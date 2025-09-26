Alan Wake II ve Last of Us Part II, PlayStation Plus’a ekleniyor

Sony, State of Play etkinliğinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu.

Essentials üyeleri için Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon oyunları 7 Ekim 2025'te eklenecek.

Ödüllü yapım The Last of Us Part II Remastered ise 26 Eylül 2025'te Extra kataloğuna dahil edildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Çarşamba günü gerçekleştirmiş olduğu State of Play etkinliğinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni yapımları açıkladı. Etkinlik sırasında yapılan duyurular, oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği detayları ortaya koydu.

Sony’nin PlayStation Plus Ekim 2025 takvimi, hem modern hem de klasik oyunları aynı anda kütüphaneye eklemesiyle dikkat çekiyor. Essentials katmanı oyunculara üç farklı türden yeni seçenek sunarken, Extra ve Classics içerikleri uzun soluklu deneyim arayanlara hitap ediyor.

Essentials paketine 3 yeni oyun

Hatırlatmak gerekirse PlayStation Plus Eylül 2025 oyun kataloğu WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell ve Conscript gibi popüler yapımları ağırlamıştı.

7 Ekim 2025 tarihinde PlayStation Plus Essentials üyeleri, üç dikkat çekici oyuna erişim hakkı kazanacak. Listede öne çıkan yapım, Remedy Entertainment imzalı Alan Wake II oldu. Korku ve gerilim öğeleriyle öne çıkan devam oyunu, psikolojik atmosferiyle dikkat çekiyor.

Diğer tarafta ise özgün yapısıyla tanınan Goat Simulator 3, simülasyon deneyimi arayan oyuncular için kütüphaneye ekleniyor. Üçüncü yapım ise bağımsız sahnenin sevilen oyunlarından Cocoon. Bulmaca odaklı macera, oyuncuları dünyalar içindeki dünyalar arasında bir maceraya çıkarmayı vaat ediyor.

Extra katmanına güçlü takviye

Sony’nin duyurduğu en büyük gelişmelerden biri de Naughty Dog’un ödüllü yapımı The Last of Us Part II Remastered oldu. 26 Eylül 2025 itibarıyla PlayStation Plus Extra kataloğuna eklenen oyun, PlayStation 5 donanımına uygun şekilde geliştirilmiş sürümüyle sunuluyor. Bu tarih aynı zamanda dünya genelinde kutlanan The Last of Us Günü olarak biliniyor.

Yeni içerikler 7 Ekim’de erişime açılmadan önce Eylül ayında kütüphaneye dahil edilen yapımlar hâlâ indirilebiliyor. Essentials üyeleri; Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinder oyunlarını bu tarihe kadar hesaplarına ekleyebilecek.

PlayStation Plus Classics kataloğu da önümüzdeki dönemde genişlemeye devam edecek. 2026 yılı sona ermeden önce kütüphaneye üç unutulmaz yapım daha eklenecek: Tekken 3, Soulcalibur 3 ve Tomb Raider Anniversary. Dövüş oyunlarının altın dönemini temsil eden ilk iki başlık ile efsanevi macera oyunu, nostalji arayan oyunculara hitap edecek.

State of Play etkinliğinin yalnızca PlayStation Plus içerikleriyle sınırlı kalmadığını belirtmekte fayda var. Uzun zamandır beklenen Marvel’s Wolverine oyunu için Insomniac Games tarafından hazırlanan yeni görüntüler de gösterildi.