecek AI aracı, oyunculara çeşitli ipuçları sunacak. Şu anda Beta aşamasında test edilen özelliğin yakında genel kullanıma açılması bekleniyor.

