    Apple, iOS 26’dan iOS 18’e dönüşleri kapattı

    Apple, iOS 26 işletim sisteminden iOS 18 yazılımına geri dönüş kapılarını kapattı.
    iOS 18 - iOS 26
    • Apple, güncel iOS sürümü kullananların eski sürüme dönüşünü engelledi.
    • iOS 26'ya yükseltme yapan kullanıcılar şu anda iOS 18'e geri dönüş yapamıyor.

    iOS 26 işletim sisteminin yayınlanması, Apple’ın kullanıcı kaybını önleme stratejisini daha da belirginleştirdi. Şirket, iOS 18.6.2 sürümünü sunmayı bıraktı. Bu da iPhone 11 ile iPhone 16 Pro Max arasındaki iPhone’lara sahip kullanıcıların eski sürüme geçmesini imkansız hale getirdi.

    Yeni sürüme yükseltme yapan kullanıcılar istikrarsızlık yaşasalar bile kalıcı olarak en son yazılıma bağlı kalıyor. Apple’ın bu kararı, güncellemeden sonra yüksek pil tüketimi ya da ara sıra çökmeler bildiren kullanıcıları doğrudan etkileyerek rahatsız edici bir deneyim yaratıyor.

    Kullanıcılar şimdi ne yapacak?

    Şu anda kullanıcılar için mevcut seçenekler, yeni riskler getirebilecek iOS 26.1 Beta 1 sürümünü yüklemek ya da acil düzeltmelerle birlikte iOS 26.0.1’in muhtemel sürümünü beklemekle sınırlı durumda. Apple’ın bu kilitlemeyi güvenliği artırmak ve cihazların savunmasız olduğu düşünülen sürümleri çalıştırmasını engellemek için kullandığını belirtmekte fayda var.

    Bir diğer ilginç nokta ise şirketin aynı dönemde iPhone XS , XS Max ve XR için iOS 18.7 sürümünü yayınlamış olması olarak belirtiliyor. Bu sürüm, iOS 26’ya geçemeyenler için güvenlik yamalarını garanti ediyor. Fakat sosyal medyadan gelen kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni sürümle uyumlu cihazlar için IPSW dosyası bulunmuyor.

    iOS güncellemesi

    Bu da iOS 18.7’nin çalışan bir sürümü olsa bile, halihazırda güncellenmiş cihaz sahiplerinin bu sürüme erişemeyeceği anlamına geliyor. Uzmanlar, Apple’ın bu dosyaları önümüzdeki günlerde yayınlayabileceğine inanıyor. Fakat en güvenli seçenek iOS 26.0.1’in hızlı bir şekilde yayınlanması olarak aktarılıyor.

    Apple’ın dikkat çeken hamlesi, şirketin büyük güncellemelerden hemen sonra küçük güncellemeler sunarak topluluk baskısını azaltma ve daha acil sorunları ele alma geçmişini takip ediyor. Bir diğer önemli nokta ise kullanıcıların watchOS 26’ya güncellenmiş bir Apple Watch’u varsa, onu önceki iOS sürümleriyle senkronize etmenin bir yolu olmamasıdır.

